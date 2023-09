Musik-Highlights: Klassik-Konzerte vom 13. bis 19. September in Kiel und Region

Kiel. Erste Konzert-Highlights setzen Anna Vinnitskaya (16. September) und das Philharmonische Orchester Kiel (17. September), das mit dem Gastdirigenten Daniel Carter und Franz Schuberts „Großer Sinfonie“ in die neue Saison startet. Darüber hinaus kommen am Wochenende vor allem Fans des Chorgesangs auf ihre Kosten: Das Programm reicht von Haydns „Schöpfung“ in Neumünster bis zur „Nacht der Chöre“ in Rendsburg. Und bei etlichen der Konzerte, die in den Kirchen von Eckernförde bis Neumünster und von Kiel bis Rendsburg stattfinden, ist der Eintritt frei.

Konzerte am Freitag, 15. September: Lieder und Psalmen

Chorkonzert: Die beiden Nicolai-Chöre aus Eckernförde und Flensburg schließen sich zusammen, und geben zum Abschluss des Kultursommers in Eckernförde gemeinsam mit der Altistin Wiebke Wighardt und Kirchenmusikdirektor Michael Mages an der Orgel am Freitag, 15. September, 19 Uhr, in der Kirche St. Nicolai ein festliches Chorkonzert. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski sind unter anderem Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, John Stanley, César Franck, Jean Langlais sowie Ola Gjeilo zu hören. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Finanzierung des Kultursommers ist willkommen.

Nacht der Kirchen: Im Rahmen der „Nacht der Kirchen“ lädt Michael Peter Fuchs zum Liederabend mit neuen Psalmen, die der Pädagoge und Musiker selbst geschrieben hat. Mit dem Konzert am Freitag, 19 bis 22 Uhr in der St. Birgitta-Thomas-Kirche in Kiel-Mettenhof, Skandinaviendamm 350, möchte Fuchs zum Hören, Lesen und zum Gespräch anregen. Der Eintritt ist frei.

Konzerte am Sonnabend, 16. September: NDR Elbphilharmonie Orchester in Kiel

Star-Auftritt: Das NDR Elbphilharmonie Orchester gastiert am Sonnabend, 16. September, 18 Uhr, in Kiel: Juraj Valčuha dirigiert in der Wunderino-Arena Prokofjews Fünfte, Pianistin Anna Vinnitskaya interpretiert Rachmaninows zweites Klavierkonzert. Der slowakische Dirigent und die russische, in Hamburg lebende Starpianistin sind dem NDR Elbphilharmonie Orchester seit einigen Jahren eng verbunden. Nun tun sie sich zusammen, um „ihre Sergejs“ auf die Bühne zu bringen. Rachmaninows „Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18“ ist eines der vier herausragend schönen und herausragend schwer zu spielen Konzerte, die der Komponist und Pianist seiner Zunft schrib. Und Sergej Prokofjews monumentale 1945 uraufgeführte „Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100“ stand in Zeiten des Krieges für Humanität und Völkerverständigung. Karten (14 bis 49 Euro) online sowie an den Vorverkaufskassen.

Filmmusik-Abend: Filmmusik wirkt auch ohne Leinwand und bringt im besten Fall die Bilder im Kopf zum Laufen. In ihrem Herbstkonzert hat die Bläserphilharmonie Kiel unter Leitung von Diplom-Kapellmeisterin Sonja Hummel etliche Blockbuster auf dem Zettel. Dazu gehören u.a. „Independence Day“, „Fluch der Karibik“ und „Star Wars“. Das Konzert findet am Sonnabend, 16. September, 19 Uhr, in der Aula des RBZ Wirtschaft, Westring 444, statt. Karten (15/erm. 12 Euro) in der Musikschule Hummel oder an der Abendkasse. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Mittelalterklang: Perotin der Große ist eine der rätselhaftesten und zugleich bedeutungsvollsten Gestalten der mitteleuropäischen Musikgeschichte: Sein Name steht für die frühe Blüte der mehrstimmigen Musik an der Kathedrale Notre Dame in Paris. Das Ensemble Nusmido hat sich mit großem Respekt dieser Musik genähert, singt und musiziert auf Kopien historischer Instrumente des 14. Jahrhunderts und lädt am Sonnabend, 16. September, 19 Uhr, in der St. Martins-Kirche in Schwentinental/Raisdorf zum besonderen Hörgenuss. Eintritt frei, Kollekte am Ausgang.

