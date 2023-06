﻿Musik-Festivals in Schleswig-Holstein ächzen unter explodierenden Kosten

Kiel. Ob Technik für Ton und Bühne, Mobilzäune, Catering, Personal, Toiletten – für all das, was bei einem Musikfestival unverzichtbar ist, müssen die Veranstalter jetzt viel, viel tiefer in die Tasche greifen als noch im vergangenen Jahr. Was manchem von ihnen die Puste ausgehen lässt. In anderen Fällen schwächelt zudem der Vorverkauf. Wie in ganz Deutschland bekommen auch die Festivals in Schleswig-Holstein die Kostensteigerungen – von zwischen 30 und 45 Prozent ist die Rede – durch den Krieg in der Ukraine, die Inflation und Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu spüren.

Urban Beatz: Gerade erst „die Reißleine gezogen“ hat Daniel Spinler von Baltic Eventmanagement und die Premiere des für Ende Juli geplanten Hip-Hop-Festivals Urban Beatz in Neumünster abgesagt. 10 000 Fans sollten kommen, doch selbst Top-Acts wie Sido und Alligatoah hatten offenbar nicht die gewünschte Zugkraft entwickelt. Erfreulich gut laufen hingegen laut Spinler die Vorverkäufe für das Baltic Open Air im Wikingerland Haddeby bei Schleswig mit Bands wie Sepultura, Blind Guardian, In Extremo oder Hämatom sowie die Open-Air-Festivals am Eckernförder Südstrand mit Jan Delay, Andrea Berg, Alvaro Soler und Lena.

Blizzarrrd Festival: Verschoben auf Juli 2024 ist die zweite Auflage des Blizzarrrd-Festivals. „Die Kosten sind explodiert, das ist der Wahnsinn“, klagte Ende Mai Veranstalter Joachim Krause von WAWN entertainment aus Schleswig. Zwar sei der Vorverkauf gut gelaufen und die Early-Bird-Tickets seien ausverkauft gewesen, doch dies habe die Kostensteigerungen auf Sicht nicht auffangen können. Obwohl es statt zwei wie 2022 – damals kamen insgesamt rund 7000 Gäste – diesmal nur noch eine Bühne hätte geben sollen.

Wacken Open Air: „In nahezu allen Belangen der Festivalproduktion sind höhere Kosten zu verzeichnen“, sagte Thomas Jensen, Mitbegründer des Wacken Open Airs. Auch bei den Personalkosten. Detaillierte Angaben zum Umfang machte er gegenüber unserer Zeitung nicht. Zwar hätten generell viele Menschen im Zuge der Cor0na-Pandemie die Livebranche verlassen, doch dank des wieder anlaufenden Live-Geschäfts kehrten einige beim Personal nun wieder zurück.

Wacken Open Air: Höhere Ticketpreise, dafür ein Tag mehr

Um den Fans „einen wirklichen Mehrwert“ zu bieten, so Jensen, mussten Tickets für den zusätzlichen Festivaltag – wie im Vorjahr der „Wacken Wednesday“, diesmal nicht mehr gesondert erworben werden. „Er ist im regulären Ticket inkludiert, darum gab es faktisch auch keine Preiserhöhung.“ Statt 239 Euro wie 2022 kosteten die Tickets für vier statt drei Tage nun 299 Euro, die 83 000 Karten waren binnen fünf Stunden ausverkauft. „Darüber hinaus“, sagte Jensen, „haben wir keine Einsparungen vorgenommen, die sich auf das unmittelbare Festivalerlebnis auswirken.“

Norden Festival: „Unser größtes Thema sind die Personalkosten“, sagt Manfred Pakusius, Veranstalter des Norden Festivals, das vom 24. August bis 10. September zum fünften Mal die Königswiesen in Schleswig kulturell belebt. „Wir arbeiten nicht mit Volunteers, unsere Mitarbeiter werden alle bezahlt, und das merkt man dann schon.“ Security liege bei plus 25 Prozent, Licht- und Tontechniker bei plus 30 Prozent. „Aber was Logistik betrifft, haben wir das schon ein bisschen mit eingepreist – es trifft uns, aber nicht unvorbereitet.“ Um 15 bis 20 Prozent hätten sie die Eintrittspreise im Vergleich zu 2022 erhöht, die zwölf Tage kosten jetzt 99 Euro.

Norden Festival: Personalkosten sind der größte Faktor

Auch das Auslaufen der Fördermittel seitens des Bundes aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur mache sich natürlich finanziell bemerkbar, sagt Pakusius. Im Schnitt 3000 Gäste pro Tag zähle das Norden Festival, Luft gebe es noch bis täglich 5000. Der Festivalvorverkauf laufe „ähnlich wie letztes Jahr, wir sind nicht unzufrieden. Beim ersten Sonnabend müssen wir fast bald die Bremse ziehen“.

„Wenn ich nach links und rechts schaue, sehe ich in der Branche niemanden, der sich die Taschen vollmacht“, sagt Nicolas Sauerbaum, Geschäftsführer beim SHS Veranstaltungsservice in Scharbeutz. „Ich würde sagen, die Techniker nähern sich dem Zustand an, angemessen bezahlt zu werden. Bei den Tagessätzen hat sich ordentlich was getan, aber wir sehen das als eine heilsame Entwicklung.“ Denn jahrelang seien in der Veranstaltungsbranche sehr niedrige Sätze gezahlt worden. Und beim technischen Equipment für Bühnen und Tontechnik hätten sich die Anschaffungspreise teils verdoppelt.

