﻿Moritz Neumeier in Kiel: Stand-up-Comedy mit Triggerwarnung

Karo-Schürzenkleid und Ringelsocken, das stimmt schon mal bei „Pippi Langstrumpf“ im Opernhaus Kiel. Herr Nilsson und das Pferd Kleiner Onkel sind auch dabei; und die Villa Kunterbunt ist in der herrlich turbulenten Inszenierung des Kinderbuchklassikers von Astrid Lindgren sowieso eine Schau. Viel zu gucken und zu hören also beim Weihnachtsmärchen am Theater Kiel. Und dafür gab es zur Premiere ordentlich Applaus.