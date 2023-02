Michael Bublé und mehr Superstars: Konzerttipps für Hamburg im März 2023

Michael Bublé, Jane Birkin, Kreator, Wanda oder The Australian Pink Floyd Show – breit ist die Angebotspalette im Hamburger Konzertprogramm für den Monat März. Manches ist bereits ausverkauft, für Peter Kraus in der Laeiszhalle gibt’s nur noch Hörplätze, aber meist sind noch Tickets verfügbar.

Hamburg. Der Frühling naht, und die Konzertlandschaft blüht immer mehr auf – auch in Hamburg. Hier einige Tipps für Gigs im März.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert des Monats: Michael Bublé am Freitag, 17. März, in der Barclays Arena

Mit seinem jüngsten Album „Higher“ kommt der kanadisch-italienische Jazz-Sänger Michael Bublé in die Barclays Arena. Seit 2005 sein Debütalbum „It’s Time“ rauskam, hat es Bublé zum internationalen Superstar gebracht. Mit Hits wie „Sway“ oder „Feeling Good“ stürmte der Sänger die Musikcharts, räumte außerdem mehrere Grammys ab. Beim Titelsong von „Higher“ beweist der Sänger, dass er nicht nur im Balladenfach zu glänzen versteht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Home/Song For You“, „Everything“, „Lost“, „Haven’t Met You Yet“ oder „It’s A Beautiful Day“ – im aktuellen Konzertprogramm versammelt sind alle Hits, darunter auch die eigenen Pop-Songs, die moderne Klassiker geworden sind. Scheinbar mühelos changiert Bublé zwischen den Genres Jazz, Swing und Pop, prägt jedoch alle Songs mit stilistischem Gespür und vokaler Ausdruckskraft. Michael Bublés Aufstieg von kleinen Clubs zu den großen Konzert-Arenen wie die Barclays Arena beruht natürlich vor allem auf Talent, aber auch Ausdauer und harter Arbeit.

Tickets: ab 90,15 Euro im KN-Ticketshop

Mittwoch, 1. März: Konzert von Lady Blackbird im Mojo Club

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Hoffnung auf eine legitime Nachfolgerin der großen Nina Simone hat Lady Blackbird 2021 mit ihrem formidablen Debütalbum „Black Acid Soul“ geweckt. Darauf wandelt die in Los Angeles lebende Marley Siti Munroe traumwandlerisch souverän zwischen Pop, Jazz und Soul. Ende September gab es dann ein frisches Lebenszeichen der Lady. „Feel It Comin“ ist ein kämpferischer Groove-Track: „Es ist die altbekannte Geschichte eines Menschen, der es vom Tellerwäscher zum Millionär bringen will. Sie zeigt, dass wir alle erst einmal im Staub kriechen müssen, bevor wir das Fliegen lernen.“ Willkommen zur Flugstunde ab 20 Uhr im Mojo Club!

Tickets: 35,95 Euro im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freitag, 3. März: Henry Rollins in der Friedrich-Ebert-Halle und Loredana in der Sporthalle

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Als Frontmann der stilbildenden Hardcore-Formationen Black Flag und Rollins Band hat Henry Rollins im Laufe der Jahrzehnte eine weltweit treue Fangemeinde versammelt. Auf seiner Tour mit dem Titel „Good To See You“ gastiert der Schriftsteller und Inhaber eines Buchverlags, Radio- und TV-Moderator mit regelmäßigen eigenen Sendungen, Reisejournalist und politischer Kommentator, Filmschauspieler und ambitionierte Gewichtheber ab 20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle. Wo sich der 62-jährige, mit Grammys dekorierte Rollins sicher wieder als begnadeter, unbedingt sozialkritischer Erzähler erweisen wird. Oder wie es die „Washington Post“ mal formuliert hat: „Wortkrieger, Überzeugungstäter, Provokateur, Humorist, selbst Motivations-Trainer: was für ein wunderbar enthusiastisches und mitreißendes Geschnatter!“

Tickets: 41 Euro im KN-Ticketshop

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Vor gerade einmal vier Jahren startet die Schweizer Rapperin Loredana ihre Karriere, heute ist sie internationaler Popstar. Bereits 2020 war Loridana Aliu Zefis Tour zu ihrem Album „King Lori“ mit rund 90 000 Tickets in kürzester Zeit ausverkauft, musste aber nach dem Auftakt in Leipzig abgesagt werden. Bis 2022 hat Loredana einen Haufen Singles plus zwei weitere Alben auf den Musikmarkt geworfen. Nun kommt die 27-jährige Rapperin auf „Wifey”-Tour um 20 Uhr in die Sporthalle. Altmodische und stereotypisierte Hausfrauen-Klischees werden ersetzt durch die Bühnenpräsenz einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihrer Karriere allen anderen Frauen in der männlichen dominierten Rap-Welt ein Vorbild sein will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets: 49,17 Euro im KN-Ticketshop

