NDR-Konzerte in Kiel: Breite Vielfalt mit Vokalensemble und Orchestern

Kiel/Hamburg. Gut 50 Konzerte plant das NDR Elbphilharmonie Orchester in der kommenden Saison 2023/24 allein in seinem Hamburger Stammhaus. Mit großen Namen und mit guter Perspektive: Der Vertrag des Chefdirigenten Alan Gilbert wurde gerade erst bis 2029 verlängert. Er kommt zwar nicht an die Förde, dafür sind in der Kieler Reihe gleich drei NDR-Ensembles zu erleben – und ein Ausflug nach Hamburg.

Weil der NDR für seine kleine Kieler Abo-Reihe wegen der Sanierung des Konzertsaales am Schloss erneut Ersatzspielorte finden muss, ist in der kommenden Saison ein Konzert in der Petruskirche angesetzt: Klaas Stok dirigiert am 10. Dezember Bachs „Weihnachtsoratorium“ mit dem NDR -Vokalensemble, dem Tenor Julian Prégardien und der Alten Akademie für Musik Berlin.

Anna Vinnitskaja eröffnet die NDR-Saison 2023/24 in Kiel

Eröffnet wird die Kieler NDR-Saison am 16. September mit der Starpianistin Anna Vinnitskaja in der Wunderino-Arena. Anlässlich des 150. Geburtstags von Sergej Rachmaninow spielt sie dessen gewaltiges Zweites Klavierkonzert, Dirigent Juraj Valcuha führt mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester außerdem Prokojews Sinfonie Nr. 5 auf.

Am 16. März dirigiert Stefan Geiger die NDR-Radiophilharmonie aus Hannover mit Filmmusik von John Williams, etwa aus „Star Wars“ oder „Harry Potter“.

Erneut umfasst das Abo einen Ausflug in die Elbphilharmonie

Nach dem großen Zuspruch in der laufenden Saison bietet der NDR den Kieler Abonnenten erneut die Option, ein Konzert in der Elbphilharmonie zu den gewohnten Konditionen dazu zu buchen: Am 3. März 2024 dirigiert Manfred Honeck in Hamburg die Neunte von Anton Bruckner, der vor 200 Jahren im österreichischen Ansfelden geboren wurde.

Jenseits von Kiel arbeiten das NDR Elbphilharmonie Orchester und sein Chefdirigent Alan Gilbert in der kommenden Spielzeit mit Stargeiger Joshua Bell als „Artist in Residence“ zusammen, der bereits mit Gilbert auf Tournee war. Bell bringt zur Opening Night am 1. und 2. September in Hamburg eine Suite für Violine und Orchester zur Uraufführung, Gilbert dirigiert dazu Igor Strawinskys explosive Feier des Frühlingserwachens „Le sacre du printemps“ sowie Henri Dutilleux’ „Metaboles“.

Komponist Bela Bartok steht neben Geiger Josua Bell im Fokus der NDR-Konzerte

Zum Jahreswechsel 2023/24 führen das NDR Elbphilharmonie Orchester und das NDR Vokalensemble Jacques Offenbachs Persiflage „Orpheus in der Unterwelt“ im Stammhaus auf. Im Fokus des NDR Festivals im Februar 2024 steht das Schaffen von Bela Bartok – mit insgesamt acht Konzerten mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, der NDR Radiophilharmonie, dem NDR Vokalensemble, der NDR Bigband und dem Jerusalem Quartet. Und zur Eröffnung des Internationalen Musikfestes Hamburg (Motto: „Krieg und Frieden“) ist Arnold Schönbergs spätromantische Bitte um „Frieden auf Erden“ geplant.

Am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters steht 2023/24 erneut auch der mittlerweile 95-jährige Herbert Blomstedt mit einem Mozart-Beethoven-Programm. Semyon Bychkov dirigiert Mahlers monumentale Achte, die „Sinfonie der Tausend“. Erneut sind die Dirigentinnen Karina Canellakis und Marin Alsop zu Gast, wie auch im Debüt die designierte Chefin des Konzerthausorchester Berlin, Joana Mallwitz.

NDR-Gastspiele mit Alan Gilbert in Europa und Japan

Unter den Solistinnen und Solisten finden sich neben Anna Vinnitskaya internationale Größen wie der Geiger Frank Peter Zimmermann, die Pianisten Piotr Anderszewski, Kirill Gerstein und Francesco Piemontesi oder der Klarinettist Martin Fröst, der Cellist Kian Soltani. Gastspielreisen führen Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester mit Joshua Bell und Igor Levit u.a. nach Madrid, Oviedo, Budapest und Zagreb sowie ins japanische Osaka, Nagoya und Tokio.

Auch in der neuen Saison erhalten Konzertbesucher unter 30 Jahren wieder eine Ermäßigung von 50 Prozent auf alle Abonnements und Einzelkarten im Vorverkauf. Tickets für die Kieler Konzerte ab 6. Juni auch über www.kn-tickets.de

