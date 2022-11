﻿Mehr als Stunden: Würdiges Tour-Finale von Niedeckens BAP in Kiel

Zwar durchwehte eine gewisse Nostalgie das letzte Konzert von Niedeckens BAP auf der „Schließlich unendlich“-Tour in der ausverkauften Kieler Wunderino-Arena. Doch bedrückend, wie aktuell mancher der Texte von Wolfgang Niedecken noch heute ist, was die negativen politischen Tendenzen betrifft.

Kiel. Die bravourösen Bläser pusten fix und feste, die Rhythm Section rockt, und Wolfgang Niedecken singt in „Jenau jessat: Op Odyssee“ von 40 Jahren BAP on the road. „Ir’ndwie dä Wahnsinn, et funktioniert, och wenn uns Sprooch ei’ntlich kaum einer versteht, ir’ndwie dä Wahnsinn, mer dürfe op Tournee“. Die mit dem Titel „Schließlich unendlich“ endete am Freitag vor 1500 Fans in der ausverkauften Wunderino-Arena in Kiel. Ein weit mehr als dreistündiges Finale, ein würdiges.

Alles würden sie geben, um dem Publikum – im Parkett standen sie vom Start weg über die volle Distanz – einen „wunderschönen Tourabschluss“ zu bereiten, hatte das 71-jährige Kölschrock-Urgestein eingangs versprochen. Wer weiß, wo hätten BAP schon in Kiel gespielt vor 40 Jahren – wer denn damals dabei gewesen sei? Da recken sich schon so ein paar Arme in die Luft. „Ich hab’ euch vor der Bühne aufwachsen sehen.“

Im Parkett standen sie vom Start weg beim Konzert von Niedeckens BAP in der Kieler Wunderino-Arena. © Quelle: Marco Ehrhardt

Steckt schon ein echtes Pfund Nostalgie in dem Konzert, in den Ansagen und Liedern wie „Volle Kraft voraus“. Aber warum auch nicht. Sie spielen auch alte, politisch engagierte Stücke wie „Drei Wünsche frei“, „Zehnter Juni“ oder „Wenn et Bedde sich lohne däät“ – und Niedecken bemerkt, wie „brandaktuell“ diese Songs noch und wieder sind.

Gleich nach „Ruhe vor’m Sturm“ vom frischen Album „Alles fließt“, das in starken Bildern vor politischer Barbarei warnt, spielen sie das 40 Jahre alte „Kristallnaach“, in dem Niedecken damals das Erstarken der politischen Rechten verarbeitete. „Und in Italien haben wir eine faschistische Regierung, das muss man sich mal vorstellen!“ Er mache sich große Sorgen um die Demokratie hier bei uns – da passt als Motivationsschub „Arsch huh, Zäng ussenander!“.

Niedeckens BAP in Kiel mit „Liebeslieder-im-Sitzen-Block“

Es gibt aber auch einen „Liebeslieder-im-Sitzen-Block“, wie Niedecken das Akustik-Set tauft, mit „Paar Daach fröher“ für seinen „Schutzengel“, mit „Für den Rest meines Lebens“ und dem für seine Tochter geschriebenen „Mittlerweile Josephine“, das nun auch schon länger flügge gewordene Nesthäkchen.

Der 41 Jahre alte „Müsli-Män“ taucht auf, das 43-jährige „Stell dir vüür“ lassen sie aus Bob Dylans nur drei Jahre jüngerem Klassiker „Hurricane“ mutieren. „Wahnsinn“ (Niedecken: „Erkennen Sie die Melodie?“) covert ja ohnehin „Wild Thing“ von The Troggs.

Zwei Zugaben bei Niedeckens BAP in Kiel

Zwei Zugaben hängen Niedeckens BAP dran, zusammen ist das noch mal satt eine Stunde. Das hard-rockige „Jeisterfahrer“, eine ellenlange Version von „Verdamp lang her“, das Publikum singt den Refrain einfach weiter, die Band geht ab, kommt bald zurück – „ihr habt ja ’ne Ausdauer“, sagt Niedecken.

„Do kanns zaubere“ singt die Menge teils allein, „Anna“ wird freudig abgefeiert. Die R&B-Nummer „Hauptjewinn“ pusht noch mal,. „Für ’ne Moment“, „Jraaduss“ und ganz am Schluss – „ihr macht ja keine Anstalten zu gehen“, frotzelt Niedecken – singt er noch das berührende „Wenn ahm Ende des Tages“. Es funktioniert. Immer noch. Und wie!