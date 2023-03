﻿Neuer Tanzabend in Kiel: Ballett tanzt Träume, Frauen und Männer

Die Niederländerin Wubkje Kuindersma beschäftigt in ihrer Choreografie das Thema Träume. Sie hat es mit dem Ballett Kiel am Opernhaus entwickelt. Im Stück „Walking Mad“ (2002) von dem Schweden Johan Inger geht es um das komplexe Verhältnis von Frauen und Männern.

Kiel. Zum ersten Mal mit dem neuen Stück auf der Bühne – das ist stets ein besonderer Moment. Sagt Wubkje Kuindersma, nimmt hinter dem Regiepult Platz und schickt einen Eroberinnenblick in den noch leeren Saal. Die Tänzerinnen und Tänzer müssen sich erstmal neu sortieren, ihren Platz finden. Außerdem ist da ein Bühnenbild, das in den Tanz eingebaut werden will: „Und ich bin gespannt, wie es mit der Drehbühne funktioniert ...“

Im November hat die niederländische Choreografin und Tänzerin, die am Nationalballett in Amsterdam, in Dortmund und Wiesbaden arbeitet, mit dem Kieler Ballett ihr neues Stück „Resonance of Dreams“ entwickelt. Jetzt ist sie zurück, um es im Opernhaus für die Premiere des zweiteiligen Ballettabends „Flight of Fancy“ fertigzustellen. Dort wird es zusammen mit „Walking Mad“ des Schweden Johan Inger zu sehen sein.

Zweiteiliger Ballettabend am Ballett Kiel

„Den Titel ,Resonance of Dreams’ hatte ich schon jahrelang im Kopf“, sagt Wubkje Kuindersma. „Es geht um die Träume in der Nacht, aber auch um die im Leben. Im Traum schwingt die Welt in uns mit.“ Sie mag die eigene Realität, die Freiheit jenseits logischer Begrenzungen.

Eine Geschichte will sie in ihrem Stück nicht erzählen, eher mit Momenten, Metaphern und Assoziationen spielen. Abstrakt poetisch sind Begriffe, die sie dafür findet; die Tanzsprache beschreibt sie zwischen Neoklassik und Gegenwart. „Es geht um Tod und Leben und die Zeit“, sagt sie. Auch ein Flügelwesen kommt vor: „Symbol dafür, der Schwerkraft zu entkommen.“

Vor den Proben hat Wubkje Kuindersma meist in Gedanken schon die Bilder entworfen: „Ich visualisiere viel, das ist wie Kino im Kopf.“ Trotzdem will sie offen bleiben für spontane Ideen und für die Compagnie mit ihren Eigenheiten. Der Tanz ist für Wubkje Kuindersma ein Ort der Hoffnung: „Weil er universell ist, Verbindungen zwischen den Menschen herstellt.“

Ballett Kiel tanzt zu Ravels „Boléro“ und neuer Musik

Zum Stück hat sie Musiken von Alfred Schnittke, den Letten Peteris Vasks und Georgs Pelecis sowie des deutschen Glasharmonikaspielers Friedrich Heinrich Kern ausgewählt. „Ich mag diesen eigenen gläsernen Klang“, sagt sie, „das Helle und Zerbrechliche – das passte einfach.“ Musik und Tanz, wünscht sie sich, sollen dabei eine symbiotische Verbindung eingehen: „Am Ende ist alles Bewegung.“

Wubkje Kuindersma hat mit dem Kieler Ballett ihr eigenes Stück kreiert. Carl Inger studiert mit dem Ensemble eine Choreografie seines Bruders Johan ein. © Quelle: Marco Ehrhardt

Das passt auch auf „Walking Mad“, die zweite Choreografie des Abends, kreiert 2002 von Johan Inger zu Ravels ikonischem „Boléro“ und einer Klaviermusik von Arvo Pärt. In Kiel hat Carl Inger das Stück, das seit der Uraufführung weltweit gezeigt wird, einstudiert. Stellvertretend für seinen Bruder, der auch einige Jahre das renommierte Cullberg Ballett in Stockholm leitete.

„Johan erfindet lieber wieder neue Schritte und Bewegungen, wenn ein Stück fertig ist“, sagt Carl Inger, der „Walking Mad“ bereits zum zehnten Mal auf die Bühne bringt.

Ballett „Walking Mad“ erzählt von Frauen und Männern

Den Tanz bestimmt eine monumentale Bretterwand auf der Bühne, die eigens aus Den Haag importiert wurde. „Mit der Wand kann man alles machen“, erzählt Carl Inger, „mit Türen und losen Planken ist sie sehr variabel.“ Neun Tänzerinnen und Tänzer loten damit komplizierte Geschlechterverhältnisse aus.

Carl Inger hat das Stück 2005 selbst getanzt und schätzt die offene Tanzsprache: „Die Bewegungen sprechen mit mir, ich kann darin fließen. Es ist gut, wenn eine Choreografie so eine Freiheit hat.“ Verändert hat sich nicht viel an dem Stück. „Jede Compagnie hat natürlich ihren eigenen Stil“, sagt Inger, „aber mein Job ist es, es so nah ans Original zu bringen wie möglich.“

Auch nach 20 Jahren fühlt sich das für den Tänzer immer noch gut an: „Das Stück hat gute Musik und gute Energie. Es ist humorig und philosophisch. Und wenn ich daran arbeite, die Tänzer auf der Bühne sehe – dann ist es immer noch neu.“

Premiere, 25. März, 19.30 Uhr, im Opernhaus Kiel. www.theater-kiel.de, Kartentel. 0431/901901