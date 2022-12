﻿Neue Festspiel-Tribüne in Eutin: Der Weg ist geebnet, die Zeit drängt

Verkehrskontrollen in Schwentinental: Marihuanafund und viele Fahrzeugmängel

Bei Verkehrskontrollen in Schwentinental stoppte die Polizei am Mittwoch 150 Fahrzeuge. Rund 15 Prozent davon hatten Mängel, so die Ermittler. Auch Marihuana fanden sie.