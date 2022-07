﻿Neue Alben von Neil Young, Superorganism, Laura Veirs und Dina Summer

Sommeroper: Auf dem Rathausplatz in Kiel wächst die Tribüne für „Carmen“

Wenn im Juli auf dem Rathausplatz reichlich Stahlgerüst verbaut wird und in wenigen Tagen eine Publikumstribüne entsteht, dann ist die Sommeroper nicht mehr weit. In diesem Jahr steht „Carmen“ auf dem Programm; Premiere ist am 18. August.