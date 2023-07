﻿Herbert Gerisch-Stiftung würdigt Karl Hartung mit Retrospektive

Neumünster. Ein Wächter hat vor der Villa Wachholz Aufstellung genommen: „Thronoi“ heißt die abstrakte Bronzefigur von Karl Hartung, die an einen sitzenden König denken lässt. Ende der 50er Jahre entstand die Großplastik - eine von insgesamt 14 Bronzen Hartungs, die derzeit im Rahmen einer gelungenen Retrospektive im Skulpurenpark der Herbert Gerisch-Stiftung zu sehen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Große Liegende“ (1951) ist darunter, die stehende „Gitterfigur“ (1958/59) ein Mahnmal gegen den Krieg, oder zwei muntere Fische, die im Park zwischen Seerosenblättern über das grüne Wasser eines Teiches zu fliegen scheinen.

Neumünster präsentiert Karl Hartung: „Plastik ist Form, nichts als das“

„Plastik ist Form, nichts als das“, lautete das Credo des gebürtigen Hamburgers. „Reine Formsache“ heißt deshalb auch die großzügig angelegte Schau, die den Untertitel „Eine Hommage“ zurecht trägt. Knapp 150 Arbeiten, darunter auch zahlreiche grafische Arbeiten und einige wenige Ölbilder, haben Brigitte Gerisch und ihre Sohn Hans-Ulrich Hölk für die Ausstellung ausgewählt – in enger Zusammenarbeit mit Hanne und Anna Hartung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tochter und die Enkelin des Künstlers verwalten den Nachlass und sind diesmal auch als Kuratorinnen tätig geworden. „Deshalb ist es für uns eine ganz besondere Schau, denn als Familienmitglieder haben wir einen anderen Blick auf die Werke“, so Hanne Hartung.

Gerisch-Stiftung: Viel Herzblut steckt in der Hartung-Werkschau

In der Villa Wachholz ist man gleich mittendrin in der Welt ihres Vaters. Eine Fotowand von 1953 zeigt den Künstler in seinem Atelier an der Berliner Hochschule für Bildende Künstler, wo er, einem Ruf Karl Hofers folgend, seit 1950 eine Professur für Bildhauerei innehatte. Vor dem Foto sind Plastiken arrangiert, die im kreativen Atelierchaos ebenfalls zu entdecken sind. Die Tochter kann sich gut an die „wuselige“ Ateliersituation erinnern: „Als Kind habe ich meinen Vater hier freitags immer abgeholt. Das Foto ist wirklich sehr lebensecht.“

Viel Herzblut haben die Ausstellungsmacherinnen in die Werkschau gesteckt. Ein Raum, der die Bandbreite von Hartungs Oeuvre andeutet, steht unter dem Motto „Lieblingsstücke“. Hier trifft die zarte, dem Naturalismus verpflichtete „Zopfflechterin“ (1928/29) auf nahezu gesichtslose Figuren, darunter eine kleinere Ausgabe der „Liegenden“, deren abstrakte Formensprache an Arbeiten von Henri Moore erinnert. „Aber anders als bei Moore, der die Figur „verlandschaften“ wollte, bleibt die Frau bei meinem Großvater Mensch“, sagt Anna Hartung.

Karl Hartung: Zu jung, um als Künstler „verboten“ zu werden

Auch Zeichnungen sind unter den Lieblingsstücken, denn Karl Hartung war durchaus nicht „nur“ Bildhauer. Komplett eigenständig ist sein von (Gitter-)Strukturen geprägtes, teils farbig gehaltenes grafisches Werk, das vor allem in der Gerisch-Galerie gewürdigt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen 1933 und 1945 musste der Künstler einen Teil seiner Arbeiten verstecken. „Sein Atelier wurde regelmäßig von der Gestapo kontrolliert. Aber er hatte das Glück, noch zu jung und noch zu unbekannt zu sein, um „verboten“ zu werden,“ erzählt die Tochter.

Lesen Sie auch

Bekannt wurde er bald nach seiner ersten große Einzelausstellung 1946 in Berlin. Kurz darauf bekam er den Ruf an die Hochschule, es folgten Aufträge für den öffentlichen Raum, fortan säumten Ehrungen und Preise seinen Weg. 1955 übernahm Karl Hartung den Vorsitz des deutschen Künstlerbundes. Er starb mit nur 59 Jahren an Asthma – laut seiner Enkelin „eine Folge seiner bildhauerischen Arbeit.“

Herbert Gerisch-Stiftung Neumünster, Brachenfelder Str. 69. Eröffnung Sonntag, 12 Uhr. Bis 17. Dezember Mi-So 12-18 Uhr. Tel.: 04321-555120.

KN