Sonntag, 5. März: Konzerte von Kreator & Lamb of God in der Sporthalle und Culcha Candela in der Großen Freiheit 36

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bereits um 18 Uhr, also wenn das Sandmännchen im TV eine deutlich jüngere Klientel bespaßt hat, beginnt am 5. März das Doppelkonzert in der Sporthalle. Kreator zählen zu den führenden und auch langlebigsten Thrash-Metal-Bands der Republik. Seit Ende der 1980er-Jahre entern die Alben der Band aus Essen regelmäßig die hiesigen Charts, zuletzt kamen „Gods Of Violence“ (2017) auf Platz eins und „Hate über alles“ (2021) auf Platz zwei. Aus Richmond, Virginia, stammen Lamb of God, die ebenfalls im Thrash-Metal beheimatet sind, dazu Label-Kollegen von Kreator und mit ihren Alben sowohl erfolgreich in den USA wie auch hierzulande.

Tickets: 52,40 Euro im KN-Ticketshop

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im vergangen Jahr feierten Culcha Candela ihr 20-jähriges Bestehen. Ihr Jubiläumsalbum „Zu wahr um schön zu sein“ präsentiert die Hip-Hop-, Reggae-, Latin-Band ab 20 Uhr in der Großen Freiheit 36. Mehr als fünf Millionen verkaufte Tonträger können die Berliner mittlerweile verbuchen und knapp 35 Edelmetall-Awards, gaben mehr als 1500 Live-Shows, lieferten Hits wie „Hamma!“, „Monsta“ und „Move It“. Doch Culcha Candela stehen nicht nur für Party, die multi-ethnische Band engagiert sich auch in sozialen Projekten wie „Die Arche“, „Alle Kids sind VIPs“, „Action Kids“, „Laut Gegen Nazis“, „Pro Asyl“ und „Seebrücke“.

Tickets: ausverkauft!

Dienstag, 7. März: Konzert von The Damned im Gruenspan

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Als ziemlich gesichert gilt, dass die Band The Damned 1976 mit „New Rose“ die erste Punk-Single und mit „Damned Damned Damned“ auch erste Punk-Album aufgenommen hat. Und es gibt sie, im Gegensatz zu Sex Pistols, immer noch. Mit Sänger Dave Vanian und Gitarrist Captain Sensible (genau, der mit dem Eighties-Hit „Wot?“) zählen sogar noch zwei Mitglieder der Originalbesetzung dazu, während Bassist Paul Gray erst 1980 dazukam und Keyboarder Monty Oxymoron sowie Schlagzeuger Pinch Pinching sogar nur etwa 25 Jahre dabei sind. Im vergangenen Oktober erschien die Live-Scheibe „A Night Of A Thousand Vampires“, am 7. März sind The Damned live ab 20 Uhr im Gruenspan zu erleben.

Tickets: 35,95 Euro im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donnerstag, 9. März: Konzert von Ezhel in der Sporthalle

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Trap, Hip-Hop und Reggae mischt der türkische Rapper Ezhel in seinen Tracks, die er am 9. März in der Sporthalle performt. 2017 brachte er sein Debütalbum „Müptezhel“ raus, schon im Mai 2019 zählte die „New York Times“ den in Ankara geborenen Wahlberliner zu den 15 wichtigsten zeitgenössischen europäischen Pop-Interpreten. Was vor allem daran liegen dürfte, dass Ezhel im September 2019 – zeitgleich mit dem Protestvideo „Susamam“ („Ich kann nicht schweigen“) von 20 türkischen Rappern – seinen regimekritischen Rapsong „Olay“ vorstellte. In dem Video, das auch die Zahl der in der Türkei in den vergangenen Jahren ermordeten Frauen reflektiert, sind Bilddokumente des Putschversuches am 15. Juli 2016 und von weiteren Protesten in der Türkei eingefügt.

