﻿„The Glass Hotel Tapes“: Konzert mit Johnny Bob in Kiel

Kiel. Was wahr ist an der mysteriösen Story um die „Glass Hotel Tapes“ und was fiktiv, hält die Band Johnny Bob bewusst in der Schwebe. Ähnlich wie schon auf den vier Alben zuvor. „In schöner Tradition“, sagt Carsten Díaz, Sänger des Neo-Progressive-Rock-Quintetts mit Musikern aus Kiel und Hamburg. Erstmals live präsentieren sie die neuen Songs am 22. September in der Hansa48. 

Allerdings nicht wie geplant als Album-Release-Party. Denn das Presswerk habe die auf 200 Exemplare limitierte Vinyl-Version von „The Glass Hotel Tapes“ wegen Terminverzögerungen nicht rechtzeitig herstellen können, erzählt Díaz. Ansonsten sei das Album nur als Download verfügbar, nicht als CD und werde auch nicht gestreamt.

Johnny Bob: Sofie Conrads Schlüssel zu einer neuen Welt

Grob umrissen dreht sich die Geschichte um eine gewisse Sofie Conrad. Am Tag, nachdem die USA aus dem Kyoto-Protokoll ausgestiegen sind, verlässt sie ihre Heimat, um die Welt zu retten. Checkt im Berliner „Glass Hotel“ ein, kündigt telefonisch ihren Job, verschwindet nach drei Tagen spurlos und hinterlässt einen Haufen Tapes, Texte und Grafiken. Ein Vierteljahrhundert später sichtet die Band Johnny Bob mit Erlaubnis von Conrads Familie die Aufzeichnungen, entdeckt darin den Schlüssel zu einer neuen Welt und beschließt, die „Glass Hotel Tapes“ in Songs zu verwandeln.

„The Glass Hotel Tapes“ haben Johnny Bob wie den Vorgänger „Creatures Of Light And Darkness“ als Konzeptalbum angelegt. Im Progressive Rock erzählten Bands ja oft durch ihre Musik Geschichten, sagt Díaz. Auch Johnny Bob, doch „lange nicht so märchenhaft wie zur Gründerzeit“ des Genres oder wie noch bei ihrem Debütalbum „Carnival Of The Brahma Sox“ von 2017. „Seitdem hat sich die Welt hart gedreht, und das ist auch an den Lyrics nicht spurlos vorbeigegangen.“ Die seien sozialkritischer geraten und setzten sich intensiv mit dem Klimawandel auseinander – auch in einem oberflächlich betrachtet mythischen Stück wie „Shallow The Nykr“.

Wieder haben Díaz und sein Bruder Jörg Purfürst ihre Songideen in Demotapes gegossen, woraus die Band im Studio die Songs entwickelt hat. Aufgenommen wurden sie im Winter 2023 in den Hamburger Ulumulu-Studio von Purfürst, der Bass, Keyboard und Gitarre übernahm. Zur Band zählen noch Keyboarder Ole Schützler, Schlagzeuger Philip Mestwerdt und Gitarrist Jürgen Ufer, der erstmals in der Bandgeschichte beim Song „Corridors“ die Musik geliefert hat. Das Cover gestaltete wie bei den Vorgängeralben die Hamburger Künstlerin Anja Walter.

Um Ausgrenzung durch Benotung, das Bewerten eines jungen Menschen anhand von Leistung geht es in „Night Of The Prom“. Kein Prog-Rock-Song, klingt eher wie Synthie-Rock in den 80ern. Bei Johnny Bob ein beliebter Genrespagat. „Pop trifft auf Prog, hier haben wir kompositorisch unsere stärksten Momente“, sagt Díaz. Puristen hätten damit Probleme, was er nicht verstehe: „Das ist ja gerade der Gedanke des Prog: bekannte Klangwelten weiterzuentwickeln“.

Konzert am Freitag, 22. September, 20 Uhr in der Hansa48 (Hansastr. 48), Support: Hey Julis! aus Kiel. Weitere Tourdates und Infos: www.johnnybob.de

