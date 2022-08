﻿Max Mutzke beim SHMF in Strande: Authentisch und mit viel Gefühl

„Unsere Nacht” hieß die Überschrift über einen Abend, den der Soul- und Popsänger Max Mutzke gemeinsam mit der kubanischen Jazzpianistin Marialy Pacheco auf dem Schleswig-Holstein Musik Festival in der ausverkauften Bootshalle in Strande präsentierte. Vor einem restlos enthusiastischen Publikum.

Strande. Manche Abende sind wie gemalt: Vor dem Eingang zur Bootshalle des Kieler Yachtclubs in Strande mischen sich späte Badegäste und Konzertgänger, der Ausblick auf Boote und aufs Wasser könnte schöner nicht sein und ein laues Lüftchen weht. In der Halle, wo das SHMF-Konzert mit Marialy Pacheco und Max Mutzke stattfindet, herrschen sogar richtig brütende Temperaturen. „Ist ja wie in Kuba hier drin!”, scherzt die Pianistin denn auch.

Sie muss es wissen, Kuba ist ihre Heimat. Die rund 800 Gäste in der ausverkauften Halle holt sie gleich zu Beginn an ihre Seite mit fein perlenden, jazzigen Klängen. Bis sich aus dem Off plötzlich die Stimme von Max Mutzke dazugesellt. „Du und ich” heißt der Song, zu dem Mutzke singend durch den Mittelgang Richtung Bühne spaziert. Es matcht perfekt zwischen Pacheco und Mutzke, so viel wird gleich klar.