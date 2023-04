﻿Musikkabarettist Bodo Wartke: „Fehler kann man als Freunde umarmen“

Lutterbek. Bodo Wartke sitzt im Lutterker im Wintergarten, wohlig aufgewärmt durch die Frühlingssonne, lehnt sich lächelnd im knarzenden Korbsessel zurück. Vor ausverkauftem Saal zeigt er am Abend und noch mal Tags darauf mit Melanie Haupt eine aufgefrischte Version des Programms „Ich & Duo“. Mitte August kommt der in Ratekau geborene, in Reinbek und Bad Schwartau aufgewachsene 45-jährige Musikkabarettist aus Berlin für zwei SHMF-Konzerte nach Flensburg und Lübeck – mit dem WDR Funkhausorchester und seinem Programm „Jetzt oder Sinfonie!“.

Wir befinden uns hier auf einer „Leuchtinsel des Kabaretts“ ...

Bodo Wartke: Hab’ ich das gesagt?

Richtig. 2019, interviewt von Gregor Gysi für dessen Online-Format „Miss-verstehen Sie mich richtig“ – über das Lutterbeker

Man muss hier nur mal auf den Spielplan schauen, wer hier alles auftritt. Es kommen ja viele Leute her – wie wir auch – um ihre Programme zu erarbeiten. Um die dann vor geneigtem Publikum auszuprobieren. Dieser Lackmustest ist ganz wichtig.

Ist Schleswig-Holstein wirklich so kulturarm, dass Ihnen im Interview mit Gysi da nur Lutterbeker und Schleswig-Holstein Musik Festival einfallen?

Bodo Wartke: „Ich hätte es mir nie träumen lassen, irgendwann beim SHMF zu spielen“

Das sind für mich so die herausragendsten Beispiele. Ich habe mich schon zu Schulzeiten gefragt, warum es für mich so schwierig ist, Auftrittsorte zu finden. Ich hatte in Lübeck und Bad Schwartau zwar tolle Möglichkeiten, aber ich musste die mir wirklich suchen. Das waren keine etablierten Kleinkunstbühnen, man hat welche draus gemacht. Ich fand’s ein bisschen schade, erst mal weggehen zu müssen, um das tun zu können, was ich tue, um dann wieder zurückkehren zu können. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal auf’m SHMF spiele.

Können Sie denn in Berlin alle naselang auftreten?

Sachen ausprobieren in Berlin geht super, Geld verdienen ist schwierig. Ich hatte dort meinen ersten Solo-Auftritt, da war ich schon jahrelang in Deutschland unterwegs. In Berlin kommen sie nur zu dir, wenn sie wissen, wer du bist.

Sie sagen, Ihr Interesse für Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge sei erst in den letzten Jahren erwacht. Warum?

Vorhanden war das schon vorher, aber das Bedürfnis, das in Liedform zu verarbeiten, hat sich erst herauskristallisiert. Vielleicht, weil ich es mir vorher nicht zugetraut habe. Weil ich dachte, ich kann besser lustige Lieder schreiben. Mein erstes ernstes Lied war „In Denkmal denkt“. Das hat funktioniert, und ich singe es bis heute gern.

Wie wichtig ist Musik beim Musikkabarett? Ist sie nicht doch mehr ein Vehikel, da viele Melodien den Texten qualitativ hinterherhinken?

Kommt drauf an. Ich komponiere so, dass ich das, was dem Text eh schon innewohnt, ablausche, und durch die Musik letztendlich zum Blühen bringe. Die Musik verstärkt die Sprache. Ich finde es wichtig, dass sich beides auf Augenhöhe begegnet.

Bodo Wartke: „Improvisation spielt eine große Rolle, wenn die Programme noch frisch sind“

Wie wichtig ist in Ihren Shows Improvisation?

Spielt eine große Rolle, wenn die Programme noch frisch sind, weil ich vieles erst mit dem Publikum gemeinsam entwickle. Ich lasse gerne Raum für ungeplante Ereignisse. Die Improvisation ergibt sich oft aus der Interaktion. Oder wenn ich Fehler mache, den Text vergesse. Damit gehe ich immer sehr offen um, unterhaltsam und erleichternd für mich und das Publikum. Das sind die besten Momente – auch die, die im Gedächtnis bleiben. Letztendlich alles Geschenke. Fehler, die kann man echt als Freunde umarmen und sagen: Ey, komm her, setz’ dich zu uns, willst du auch was trinken?

Sie aktualisieren stets Ihre Programme. Zeichnen die sich deshalb durch eine gewisse Langlebigkeit aus?

Ich hab‘ einfach Bock, die zu spielen. Ich kann mich nicht davon trennen. Das ist das Problem. Deswegen spiele ich auch etliche gleichzeitig. Ich mache allen Beteiligten sehr viel Arbeit. Und die Musik konserviert den Text.

Vor 25 Jahren feierte Ihr erstes Programm „Ich denke, also sing ich“ Premiere. Wie hat sich der Musikkabarettist Bodo Wartke aus Ihrer Sicht entwickelt?

Er zappelt nicht mehr so viel rum auf der Bühne. Wenn ich mir alte Aufnahmen anschaue, dann bin so der nerdige Schlaks, der mit seinen Gliedmaßen um sich wirft. Weniger ist oft mehr, ist eine wichtige Erkenntnis. Immer noch vorhanden ist diese unbändige Spielfreude und dieses von der Sache überzeugt sein: Ich hab‘ hier ein paar Wortspiele entdeckt, die finde ich so geil, das möchte ich mit euch teilen! Den Wortschatz der deutschen Sprache heben und ihn allen zugänglich machen: Das ist die Idee.

Bodo Wartke: „Der Zufall ist ein wichtiger Verbündeter“

Resultiert der Wortwitz Ihrer Reime und Programmtitel überwiegend aus Geistesblitzen oder kauen Sie auf manchem länger rum?

Mal so, mal so. Der Zufall ist ein ganz wichtiger Verbündeter in diesem Prozess. „Wandelmut“ war ein Geistesblitz, nachdem ich aber schon diverse andere Wandel-Wortspiele verworfen hatte – nicht in die engere Auswahl geschafft haben es „Wandelblüte“ und „Das Wandeln ist des Müllers Lust“.

Thomas Bunjes