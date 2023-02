Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und der Region bis 14. Februar 2023

Sie lieben Konzerte mit klassischer Musik oder Jazz? Dann können Sie sich in unserer wöchentlichen Terminsammlung „Klassisch hören“ über das vielfältige Angebot in und um Kiel orientieren: Das Spektrum der Konzert-Empfehlungen vom 7. bis 14. Februar erstreckt sich von Ravels getanztem „Bolero“ über Mendelssohns großen „Lobgesang“ bis hin zu einem Konzert, in dem kleine Besucher ausdrücklich zum Mitspielen aufgefordert sind.

Die international erfolgreiche Geigerin Azadeh Maghsoodi stellt am Sonntag in Plön das interessante Projekt „MoonBach“ vor.

Kiel. Nach dem erfolgreichen Mitsingprojekt der „Walpurgisnacht“ für Erwachsene im Herbst 2022 hat das Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium nun ein Konzert für Kinder im Grundschulalter konzipiert. „Weil viele Kinder in diesem Alter auf Musik reagieren, indem sie sich bewegen und weil man 60 Minuten stillsitzen und zuhören auch erstmal lernen muss“, wurde ein abwechslungsreiches Kurz-Konzert zum Mitspielen konzipiert. Wie das funktionieren kann, ist am Sonnabend ab 15 Uhr in der Kieler Petruskirche zu erleben. Als weiterer Höhepunkt ist tags darauf im „PhilExtrakt“ Ravels „Bolero“ nicht nur mit den Kieler Philharmonikern unter Benjamin Reiners, sondern auch mit Tänzerinnen und Tänzern der Ballettakademie am Theater Kiel in einer Choreografie von Victoria Lane Green zu hören und zu sehen.

Mittwoch, 8. Februar: „Highlands und Islands“ in St. Nikolai Kiel

„Die halbe Stunde“ am Mittwoch, 8. Februar, ab 17 Uhr in der Kieler Nikolaikirche am Alten Markt steht unter dem Motto „Highlands - Islands“. Ulrich Lehna, Altsaxophon, und Meike Salzmann, Konzertakkordeon, spielen Werke aus Kuba, Mexiko, Neuseeland und der Schweiz

Freitag, 10. Februar: Lobgesang in Kiel und Orgelklang in Neumünster

Und wieder ist es an der Zeit auch für die Semesterkonzerte des Akademischen Chores und des Kammerorchesters der Christian-Albrechts-Universität. In der Kieler Nikolaikirche Am Alten Markt werden an zwei Abenden, Freitag 10., und Sonnabend, 11. Februar, jeweils um 20 Uhr Wolfgang Amadeus Mozarts „Sinfonia Concertante Es-Dur für Violine und Viola“ sowie von Felix Mendelssohn-Bartholdy die Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“ aufgeführt.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Aquarell von James Warren Childe (1830) © Quelle: szw

Unter der Leitung von Ulrich Hein, Kirchenmusiker in Nortorf, wirken als Solisten mit Leevke Hambach (Sopran), Anne-Beke Sontag (Sopran), Marcus Elsässer (Tenor), Volker Worlitzsch (Violine) und Monika Worlitzsch (Viola).

Einlasskarten für Freitag und Sonnabend gibt es bei Ruth König Klassik in der Dänischen Straße sowie an der Abendkasse. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.

Für die Anscharkirche in Neumünster ist 2023 das „Jahr der Orgel“, denn sie muss renoviert und in ihrem musikalischen Spektrum erweitert werden. In einem „Orgelkonzert der Vielfalt“ am Freitag ab 19 Uhr stellt Kirchenmusiker Sven Thomas Haase die Königin der Instrumente in der Anscharkirche musikalisch vor, informiert über ihre Besonderheiten und das Bauvorhaben.

Spendenkonto für die Orgel bei der Evangelischen Bank: IBAN DE 5152 0604 1059 0650 6500, Verwendungszweck: 0300/46200/021001 Ktr. 01

Sonnabend, 11. Februar: Konzert zum Mitspielen und späte Quintette

Im Konzert mitspielen – auch ohne Instrument? Geht das überhaupt? Ja, sagt Musiklehrerin Sonja Schröder: Mit Mitmachmaterial, kurzen Musikmotiven zum Kennenlernen, Quizfragen à la „Wer wird Millionär“ und einem kurzen Film erleben die kleinen und großen Gäste eine moderierte „Moldau“ von Bedrich Smetana und „Das große Tor von Kiew“ von Modest Mussorgsky. Dabei hört und sieht man die Werke nicht nur in kurzen Ausschnitten sondern auch als Ganzes.

Offen zum „Mitspielen“: Das Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium unter Alexander Mottok. © Quelle: Tobias Schubert

Moderiert und gezeigt wird das etwa 60 Minuten lange Konzert von Schülerinnen und Schülern der Klasse 6d am Ernst-Barlach-Gymnasium und ihren Musiklehrern Sonja Schröder und Wulf-Henning Steffen. Am Pult des einzigen Schüler-Sinfonieorchesters im Raum Kiel steht Alexander Mottok. Im Anschluss stellen junge Musizierende ihre Instrumente vor, und die Publikumskinder dürfen Cello, Posaune & Co selbst ausprobieren...

