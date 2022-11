Eine Ausstellung in drei Akten präsentieren sechs Studierende der Muthesius Kunsthochschule im Ausstellungsraum spce in Kiel. Malerei ist das übergeordnete Thema der Schau, die mit Bildern, Skulpturen und multimedialen Installationen unter anderem die Frage nach dem Material zur Diskussion stellt.

Kiel. Was ist eigentlich Malerei? Und wie weit lässt der Begriff sich fassen? Die Ausstellung „Materialsache – What about Painting?“ im Ausstellungsraum spce in Kiel geht dieser Frage nach.