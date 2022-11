Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 22. November 2022

Kiel. Mit einer wirklich außergewöhnlichen Aufführung des Deutschen Requiems von Johannes Brahms führt sich das neue Kieler „Brahms-Ensemble“ rund um den Ewigkeitssonntag ein. Nach einem Konzert am Sonnabend in Flensburg sind Auftritte am Sonntag in Bordesholm und am Montag in Kiel geplant. Der langjährige Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer hat sich zwar offiziell aus den Diensten der CAU in den Ruhestand verabschiedet, arbeitet mit einigen ihm eng verbundenen Sängerinnen und Sängern seiner Studentenkantorei jedoch musikalisch gern weiter. Für das Debüt hat das durch „hohen Anspruch und unbändige Freude an der Musik“ geeinte Ensemble Brahms’ Requiem in kammermusikalischer Besetzung mit Klavierbegleitung gewählt. So ist das Werk wirklich selten zu hören und sicherlich ein Höhepunkt der Musikwoche rund um den Totensonntag.

Konzert am Mittwoch, 16. November 2022: Mendelssohn in St. Nikolai

„Die halbe Stunde“ in der Kieler Nikolaikirche widmet sich am Mittwoch, 16. November, ab 17 Uhr unter dem Motto „Mein Herz erhebet Gott, den Herrn“ der Geistlichen Vokalmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es singt das Kieler Vokalensemble unter der Leitung von Falk Schneppat. Der Eintritt ist frei.

Konzerte am Sonnabend, 19. November 2022: Klavierduo in Heikendorf, Klaviersolo in Kiel

Im 2. Heikendorfer Rathauskonzert sind am Sonnabend, 19. November, zwei virtuose Pianistinnen zu hören: In ihrem Programm "Vom Tango bis zum Hummelflug" präsentiert das Yolo Klavierduo romantische Originalkompositionen und eigene Bearbeitungen für Klavier zu vier Händen.

Maria Kovalevskaja und Natalia Maximova sind das Yolo Duo. © Quelle: Uwe Schröder

Maria Kovalevskaja und Natalia Maximova lernten sich im Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg kennen. Gemeinsam absolvierten sie dann ein Master-Studium für Klavierduo in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater und gründeten das Yolo Duo. Einladungen führten sie zu bekannten Festivals in Europa und Asien, unter anderen zum Elbjazz Festival in Hamburg und zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern.

Die beiden Musikerinnen verbindet die Freude an der Klaviermusik in ihren vielfältigen Ausdrucksformen. So spielen sie in Heikendorf neben Werken für Klavier zu vier Händen u.a. von Claude Debussy und Francis Poulenc auch eigene Bearbeitungen u.a. von George Gershwin und Astor Piazolla.

Sonnabend, 19. November 2022, 17 Uhr, Offene Ganztagsschule Heikendorf, Schulredder 3a, Karten zu 15/5 € nur an der Abendkasse. www.heikendorfer-rathauskonzerte.de

Der junge israelische Pianist Eden Agranat Meged ist beim Internationalen Bach-Wettbewerb Leipzig 2022 als starker Gestalter und Künstlerpersönlichkeit aufgefallen. Er errang den 3. Preis und ist nun am Sonnabend, 19. November, auf Einladung der Musikfreunde Kiel in der Citykirche St. Ansgar mit einem Recital zu hören.

Der junge israelische Pianist Eden Agranat Meged. © Quelle: MFKi

Meged spielt in der Reihe „Klassisch beflügelt“ eine der drei großen Klaviersonaten des späten Beethoven, die As-Dur-Sonate op. 110, sowie Werke von Johann Sebastian Bach, Dmitri Schostakowitsch und Robert Schumann.

Eden Agranat Meged, Klavier, Sonnabend, 19. November 2022, um 18 Uhr, Ansgarkirche Kiel (Holtenauer Straße 91), Preise: 11 bis 18 Euro (Mitglieder); 13 bis 22 Euro (Nichtmitglieder); 5 bis 10 Euro Schüler*innen / Auszubildende/ Studierende

Ein Orgelkonzert mit dem niederländischen Organisten Prof. Pieter van Dijk (Alkmaar) ist am Sonnabend, 19. November, ab 17 Uhr in der Evangelischen Dorfkirche Flintbek angesetzt. Van Dijk ist Lehrer des Flintbeker Organisten und Kantors Tomek Harkot.

