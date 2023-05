﻿Milow und mehr Musik: Tipps für Konzerte in Kiel vom 5. bis 11. Mai

Kiel. Eigentlich wären Fettes Brot auf Abschiedstour mit dem Konzert in der Wunderino-Arena der heißeste Kandidat auf das Konzert des Monats in Kiel und Umgebung. War aber ja schon vor Monaten ratzfatz ausverkauft. Milow ist allerdings auch alles andere als ein Leichtgewicht.

Konzert der Woche: Milow am Sonnabend, 6. Mai, im Max Nachttheater

Sein jüngstes, knapp ein Jahr altes Album trägt den höflichen Titel „Nice To Meet You“. Passt als Motto natürlich prima für eine Tournee. Auf der gastiert der belgische Singer-Songwriter Milow am Sonnabend, 6. Mai, ab 19 Uhr im Max Nachtheater in Kiel.

Dort werden neben den neuen Songs des belgischen Popstars sicher auch alte Hits wie seine Akustik-Version des 50-Cent-Songs „Ayo Technology“ zu hören sein. „Ich habe versucht, tiefer zu graben und meine Musik noch persönlicher zu machen“, sagt Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck alias Milow über die neuen Lieder.

Karten 51,50 Euro im KN-Ticketshop

Freitag, 5. Mai: Konzert von Vicky Kristina Barcelona im Lutterbeker

In die prächtigen Songs von Tom Waits taucht das New Yorker Trio Vicky Kristina Barcelona am 5. Mai ab 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek ein und bittet auch sein Publikum zum Tauchgang. Mamie Minch (Gitarre, Gesang), Rachelle Garniez (Akkordeon, Gitarre, Banjo) und Amanda Homi (Gesang, Harmonium, Schlagzeug, Percussion) wollen den Nummern über Beat-Poeten, Eisenbahn-Hobos, schlampig Betrunkene, hartgesottene Zyniker und hoffnungslose Romantiker eine weibliche Perspektive verpassen – und so ihre Schönheit und Verletzlichkeit enthüllen. Wie auf ihrem Debütalbum „Pawn Shop Radio“.

Tickets: 25 Euro, Vorverkauf im Lutterbeker, Vorbestellung unter Tel. 04343/9442

Sonnabend, 5. Mai: Konzert von Barbara Dennerlein in der St. Heinrich Kirche

Barbara Dennerlein hat als Hammond-B-3-Organistin internationale Berühmtheit erlangt. Seit Mitte der 90er Jahre ist die Musikerin aus München auch auf Kirchenorgeln aktiv. Am 5. Mai ab 19.30 Uhr ist die Orgel in der Kieler St. Heinrich Kirche (Feldstraße) dran. Dort präsentiert Barbara Dennerlein ihr Programm „Spiritual Movement“ und spielt Jazz, Blues und mehr auf der Kirchenorgel. Per Video übertragen, damit die Zuschauer es verfolgen können. Außerdem gewährt die Musikerin „exklusive Einblicke in ihre Kunst und ihr Leben“, wie es in der Ankündigung heißt.

Karten: 33 Euro im KN-Ticketshop

Dienstag, 9. Mai: Konzert von Gnod + Harrga in der Schaubude

Hawkwind, Popul Vuh, Pan Sonic, Sunburned Hand of the Man, Pharaoh Sanders – es gibt viele Versuche, den Sound von Gnod mittels Referenzen zu umreißen. Doch die 2006 gegründete englische Rockband entzieht sich beharrlich jeglicher Einordnung. Neun Alben haben sie bis dato rausgebracht, das jüngste von 2022 trägt den Titel „Hexen Valley“. Das einflussreiche Magazin „New Musical Express“ lobt Gnod: „This band is crazy good ... see them live now.“ Harrga ist ein aus Bristol stammendes, 2017 gegründetes Rock-Duo, das sich aus Miguel Prado (Nzumbe) und Dali de Saint Paul (EP/64-Viridian Ensemble) zusammensetzt. Das Doppelkonzert am 9. Mai in der Schaubude beginnt um 20 Uhr.

Tickets: 14 Euro plus Vvk-Gebühr bei Tix for Gigs

Mittwoch, 10. Mai: Konzert von fluppe + Irnini Mons in der Hansa48

„Boutique“ heißt das jüngste Album der Hamburger Indierock-Band fluppe, und so vielseitig im stilistischen Angebot klingt es auch. Poetisch versponnen wie schon auf ihrem Debütalbum „Blüte“ (2019), aber noch zuckersüßer, ansteckender. Irnini Mons, zweite Band des Abends, haben sich vor zwei Jahren im französischen Lyon gegründet. Vorher spielten Gitarristin Sabrina Duval, Schlagzeugerin Fanny Bouland und Bassist Guillaume Carle bei der Punk-Rock-Band Decibelles. Das Konzert in der Hansa48 startet um 20 Uhr.

Eintritt: 12 Euro (Vvk plus Gebühren bei Tix for Gigs), Abendkasse 15 Euro

Donnerstag, 11. Mai: Konzert von Popa Chubby in der Räucherei

Achteinhalb Jahre liegt sein letztes Gastspiel in Kiel zurück. An einem trüben November-Tag präsentierte Popa Chubby mit seinem Trio in der ausverkauften Räucherei erstmals seine etwas andere Art des Bluesrock: rau, hart, punkig, jazzig. Jetzt kehrt der Bluesman aus New York City am 11. Mai zurück nach Kiel, wo er wiederum in der Räucherei um 20 Uhr mit seiner Band die Bühne entert. Dort präsentiert Popa Chubby ein „Best of“-Set und Songs von seinem aktuellen 25. Album „Emotional Gangster“.

Tickets: 39,05 Euro im KN-Ticketshop