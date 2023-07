﻿SHMF-Konzert von Martin Grubinger in Kiel: Ein lautstarkes Servus

Kiel. Das war alles andere als ein „Sag-zum-Abschied-leise-Servus“. Martin Grubinger und The Percussive Planet Ensemble gaben bei ihrem finalen SHMF-Konzert in der mit 7000 faszinierten Besuchern ausverkauften Kieler Wunderino-Arena „one last shot“ ab mit ihrer XXL-Percussion-Show. Wer erlebt hat, mit welcher Verve und unbändigen Spielfreude der 40-jährige Ausnahme-Schlagwerker hier die Mallets auf Marimbas und die Sticks auf Trommeln wirbeln ließ, kann sich kaum vorstellen, dass er im September seine Konzertkarriere enden lässt.

Gleich mit dem Stück „Beirut“ von der US-Fusion-Band Steps Ahead geht es in die Vollen. Klingt gefährlich wie der Score eines TV-Thrillers. Sattes Blech, jaulende E-Gitarre, Grubinger und Co. lassen die Schlägel auf den Klangstäben tanzen. Dirigiert von Martin Grubinger senior, doch der energiegeladene Junior kann es – wie immer wieder später mal während des netto zweieinhalbstündigen Konzerts – nicht lassen, neben dem Papa ein eigenes Dirigat beizusteuern und mitzugrooven.

„Drunter und drüber“ werde es gehen während seines SHMF-Abschiedskonzerts, hatte Grubinger angekündigt. Ging es natürlich nicht, allenfalls hinsichtlich der Genres. Denn Timing ist bei einem so großen Klangkörper wie dem Percussive Planet Ensemble essenziell. Sonst könnten sie Astor Piazzollas „Libertango“ nicht so affenzahnschnell durch die Stile jagen. Spitzensportler Grubinger hechtet vom Marimbafon zum Cajón und zurück.

Max Mutzke ist Grubingers Special-Guest bei seinem letzten SHMF-Konzert. Er sei „ein großer Fan“ des deutschen Soul-Sängers, und „wenn es sich ausgeht“, so der Österreicher, sollte sein Freund Max unbedingt dabei sein. Der singt, übers Konzert verteilt, ein paar Songs, etwa im James-Brown-Style sein acht Jahre altes „Charlotte“ und – klasse arrangiert – Stings „Why Should I Cry For You“, mit dem Grubinger („Ich liebe Sting!“) nach eigenem Bekunden seinen Sohn Noah in den Schlaf gesungen hat.

Max Mutzke kehrt zur Zugabe von Martin Grubinger zurück auf die Bühne

„Number Of Fate“ von Grubinger sen. im vertrackten 7/8-Takt – wie etwa auch „Money“ von Pink Floyd – verknüpfen sie brillant mit Keiko Abes „Prism Rhapsody“, deren gegenläufige, im Takt aber harmonierende Rhythmen permanente Spannung erzeugen. Frappierend ist hier das fantastische Percussion-Solo von Claudio Spieler, der mit seinen Fingern auf dem Fell eines kleinen Tamburins unfassbar schnelle Rhythmen trommelt. Teils sogar melodische – etwa Beethovens bekannte Tonfolge zu „Freude schöner Götterfunken“. Stürmischer Szenenapplaus.

Show zählt zum Set bei Grubinger, verkommt aber nie zum plumpen Muskelspiel. Wenn er und sechs weitere Perkussionisten vorn am Bühnenrand gemeinsam oder in Folge rasend schnelle Wirbel rollen lassen, gerät der Kopf unwillkürlich in ungläubige Schüttelbewegungen. „Um pure Physis“, so Grubinger, gehe es auch beim 3. Satz von Keiko Abes „The Wave“, einem Concertino für Marimba und Ensemble. „A guats Workout“, stellt Grubinger anschließend strahlend fest.

„Teen Town“, jener von Grubinger gern live gebrachte Weather-Report-Track aus der Feder von Jaco Pastorius, sollte nicht fehlen bei seinem Abschied – und wieder entfachen sie einen musikalischen Wirbelsturm. Standing Ovations, na klar, und für die Zugabe kehrt Max Mutzke zurück mit Billy Pauls Soul-Klassiker „Me And Mrs. Jones“ , der wiederum zu seinem Standard-Live-Repertoire zählt. Grubinger setzt sich, nur Zuhörer, einfach mal in die erste Reihe. „Worauf meine Frau und ich uns besonders freuen“, hatte er zuvor seinem Publikum erzählt, „ist auf Ihre Seite zu wechseln und einfach mal wieder in Konzerte zu gehen.“

