﻿Mozarts „Mitridate, re di Ponto“ Unter den Linden in Berlin

Berlin. Für die Berliner Barocktage hat die Staatsoper eine ganz besondere Überraschung parat: Mozarts Oper „Mitridate, re di Ponto“ wird von dem japanischen Regisseur Satoshi Miyagi, dem japanischen Bühnenbildner (Junpei Kiz) und der japanischen Choreographin (Yu Otagaki) in Szene gesetzt; natürlich sind die Kostüme (Kayo Takahashi Deschene) und das Wanddesign (Eri Fukazawa) auch japanisch.

Von ihnen wird eine echt japanische Atmosphäre auf die Bühne gezaubert. Ein vier Stufen oder Etagen hohes Gebäude mit allerlei niedrigen Türen wird rechts und links von hohen Treppen flankiert. Ein betörend schöner Goldton herrscht vor, auch bei den Kostümen.

Staatsoper Berlin: Mozart auf japanische Art

Eine derart exotische, durch und durch japanische Inszenierung kann man bei einer Oper, die im ersten vorchristlichen Jahrhundert in Pontos am Schwarzen Meer spielt, natürlich nicht erwarten. „Mitridate“ ist eine Jugendoper von Wolfgang Amadeus Mozart mit viel Action: Mitridate, der König von Pontos, leistet den römischen Heeren über dreißig Jahre erbitterten Widerstand, fühlt sich von seinen Söhnen Sifare und Farnace verraten, weiß sogar, dass Aspasia, seine Verlobte, von beiden Brüdern begehrt wird, obwohl er doch die Prinzessin Ismene für Farnace als Braut vorgesehen hat.

Die familiären Komplikationen häufen sich, Mitridate verurteilt seinen Sohn Sifare zum Tode, und außerdem kommt es zu neuen Kämpfen mit Rom. Schwer verwundet stirbt der König, nachdem seine Söhne (die also doch nicht hingerichtet wurden) geloben, gegen Rom weiter zu kämpfen.

Von derart dramatischen Handlungen in dieser Oper, die der 14-jährige Mozart bei seiner ersten Italienreise am 26. Dezember 1770 in Mailand zur Uraufführung brachte, ist in der Inszenierung von Satoshi Miyagi so gut wie nichts zu spüren. In Anlehnung an das japanische, hoch stilisierte Kabuki-Theater soll das Publikum, wie er selbst sagt, „die Charaktere gewissermaßen aus einer Vogelperspektive erleben“. Auch meint er, dass „die Sängerinnen und Sänger ihre Arien immer so darbieten sollen, als ob die Figur, die da gerade singt, ihre Stimme an eine Gottheit richtet.“

Das führt dazu, dass es keine Interaktion gibt, dass alle Figuren meistens wie Statuen auf der Bühne stehen und wie „eingefroren“ wirken. Das erschwert natürlich (zumindest für Mitteleuropäer) das Verständnis der verschiedenen Handlungsstränge und wirkt bereits nach kurzer Zeit ermüdend. Daran ändern auch die streng durchchoreographierten Balletteinlagen nichts, da die Tänzerinnen und Tänzer eher als abstrakte Wesen wahrgenommen werden.

Staatsoper Berlin: Musikalische Sternstunde unter Marc Minkowski

In musikalischer Hinsicht aber ist dieser Berliner »Mitridate« eine Sternstunde. Schon in der ungemein zupackend und kontrastreich musizierten Ouvertüre zeigt Marc Minkowski, dass er und sein Orchester Les Musiciens du Louvre den jungen Mozart in jedem Takt ernst nehmen und entsprechend leidenschaftlich musizieren.

Was der Inszenierung an Drama fehlt, wird von Minkowski weitgehend kompensiert. Was für eine Freude, diese Partitur des „Maestrino Mozart“ derart temperamentvoll und feurig hören zu können! Was für eine Freude aber auch, einen so fantastischen Sänger wie den aus Samoa stammenden Tenor Pene Pati in der Titelrolle zu hören! Zwischen halsbrecherischen Koloraturen und leisen, intensiv gesungenen lyrischen Tönen steht ihm eine weite Ausdruckspalette zur Verfügung.

Die amerikanische Mezzosopranistin Angela Brower (Sifare) und der zum Dahinschmelzen schön singende Countertenor Paul-Antoine Bénos-Djian (Farnace) sind die sehr unterschiedlichen Söhne des pontischen Königs. Die rumänische Sopranistin Ana Maria Labin (Aspasia) und die französisch-zypriotische Sopranistin Sarah Aristidou (Ismene) sind die beiden starken, von Männern begehrten und umworbenen Frauen. Lob auch für Adriana Bignagni Lesca (Arbate) und den Tenor Sahy Ratia, der die Interessen Roms forsch vertritt.

Das Premierenpublikum spendete Bühnenapplaus nach fast jeder Arie und bedachte am Schluss alle Mitwirkenden mit begeistertem Beifall.

www.staatsoper-berlin.de. Weitere Aufführungen von "Mitridate, re di Ponto" am 7., 9. und 11. Dezember.