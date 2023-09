﻿Mary Roos und Wolfgang Trepper in Kiel: Schlagabtausch mit Schlagern

Kostenfrei bis 13:15 Uhr lesen

Verkehrsunfall

Zwei Pkw kollidieren direkt vor der Grundschule in Wattenbek

Zwei Pkw sind am Dienstagvormittag auf der Schulstraße direkt vor der Grundschule in Wattenbek kollidiert. Zwei Insassen der Autos kamen leicht verletzt in Krankenhäuser.