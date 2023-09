﻿Santiano segeln auf ihrem neuen Album nach „Doggerland“

Glücksburg. „Ein kleines Tentakel in die Gegenwart“ nennt Björn Both, Frontmann Santiano, deren neues Album „Doggerland“. Das achte Album der erfolgreichen Shanty-Rock-Band erscheint am 6. Oktober. Am Dienstag wurde die Veröffentlichung schon mal vorgefeiert – traditionell in Glücksburg. „Der Hochmut der Menschen spielt eine Rolle bei ’Doggerland’“, erklärt Both, „und wir leben in genau so einer Zeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorher schon mal gratulieren lassen zum dann wohl achten Nummer-Eins-Album in Folge wollen Santiano sich aber lieber doch nicht. „Das mach’ man nicht, das ist wie Kinder kriegen“, empfiehlt Both im Interview mit der Band vor der Release-Party. Das erste Album nach der ersten Dekade Santiano klinge „ein bisschen schlanker, back to the roots“, findet er, „wenn überhaupt ’ne Neuerung da ist, klingen wir eine Spur punkiger“.

Doggerland in der Nordsee ging in der Steinzeit unter

Doggerland, abgeleitet von der Doggerbank in der Nordsee, war eine in der Mittelsteinzeit von Jägern und Sammlern besiedelte Landbrücke zwischen Großbritannien und Jütland, die während der letzten Eiszeit vor 7500 Jahren überspült wurde. Eine Geschichte wie gemalt für Santiano. „Diesmal sind wir nicht in die große, weite Welt hinausgezogen, sondern haben mal vor der eigenen Haustür gesucht, was es hier an Mythen gibt“, sagt Both.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Natürlich bilden wir mit ’Doggerland’ auch eine Vergangenheit ab, die eine mögliche Zukunft beschreiben könnte“, sagt Both. Wie stets suchten sie hier wieder den Schritt in die Jetztzeit, bauten um aktuelle Themen herum ihre poetische Metaphernwelt auf. „Wir bilden auf unseren Alben auch den Zeitgeist ab“ ergänzt Stosberg, „da sind wir ja nicht weltfremd.“ Auch beim neuen Reggae-Song „Blauer Planet“ greifen Santiano das Thema auf.

Manches Lied auf Santianos „Doggerland“ dreht sich um Vergänglichkeit

Vergänglichkeit durchzieht Lieder wie „Irgendwann“, „Der Wind hat uns ein Lied erzählt“ oder auch „Seine Geschichte“ über einen alten Mann, der seine Abende allein am Kneipentresen verbringt, aber viel zu erzählen hätte. „Natürlich geht es auch hier um Verschüttgegangenes“, sagt Both, etwa um schwindenden Respekt oder Demut in der Gesellschaft. Aber nicht als Appell, wie auch bei den Umwelthemen. „So weit sind wir noch nicht. Das sind Fragen, Gedanken, die ganz frei mit nach Hause genommen werden können.“

Zum typischen Santiano-Mix gehören Party-Songs, und die bietet auch „Doggerland“ mit „Zu alt, um jung zu sterben“ und „Am Ende des Tages“, dazu die Cover-Songs „Diggy Liggy Lo“ und „Bully In The Alley“. Es gehe natürlich auch mal darum, „alle Fünfe gerade sein zu lassen und die Sau rauszulassen, Party zu machen“, sagt Stosberg.

Auffällig ist, dass Santiano zwar mit ihren Alben regelmäßig den Spitzenplatz der deutschen Charts entern, dort aber bislang keine Single-Hits hatten. „Wir haben nicht diesen einen Song, an dem wir das ganze Album schleppen“, sagt Both. Deshalb dürften sie auch von einem Album manchmal bis zu sieben Titel in die Medien tragen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Was ist ein Hit?“, fragt Sänger Axel Stosberg. Sie schafften es einfach nicht, worüber sie mittlerweile gar nicht mehr so böse seien, in irgendeine Radio-Rotation, die aus einem Song einen Hit mache. Da seien sie einfach kein Mainstream, sagt Both, „wir sind ’ne erfolgreiche Nische.“ Santiano, sinniert Stosberg, sei wohl die einzige Band in Deutschland, „die in vier Fernsehsendungen fünf verschiedene Titel spielen darf“. Ein Luxus.

Auf Santianos Facebook-Seite findet sich der Post einer Frau, die aus Minnesota angereist war, um die Band kürzlich beim Open-Air-Konzert in Timmendorfer Strand zu erleben – und sich schwer begeistert zeigte. Sollten Santiano nicht doch mal über eine USA-Tour nachdenken? Both lacht, und Stosberg sagt: „Ja, die Übersee-Posts werden mehr und lauter, wir haben auch Stimmen aus Brasilien, Argentinien, Thailand.“ Aber da gehe es um Aufwand und Ertrag, und Both konstatiert: „In Amerika müssten wir mit unserem Weltensegler kleine Brötchen backen.“

Konzert von Santiano am Sonntag, 14. April 2024, Wunderino-Arena, Kiel. www.kn-tickets.de

KN