Nacht der Chöre: Gleich sechsmal geballter Stimmklang ist am Sonnabend, 16. September, 20 bis 22 Uhr, in der St. Marien-Kirche in Rendsburg zu erleben. Es singen der Art de Chor Kiel, „Once more“ aus Eckernförde und der Opernchor des Landestheaters. Zum Heimspiel treten drei weitere Chöre aus Rendsburg an: der Kantatenchor sowie der Männerchor und der Frauenchor. Die Leitung des Abends hat Volker Linhardt. Der Eintritt ist frei.

Orgelimprovisation: Hier ist das Publikum mit seinen musikalischen Wünschen gefragt. In der Anscharkirche in Neumünster, Christianstraße 21, erfüllt sie am Sonnabend, 16. September, 18 Uhr Christian Groß an der Orgel. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 17. September: 1. Philharmonisches Konzert in Kiel

Philharmonisches Konzert: Mit einem Gast am Pult startet das Philharmonische Orchester am Theater Kiel am 17. September, 11 Uhr, in der Wunderino Arena in die neue Saison. Daniel Carter, derzeit Generalmusikdirektor am Landestheater Coburg, war bereits als Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin engagiert. In Kiel dirigiert der Australier die „Große Sinfonie C-Dur“ D 944 von Franz Schubert (auch bei Phil Extrakt am Abend) sowie das „Cellokonzert Nr. 1 C-Dur“ von Joseph Haydn mit Tanja Tetzlaff als Solistin. Mit dem 2001 uraufgeführten Werk „Written in the Sands“ von Jüri Reinvere startet das Orchester außerdem in den Estland-Schwerpunkt der neuen Saison. Karten (16,90 bis 39,60 Euro) online, an den Theaterkassen in Opern- und Schauspielhaus sowie am Telefon: 0431/901901

Phil Extrakt: In der Kurzversion des Philharmonischen Konzerts ist am 17. September, 18 Uhr, Franz Schuberts „Große C-Dur-Sinfonie“ zu hören. Karten (13 bis 30,50 Euro) online, an den Theaterkassen in Opern- und Schauspielhaus sowie am Telefon: 0431/901901

Kirchenkonzert: Zu einer musikalischen Abendfeier mit Werken von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart lädt die evangelische Kirchengemeinde Preetz am Sonntag, 17. September, ab 17 Uhr in die Stadtkirche ein. Der Chor der Stadtkirche musiziert mit einem Instrumentalensemble unter der Leitung von Hartmut Rohmeyer, Solistin ist Maj Hansen (Sopran). Die Orgel spielt Giulia Corvaglia. Pastorin Anke Pfeifer hat die liturgische Leitung des Gottesdienstes. Schriftlesungen, Gebete, gemeinsam gesungene Lieder und die Kompositionen von Haydn und Mozart sollen die Möglichkeit schaffen, zur Ruhe zu kommen. Mit der Aufführung von Joseph Haydns Messe B-Dur, der sogenannten „Kleinen Orgelmesse“, wird sich Hartmut Rohmeyer nach einigen Monaten in der Preetzer Kirchengemeinde verabschieden. Danach kehrt Kantorin Rebecca Pösch nach der Elternzeitpause zurück.

Bachchor: Joseph Haydns „Schöpfung“ gehört zu den bekanntesten Oratorien der Musikgeschichte. Die Uraufführung 1798 vor einem ausgewählten Publikum wurde von den beteiligten Musikern und dem Publikum als Sensation empfunden. Das Werk ist Lobpreis der Schöpfung, aber auch Mahnung, diese zu erhalten, und damit aktuell wie selten zuvor. Der Bachchor Neumünster führt das Werk im Kunstflecken zusammen mit den Solisten Anna Felita Ekaputri (Hamburg), Sopran, Knut Schoch (Wien/Nürnberg), Tenor, Mascha Zippel (Hamburg), Alt und Titus Witt (Rellingen), Bass, und dem Bremer Barockorchester am Sonntag, 17. September, 19 Uhr, in der Neumünsteraner Vicelinkirche auf. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Karsten Lüdtke. Karten (12 bis 25 Euro) im Kulturbüro der Stadt Neumünster und an der Abendkasse.

Mittelalterklang: Das Ensemble Nusmido wiederholt sein Konzert vom Sonnabend am Sonntag, 17. September, 16 Uhr, in der Kirche St. Michaelis in Lütjenburg, Wehdenstraße 14. Der Eintritt ist frei.

