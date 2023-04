﻿Miss-Allie-Konzert in Kiel: Niveauvoll zwischen Humor und Ernst

„Pop-Titan“ in der Wunderino-Arena

Konzert von Dieter Bohlen in Kiel: „Ich hab’ euch alle lieb!“

„Ich hab’ euch alles lieb“, hier „bitte“, dort „Danke“ – ungewohnt handzahm gab sich Dieter Bohlen beim Konzert in der Wunderino-Arena in Kiel. Rund 1300 Fans erlebten einen Popstar in Plauderlaune, der mit seiner Band haufenweise Hits aus seiner langen Karriere auspackte – gespickt mit Anekdoten.