﻿„Mut & Hoffnung“ als Motto: Festival Folk Baltica startet am 6. Mai

Kiel. „Mut & Hoffnung – Mod & Håb“. Das Motto der 19. Folk Baltica habe zwar nicht explizit mit dem, was es bei der momentanen Stimmungslage brauche, zu tun, sagt Harald Haugaard, künstlerischer Leiter des Festivals. Aber doch insofern, dass es um Courage und Zuversicht bei der jüngeren Generation gehe. Vor allem auch künstlerisch. Denn das Folk-Baltica-Jugendensemble feiert sein zehnjähriges Bestehen.

„150 junge Menschen waren bislang Teil des Ensembles“, sagt Festivalleiterin Nele Spitzley. Das erste Konzert des derzeit 35-köpfigen deutsch-dänischen Ensembles sei in der Flensburger St. Johannes-Kirche gewesen. Zwischen 15 und 25 Jahren sind die Musikerinnen und Musiker alt. Aus diesem Anlass sei auch eine Ensemble-CD mit fünf Songs erschienen, die zweite nach „Königskinder • Kongesbørn“ von 2016. Der Titel auch hier: „Mut & Hoffnung – Mod & Håb“.

Folk Baltica: Justine Boesen ist Hauskünstlerin 2023

„Es sind die besonderen Begegnungen, Momente und die großen Konzerte, bei denen man gemeinsam etwas kreiert und dabei Kunst, Musik und Gemeinschaft erlebt – die Lebensfreude spürt“, betont Haugaard. „Die größte Stärke ist von Anfang an die Gemeinschaft gewesen.“ Schon beim Start im damals nur 17-köpfigen Jugendensemble saß die dänische Sängerin und Akkordeonistin Justine Boesen, diesjährige Hauskünstlerin der Folk-Baltica. Stach bereits damals hervor. Schied 2021 aus und steht nach dem Studium am Süddänischen Musikkonservatorium in Odense und der Sibelius-Akademie in Helsinki vor dem künstlerischen Durchbruch.

Folk Baltica 2023: Doppelkonzert im Kieler Kulturforum

27 Konzerte an 23 Spielorten in Schleswig-Holstein und Sønderjylland können die Festivalgäste diesmal erleben. Eines davon ist am 13. Mai ein Doppelkonzert im Kieler Kulturforum. Dort singt das seit 15 Jahren bestehende schwedische Frauen-Folk-Quartett Kongero a-cappella skandinavische Volkslieder in eigenen Arrangements, und das dänische Trio Stundom mischt dann traditionelle Tanzmusik mit klassischer Kammermusik und symphonischen Klängen. Ein weiterer Auftrittsort in der Region ist am 12. Mai die Eckernförder Stadthalle mit einem dänischen Doppelkonzert: das Duo Summers & Silvola und das Oktett Habadekuk.

Das Budget fürs Festival sei gleich geblieben, aber die Kosten hätten sich seit 2019 verdreifacht, erzählt Nele Spitzley. „In einem gewissen Maße ist das auch gerechtfertigt, was die höheren Honorare für Techniker betrifft. Aber der Teil des Budgets ist jetzt fast so hoch wie der Künstlerinnen und Künstler.“ Daher hätten sie diesmal auch ein paar Konzerte weniger im Programm, ergänzt Harald Haugaard. „Aber wir probieren jetzt auch, ein paar mehr akustische Konzerte zu machen.“

Folk Baltica vom 6. bis 14. Mai. Infos und Tickets zu den Konzerten auf www.folkbaltica.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Festivalpässe zum Preis von 150 Euro für sämtliche Veranstaltungen gibt es via info@folkbaltica.de.