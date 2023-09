﻿Mitreißend: Iris Fabers Balladen-Abend bei den Komödianten Kiel

Kiel. „Rhythmus, Reim und schwer was los“: Der Wahlspruch, mit dem Iris Faber im Theater Die Komödianten in den Abend gleitet, bringt das Wesen der Ballade locker auf den Punkt. Und schon steckt die Schauspielerin mitten drin im mitreißenden Ritt durch das viel verkannte literarische Genre, den sie zusammen mit Regisseur Christoph Munk entwickelt hat. Vom Märchen vom Wilden Wassermann bis zu Fontanes tragischem „John Maynard“ und Brechts Seeräuber-Ballade.

Aber erstcmal groovt sich die Schauspielerin launig ein mit dem Zungenbrecher vom magenkranken Herrn von Hagen in Kopenhagen, lässt Ringelnatz’ krassen Komiker vorbeitrudeln, bevor es ans Eingemachte geht mit Goethes „Zauberlehrling“. Iris Faber erfasst ihn in seiner ganzen jugendlichen Selbstüberschätzung, erweitert das Drama, befeuert von Kastagnetten und immer wilder klackerndem Stepschritt, zum eindrücklichen Hörspiel.

Komödianten: Hingerissenes Publikum bei Iris Fabers Balladen-Abend

Flugs geht es weiter zum galoppierenden „Erlkönig“ und Detlef von Liliencrons Rungholt-Drama „Trutz, Blanke Hans“. Schön spökig der Abend in der Ritterburg („Die Füße im Feuer“), wortwitzig Ringelnatz’ Kuddeldaddeldu. Und hintersinnig, wie Faber Heines „Lorelei“ vom Mythos entblättert und einfach das Missgeschick des abgelenkten Schiffers erzählt. Und mit Schillers „Bürgschaft“ überträgt sich die fiebernde Ungewissheit direkt ins Publikum: Ob er wohl rechtzeitig kommt, der Retter?

Es ist wahrlich viel los in den Geschichten, die in Schnelldurchlauf und Extremverdichtung trügerische Idyllen, wahre Liebe, saftige Tragödie und überhaupt das menschliche Gefühlsarsenal durchspielen. Iris Faber nutzt das dramatische Potenzial, taucht in die Figuren, bleibt rezitierend auf ironischer Distanz oder spielt den Zweifel an der poetischen Übertreibung augenzwinkernd mit. Mit dem „Erdbeermund“ mischt sich röhrend kurz Klaus Kinski ein – bis die Schauspielerin entnervt abbricht: „Gott, ist das anstrengend …“

Das ein oder andere lässt sich auch singen, an Xylofon und Gitarre oder knarzend auf der Geige begleiten. Und so schwingt der Abend bald in seinem eigenen meernah wogenden Rhythmus voran, reißt das Publikum, das auch mal einstimmt, hörbar mit. Zum Finale gibt es Trommelschlag zu Liliencrons heiter-melancholischem „Die Musik kommt“. Und stehenden Applaus.

Aufführungen jeweils Do, Fr, Sbd bis 21. Oktober, 20 Uhr. Kartentel. 0431/553401

KN