Eintritt frei, Spenden erbeten.

Konzerte am Sonntag, 20. November 2022: Chorkonzert und ein Debüt

In einem Chorkonzert zum Ewigkeitssonntag singt am 20. November ab 17 Uhr in der St. Birgitta-Thomas-Kirche in Kiel-Mettenhof der Chor Pro Coro Werke von Rheinberger, (Stabat mater) Edward Elgar (Drei marianische Gesänge) u.a.. Die Leitung hat Bettina Heuer-Uharek, Reinfried Barnett spielt Orgelwerke von J. S. Bach und Rheinberger.

Pro Coro besteht als gemeindeübergreifender Chor seit 18 Jahren und hat sich in dieser Zeit ein weitgefächertes Repertoire der Chormusik vom 16. bis 21. Jahrhundert erarbeitet. In den letzten Jahren gab es immer wieder gemeinsame Konzerte mit der Johanneskantorei in Berlin- Lichterfelde und der Cappella Occasionum (Berlin). Chorleiterin Bettina Heuer-Uharek ist seit 2004 Kantorin der Johannesgemeinde, Berlin-Lichterfelde. Zuvor war sie nach Beendigung ihres Kirchenmusikstudiums in Lübeck von 1988 bis 2004 als Kirchenmusikerin in der Maria- Magdalenengemeinde in Kiel-Elmschenhagen tätig.

St. Birgitta-Thomas-Kirche, Skandinaviendamm 350 in Kiel-Mettenhof, der Eintritt ist frei

Mit Brahms zum Totensonntag gibt das kürzlich gegründete Kieler "Brahms-Ensemble" sein Bordesholmer Debüt. Der Kammerchor besteht aus Sängerinnen und Sängern, die mit dem langjährigen Kieler Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer auch nach dessen Verabschiedung in den Ruhestand im April 2022 weiterhin musizieren wollen.

Bernhard Emmer leitet das neue „Brahms-Ensemble“ © Quelle: FVMB

Johannes Brahmsʼ „Deutsches Requiem“ nimmt das Totengedenken, die Vergänglichkeit des Menschen und den Trost der Hinterbliebenen in den Blick. In der Bordesholmer Christuskirche ist die Brahmsʼsche Klavierauszug-Fassung zu hören, die nur sehr selten aufgeführt wird. Weitere Mitwirkende sind Antje Bitterlich (Sopran), Kammersänger Jörg Sabrowski (Bariton) und Vera-Carina Stellmacher am Klavier.

Sonntag, 20. November, 17 Uhr, Christuskirche Bordesholm: Eintritt: 15 Euro (Schüler und Studenten frei). Karten in der Ahlmannschen Buchhandlung in Bordesholm, Reservierung unter Tel. 04322 4437052, per Mail an mail@foerdervereinmusikbordesholm.de oder über www.foerdervereinmusikbordesholm.de

Konzerte am Montag, 21. November: Brahms und Mozart

Johannes Brahms' "Deutsches Requiem" mit Bernhard Emmer und seinem neuen Brahms-Ensemble (siehe Sonntag) mit Klavierbegleitung wird am Montag ab 19.30 Uhr in der Kieler Ansgarkirche, Holtenauer Straße, wiederholt.

Für dieses Konzert gibt es nur an der Abendkasse Karten für 16 (erm. 11) Euro.

Im Herbst-Konzert der Mozart-Reihe präsentieren die Musikfreunde Kiel am Montag, 21. November, um 19 Uhr in der Kieler Nikolaikirche Kammermusik mit Streichern und historischer Traversflöte. Das Alinde Quartett und die in New York ausgebildete sibirische Flötistin Taya König-Tarasevich spielen klassische Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini und Joseph Martin Kraus.

Alinde Quartett und Flötistin Taya König-Tarasevich. Mo, 21. November, 19 Uhr, St. Nikolaikirche Kiel (Alter Markt). Preise: 12 bis 26 Euro für Musikfreunde-Mitglieder (erm. 11 bis 24 Euro), 14 bis 29 Euro für Nichtmitglieder (erm. 13 bis 27,50 Euro). Last-minute-Ticket für Schüler, Auszubildende und Studierende 15 Minuten vor Konzertbeginn für 5 Euro. Karten: www.musikfreunde-kiel.de und Tel. 0431 / 149 01 24.