„Mitspielen!“ - Konzert am Sonnabend, 11. Februar, um 15 Uhr, Petruskirche, Kiel. Karten 12, erm. 6 Euro, für Grundschulklassen mit Reservierung 4 Euro. Karten gibt es im Sekretariat des Ernst-Barlach-Gymnasiums (Mo-Fr, 8-13 Uhr) und an der Abendkasse. Kartenreservierung unter: sonja.schroeder@ebg-kiel.eu

Im Dezember musste das Konzert ausfallen, nun steht am Sonnabend, 11. Februar, um 17 Uhr ein neuer Termin mit dem erweiterten Quartett Gutekunst in der Raphaelkirche Kiel, Hofholzallee 25, an. Zu hören sein wird das vorletzte Streichquintett Mozarts in D-Dur, komponiert Ende 1790. Mozart und Haydn sollen sich an der 1. Bratsche abgewechselt haben, als dieses Werk zum ersten Mal zu hören war. Ebenfalls ein „Spätwerk“ ist das Streichquintett Nr. 2 in G-Dur von Johannes Brahms. Bei dem beliebten, groß angelegten Werk wird vermutet, dass Themen und Skizzen einer von Brahms geplanten 5. Sinfonie in das Quintett Eingang gefunden haben sollen. Es gilt als eine Art musikalische Lebensbilanz. Am Sonnabend musizieren Christian Gutekunst und Sarah Teckenburg – Violinen, Angelika Zastrow-Kelm und Boris Zikorsky – Violen, sowie Meike Hansen, Violoncello. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. www.quartett-gutekunst.de

Sonntag, 12. Februar: 5. Philharmonisches Konzert mit Ravels Boléro und MoonBach in Plön

Werke von Rautavaara, Ravel und Bartok stehen unter dem Motto „Helsinki – Paris – Budapest“ auf dem Programm des 5. Philharmonischen Konzertes am Sonntag, 12. Februar ab 11 Uhr in der Philharmonie in der Wunderino Arena unter Leitung von GMD Benjamin Reiners.

Maurice Ravels „Boléro“ hat den wohl bekanntesten Rhythmus der Welt zu bieten - 169mal wiederholt von der kleinen Trommel. Darüber entfalten sich zwei Melodiestränge, die in unterschiedlichen Instrumentierungen wiederholt werden. Vielfach als Filmmusik verwendet, wurde der „Bolero“ ursprünglich als Ballett für die russische Tänzerin und Schauspielerin Ida Rubinstein geschrieben.

Sharon Bezaly © Quelle: David Kornfeld

Im 4. Philharmonischen Konzert begeisterte Rautavaaras „Concerto for Birds and Orchestra“ das Publikum. Jetzt ist er mit seinem zwei Jahre später komponierten Flötenkonzert „Dances with the winds” zu erleben. Solistin in Kiel ist die israelische Flötistin Sharon Bezaly, deren Wahlheimat Schweden ist. Sie setzt in Rautavaaras Konzert mit Querflöte, Altflöte und Piccoloflöte verschiedene Timbres in Szene.

Bela Bartóks „Konzert für Orchester“, komponiert 1943 nach seiner Emigration in die USA, zählt zu seinen beliebtesten und zugänglichsten Stücken. Das ganze Konzert prägt ein tänzerischer Charakter, der durch den starken Fokus auf Rhythmik und die folkloristischen Elemente in Melodie und Ausdruck bestärkt wird. Die Komposition zeigt in ihren fünf Sätzen die ganze Bandbreite des Orchesters, seiner Klangfarben und Instrumentenregister und verbindet Humor und Ironie ebenso wie Klage und Trauer zum einzigartigen Lobgesang auf das Leben.

Abends ab 18 Uhr beim moderierten Phil Extrakt sind Auszüge aus Bartoks „Konzert für Orchester“ zu hören. Und wie ursprünglich intendiert, ist Ravels „Boléro“ vertanzt zu erleben - mit Tänzerinnen und Tänzern der Ballettakademie am Theater Kiel in einer Choreografie von Victoria Lane Green.

Und weiter ist man in Plön und Eutin „auf dem Weg zum Bachfest“: Am Sonntag, 12. Februar, ab 17 Uhr ist ein besonderes Konzert angesetzt. Das Projekt „MoonBach“, präsentiert von Azadeh Maghsoodi (Geige) und Andis Paegle (Fender Rhodes), verspricht eine fesselnde Fusion ausgewählter Kompositionen von Johann Sebastian Bach, persischer Melodien und „Dainas“ (lettischer Volkslieder) als kulturelle Wurzeln der beiden Musiker. Es geht um die Magie der dunklen Nacht und der Helligkeit des Mondes genauso wie den technologischen Fortschritt der Weltraumforschung und repräsentiert die Faszination des Duos für die moderne Mondkunde.

Andis Paegle und Azadeh Maghsoodi präsentieren in Plön das Projekt MoonBach. © Quelle: Neda Navaee

Bereits mit 15 Jahren spielte die Geigerin Azadeh Maghsoodi mit Nigel Kennedy Bachs Doppelkonzert beim SHMF und fand internationale Beachtung. Vorangegangen war dieser Erfolgsgeschichte eine Ausbildung bei Prof. Maria Egelhof (Musikhochschule Lübeck), Prof. David Takeno (Guildhall School of Music and Drama London) und in Meisterkursen etwa bei Zakhar Bron, Thomas Brandis, Baiba Skride und Pavel Vernikov. Andis Paegle ist Kirchenmusiker in Bargteheide.

Der Eintritt zum Projekt MoonBach ist frei.

Dienstag, 14. Februar: Valentinskonzert in Rickling

Ein Orgelkonzert für Verliebte und Hochzeitspaare in spe will in der Kirche Rickling am Dienstag ab 19 Uhr Inspirationen für die kirchliche Hochzeit geben. Egal, ob Klassik oder Pop - vieles ist auf der Orgel möglich, zeigt Kantorin und Organistin Marie Sophie Goltz.