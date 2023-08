﻿Michael Hatzius im Metro Kiel: Von Echsen und Menschen

Kiel. Kein Wort fällt, doch schon purzeln erste Lacher durchs Publikum im sehr gut besetzten Metro-Saal. Allein weil das füllige, affektierte Hausschwein Steffi und das mickrige, später unentwegt grunzend stotternde Wildschwein Torsten schweigend bohrende Blicke aufeinander werfen. Dann lässt Michael Hatzius die Schweinepuppen zum Aufwärmen seines Programms „Echsoterik“ verbal übereinander herfallen – bevor die Echse kommt.

„Danke, ist angemessen“, nimmt Hatzius’ Echsenwesen den stürmischen Beifall nach dramatischer Auftrittsmusik entgegen und raunt einem in der ersten Reihe zu: „Sei wachsam, Fischkopp!“ Damit ist der Ton des höchst vergnüglichen Abends gesetzt. Denn das Reptil mit der notorischen Zigarre in der behandschuhten linken Menschenhand und reichlich Machismo in der raunenden Stimme zieht gern vom Echsenleder. Gleich mal mit gepflegtem Kiel-Bashing: Ob’s hier auch ein Zentrum gebe? Aber wenn man es nicht aushalte, könne man ja ins Wasser springen.

Hatzius nimmt sich, konzentriert auf Stimme und Gestik, hinter seiner Puppe beim eigenen Mienenspiel derart zurück, dass alle Blicke der Echse gelten. Die so tatsächlich ein nicht geringes Charisma und eben auch Eigenleben entwickelt – weit über das Klappmaul hinaus. Hin und wieder durchbricht Hatzius die Schranke zu seiner Figur, etwa wenn ihn das Schuppentier anstiert und bemängelt, dass sein „Puppenspiel albern und über weite Strecken konzeptlos“ sei.

Michael Hatzius im Metro: Freche Frotzeleien mit dem Publikum

Sicher nicht, aber Hatzius verfügt wie jeder gute Comedian über erhebliches Improvisationstalent. Streift samt Echse durch den Saal, um beim Publikum biografischen Stoff für ulkige, freche Frotzeleien zu fischen. Oder lässt das Tier nach typischen hiesigen Mundartwörtern fragen und – Kenntnisreichtum vorgaukelnd – kurios uminterpretieren. Zuschauerin Isabo – ein natürlich einladender Vorname für Hatzius („Isabo macht Echsen froh“) – traut sich auf die Bühne für einen Reinkarnations-Trip. Wählt die plüschige Häschen-Handpuppe, die Echse das Bärchen, und so entspinnt sich ein launiger Stegreif-Dialog. Chapeau, Isabo!

Aus dem Handgelenk schüttelt Hatzius’ Echse zum Finale auch ein schräges Liedchen, spontan und souverän gestrickt zu einer eingespielten Melodie aus drei Begriffen, zugerufen aus den Publikumsreihen: Käse, Hammer, Mundharmonika. Das natürlich, typisch Echse, vor Eigenlob stinkt.