Tickets: zur Zeit nicht verfügbar

Sonnabend, 11. März: Konzerte von Lukas Graham in der Sporthalle und Peter Kraus in der Laeiszhalle

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgewachsen in der autonomen Gemeinde Christiania im Herzen Kopenhagens, wurde der Sänger Lukas Forchhammer mit seiner Band Lukas Graham früh zu einem der größten Popstars, den sein Heimatland in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Sie mischen Pop, Funk, Soul und Hip-Hop zu einer party-tauglichen Melange – wie auch auf der jüngsten, im Januar erschienenen Scheibe „4 (The Pink Album)“. Die neuen Songs und alten Hits präsentieren Lukas Graham am 11. März ab 20 Uhr in der Sporthalle.

Tickets: 46,65 Euro im KN-Ticketshop

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Meine Hits, meine Idole“ lässt Peter Kraus, den sie in den 50er- und 60er-Jahren den „deutschen Elvis“ nannten, ab 20 Uhr in der Laeiszhalle. Ob „Sugar Baby“ oder „Rock Around The Clock“: Der Hüftschwung sitzt noch immer gekonnt – obwohl es nach dem Konzert bis zu seinem 84. Geburtstag nur noch eine Woche hin ist!

Tickets: 23,50 Euro im KN-Ticketshop (nur noch Hörplätze ohne Sicht verfügbar)

Sonntag, 12. März: Saxon in der Großen Freiheit 36 und Jools Holland in der Fabrik

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Saxon stehen für Heavy Metal made in Britain wie kaum eine zweite Band des Genres. Seit 1979 aktiv, haben die Pioniere des New Wave Of Heavy British Metal 24 Studioalben veröffentlicht und unzählige Konzerte gespielt. Klassiker wie „Princess Of The Night“, „Heavy Metal Thunder“, „Strong Arm Of The Law“, das unkaputtbare „Wheels Of Steel“ und das gewaltige „747 (Strangers In The Night)“ sind Kult bei den Fans. Doch Biff Byford, Paul Quinn, Nigel Glockler, Nibbs Carter und Doug Scarrat haben am 2o Uhr in der Großen Freiheit 36 auch Songs ihres aktuellen Albums „Carpe Diem“ auf der Setlist. Als Support sind die deutschen Metal-Urgesteine von Rage dabei sein, die eine mehr als 30-jährige Freundschaft mit Saxon verbindet.

Tickets: ab 54,90 Euro im KN-Ticketshop

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nach einer längeren Pause geht der britische Musiker Jools Holland wieder auf Europatour, hat sein neues Album „Pianola. Piano & Friends“ im Gepäck und kommt um 20 Uhr in die Fabrik. Als Special Guests sind Sängerin Ruby Turner und Roland Gift, Ex-Frontmann der Fine Young Cannibals, dabei. Dem Piano huldigt der gefeierte Musiker, Bandleader und TV-Host Jools Holland auch auf seinem neuen Album – mit illustren Gästen wie Lang Lang, Herbie Hancock, Jamie Cullum, Gregory Porter oder Joe Bonamassa.

Tickets: 47,50 Euro im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dienstag, 14. März: Konzert von The Australian Pink Floyd Show in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Aus gegebenem Anlass präsentiert The Australian Pink Floyd Show ihr neues Programm „#Darkside50“ am 14. März ab 20 Uhr in der Barclays Arena. Feiert doch das Pink-Floyd-Album „The Dark Side Of The Moon“ in diesem Jahr 50. Geburtstag. 1988 in Adelaide geründet, sind sie mit mehr als vier Millionen verkauften Tickets die erfolgreichste und populärste Pink-Floyd-Tribute-Band. Stets mit dem Ziel, Klang und die Atmosphäre eines Pink Floyd-Konzerts perfekt wiederzugeben. In der ersten Hälfte der Show werden sie „The Dark Side Of The Moon” in kompletter Länge spielen. Die Setlist des zweiten Showteils besteht aus Pink-Floyd-Hits aus deren gesamter Schaffensphase.

Tickets: ab68,25 Euro im KN-Ticketshop

Sonnabend, 18. März: Konzerte von Wanda in der edel-optics.de Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlicht „Wanda“ heißt das jüngste, fünfte Album der österreichischen Band Wanda. Passiert gern mal, wenn ein Act sich etabliert hat oder fühlt. Jedenfalls ist die 2012 in Wien gegründete Combo auch in Deutschland schwer erfolgreich mit ihren pop-rockigen Songs über Leben, Sehnsucht, Liebe und Tod. Und ihre Konzerte sind gemeinhin recht ekstatische Angelegenheiten – so wohl auch am 18. März ab 20 Uhr in der edel-optics.de Arena.

