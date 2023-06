﻿Marla Glen bei „Gewaltig leise“ in Kiel: Glückswellen auf der Krusenkoppel

Kiel. In der allerletzten Reihe, auf dem Mauervorsprung, wird noch Gestrüpp zugunsten eines zu ergatternden Sitzplatzes beiseite gepflückt, da ist Marla Glen zum Konzertopener „Working for the music“ bereits voll in ihrem Element. Umringt von ihrer furios aufspielenden, siebenköpfigen Band nutzt sie umtriebig jeden Quadratzentimeter der Bühne, tanzt ein paar Schritte und verblüfft prompt mit ihrer Reibeisenstimme.

Rund 2000 Gäste sind in das ausverkaufte Halbrund der Freilichtbühne auf der Krusenkoppel zum „Gewaltig leise“-Konzert gekommen, um die Gelegenheit wahrzunehmen, die in Chicago geborene Ausnahmesängerin live zu erleben. Der zweite Song „I told them“ überzeugt ebenfalls mit Bandspektakel, erinnert an den großen John Lee Hooker. Und schon beim dritten Stück „The Cost of Freedom“ kennen die ersten Gäste kein Halten mehr. Einige Damen aus dem Publikum nutzen tanzend den kleinen Platz vor der Bühne, und Marla Glen geht darauf ein, gesellt sich zu ihnen. Die immense verbindende Kraft der Musik schwebt über allem.

Marla Glen auf der Kieler Woche 2023: Eine konkurrenzlose Überraschungsdichte

Außergewöhnlich dazu die Genre-Palette: Soul, Blues, Funk und Jazz werden mit feinen Akzenten von Reggae, Rock und Pop geschmückt. Stellenweise atemberaubend, ganz große Kunst. Dem Ganzen setzt Marla Glen mit ihrer unverwechselbaren rauen, rauchigen Stimme, die stets aus dem Sound prägnant hervorsticht, noch die Krone auf. Auch Spoken-Word-Einlagen ringen ihr keine Mühe ab, lockern weiter auf.

Der Titel ihres aktuellen Albums „Unexpected“ ist in der Tat Programm. Die Überraschungsdichte sucht ihre Konkurrenz. Die Songs der Platte wie „Steppin Up“, „Ordinary“ oder „Prove all your lovin’“ sind perfekt für die Bühne geschustert und wirken trotz aller Verzierungen, Breaks und Allerlei der Einflüsse niemals überladen. Vielmehr stecken sie an, wirken derart infektiös, sodass die Tanzfläche nochmals voller wird.

Im Getümmel ist Marla Glen dank Anzug und rotem Hut immer gut zu finden. Ihr ausgedehnter Aktionsradius zugunsten der Publikumsnähe zieht nach sich, dass es für ihr Mikrofonkabel einiger Entwirrungskünste bedarf.

Marla Glen auf der Krusenkoppel: Nicht Spektakel allein schallt durch das Halbrund

Das kurze Warten auf den nächsten Burner ist es wert. Mit „I don’t care“ katapultiert sich die Band in neue Höhen. Der Background-Gesang bricht vollkommen durch, steht im wunderbaren Kontrast zu Marla Glens Stimme. Es ist aber längst nicht alles Spektakel, was durch das Halbrund schallt. Da wäre die Ballade „Forever and ever“, von Glen angekündigt als „something for the lord almighty“, mit glasklarem Klavierspiel ein verfrühtes Wiegenlied und via Glens vokalen Möglichkeiten abermals etwas ganz Besonderes.

Nach etwas mehr als 90 Minuten bekommen Marla Glen und Band vom beseelten Publikum ihre verdienten, frenetischen und stehenden Ovationen. Beim kurzen Gang gen Backstage fallen einige Gäste Glen dankbar in die Arme, für eine Zugabe kehrt sie zurück: „A song you probably know.“ Ihr größter Hit „Believer“ macht ein letztes Mal überglücklich.