Tickets: 50,85 Euro im KN-Ticketshop

Dienstag, 21. März: Konzert von Dermot Kennedy in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Erstmals in seiner Karriere gastiert am 21. März um 20 Uhr Dermot Kennedy in der Barclays Arena – mit Songs von seinem jüngsten Album „Sonder“. Gestrickt nach der Erfolgsformel, die einst sein Debütalbum „Without Fear“ in die Charts schießen ließ – auch hierzulande: akustischer Singer-Songwriter-Pop plus Hip-Hop und Elektro-Beats. Der 30-jährige irische Sänger mit der markanten Stimme startete in Dublin als lokaler Act, schaffte es irgendwann ins Vorprogramm von Glen Hansard. Richtig Fahrt nahm seine Karriere auf durch Präsenz bei den Streamingdiensten, wo seine Songs bald millionenfach gestreamt wurden.

Tickets: ab 52,05 Euro im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittwoch, 22. März: Konzert von Max Giesinger in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Passt irgendwie zum Titel seiner Tour „Irgendwann ist jetzt“, dass sich Max Giesinger mit deren Start ganz schön lange gedulden musste – klar, ein weltbekanntes Virus war schuld. So kommt der Singer-Songwriter erst jetzt mit seinem vierten Album mit dem Titel „Vier“ auf Tour, die ihn am 22. März um 19.30 Uhr in die Barclays Arena führt. Das allerdings nicht auf Platz vier, sondern Platz neun der deutschen Charts landete ...

Tickets: ab 44,50 Euro im KN-Ticketshop

Donnerstag, 23. März: Konzert von David Hasselhoff in der Barclays Arena

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Party Your Hasselhoff“ – der Titel von David Hasselhoffs jüngstem Album lässt nicht viele Fragen offen. „The Hoff“, wie der seit dem Mauerfall nach Frieden suchende singende Schauspieler beizeiten auch genannt wird, beglückt am 23. März ab 20 Uhr seine Fans in der Barclays Arena. Covert auf recht eigenwillige Art Klassiker wie „The Passenger“, „Sweet Caroline“ und „I Was Made For Loving You“. „Es soll eine große Party werden, eine Tour, bei der jeder mitsingen und -tanzen kann“, kündigt der Star der 1980er-Kult-Serie „Knight Rider“ an. „Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen jetzt wieder auf jeden Fall für eine große Party bereit sind, sie wollen ausgehen und feiern und wieder Spaß haben. Das ist das Schlüsselwort: have fun!“

Tickets: ab 60,75 Euro im KN-Ticketshop

Freitag, 24. März: Konzert von Jane Birkin in der Elbphilharmonie

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Eine Ikone kommt am 24. März um 20 Uhr in die Elbphilharmonie: Jane Birkin. Die englisch-französische Sängerin, Liedtexterin und Schauspielerin ist auch mit 76 Jahren so aktiv wie eh und je. Wenn man ihren Namen hört, fällt einem wohl als erstes ein Lied ein: „Je t’aime ... moin non plus“, das sie 1969 mit ihrem damaligen Partner Serge Gainsbourg aufnahm und das vom Vatikan verboten wurde. Zwölf Jahre lang waren Gainsbourg und Birkin ein Paar – und hatten eine gemeinsame Tochter: Charlotte Gainsbourg, ebenfalls eine berühmte Schauspielerin, Sängerin und Liedtexterin. Auch nach ihrer Trennung blieben Gainsbourg und Birkin Freude: Bis zu seinem Tod im Jahr 1991 schrieb er weiter für sie Songs. Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitete Jane Birkin auch als Sängerin mit Bryan Ferry, Rufus Wainwright, Manu Chao oder Kate Bush zusammen.

Tickets: ab 102,25 Euro im KN-Ticketshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freitag, 31. März: Konzert von Ilse DeLange in der Sporthalle

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In ihrer Heimat ist Ilse DeLange längst ein Star. Seit 1998 veröffentlicht die Musikerin Alben, in den Niederlanden durchgängig mit Gold und Platin ausgezeichnet. 2014 landete sie mit The Common Linnets auf dem zweiten Platz beim Eurovision Song Contest. Ilse DeLanges Herz schlägt für Country und Americana, gleichzeitig unternimmt sie immer wieder Ausflüge in den Pop. Das aktuelle Solo-Album, das sie am 31. März ab 20 Uhr in die Sporthalle mitbringt, heißt „Changes“, stammt aus dem jahr 2020, ist bereits ihr zehntes und das erste, das es in die deutschen Charts schaffte – auf Platz 14.

Tickets: 43,32 Euro im KN-Ticketshop