Newsletter KN Kultur leben 1. September 2022

Volles Programm von Kiel bis Seebüll: Das Konzert von Bosse in der Wunderino Arena, Noldes Wohnhaus in Seebüll oder Nemo im Werftpark - hier finden Sie Tipps für Veranstaltungen in Schleswig-Holstein.

Liebe Leserinnen und Leser,

man könnte auch glauben, die Welt habe dieser Tage andere Sorgen als die Kultur. Als Theater, die sehnlichst darauf hoffen, in der nun startenden Saison ein mutiges Publikum und die Häuser wieder voll zu bekommen. Als Konzertveranstalter, die nicht in letzter Minute wieder absagen müssen, weil irgendein positiver Corona-Test aufpoppt. Als Kinos, die sich wünschen, dass die Filmfans anstelle heimischer Streaming-Sitzungen den Wert der großen Leinwand wiederentdecken. Ein Krisengebiet, das in der nicht ausgestandenen Pandemie weiter zu kämpfen hat.

Man könnte glauben, dass Krieg, Energiekrise, Inflation Klimawandel und der sich ausbreitende Populismus die Welt schon ausreichend beschäftigen. Aber zwischendurch könnte man sich auch durch den Kopf gehen lassen, was die Theater, Museen, Kunsthallen, Kinos und Konzertsäle für die Gesellschaft leisten. Als Treffpunkt, als Inspirationsquelle, als Diskussionanstoß oder einfach zum Spaß. Sie sind das Gegenprogramm und der Kitt, der die Gesellschaft verbindet, sie ins Gespräch bringt – eine Kultur, die gerade ein wenig aus der Mode gekommen scheint. Und die es unbedingt zu erhalten gilt. Nicht nur mit öffentlichen Geldern, sondern auch mit Besucherinnen und Besuchern, die Lust haben auf Begegnung und Entdeckung. Hier finden Sie vom Konzert mit Bosse bis zum Familienstück im Werftpark-Theater Veranstaltungen, die den Besuch lohnen.

Sehenswert

Für achteinhalb Millionen Euro hat die Nolde Stiftung in Seebüll das selbstentworfene und gestaltete Wohn- und Atelierhaus von Emil Nolde auf Grundlage des ursprünglichen Zustands renoviert. Das Ergebnis ist, bevor die Räume wieder die Ausstellungen beherbergen, erstmal bis Ende Oktober ganz ohne die farbstarken, soghaften Bilder des berühmten Expressionisten zu entdecken. Und es lohnt sicher, die Raum- und Farbstimmungen des modern erschlossenen Denkmals aufzusaugen.

Entdeckenswert

Eigentlich stand das Stück schon 2020 auf dem Spielplan, dann hätte es im Juni zum Spielzeitabschluss Premiere feiern sollen. Beides verhinderte Corona. Jetzt aber bringt das Junge Theater im Werftpark „20.000 Meilen unter dem Meer“ auf die Bühne. Und das Ensemble freut sich, wieder „richtig“ spielen zu können.

Lesenswert

Einar Turkowski hat gern seine Ruhe. Die braucht der in der Probstei lebende Zeichner auch, wenn er an seinen filigranen Bildern arbeitet – fast immer mit dem Bleistift. Gerade ist sein neues Buch herausgekommen: „Die Geheimnisse von Pinewood Hill“. Und das bringt Erzähl- und Schaulust zusammen.

Hörenswert

Freizeitwert

Freibad kennt jeder – den unverkennbaren Duft von Chlor, Hitze und Mensch. Das Getöse, das so erstaunlich einschläfernd wirkt. Regisseurin Doris Dörrie ist im neuen Film „Freibad“ in den Mikrokosmos eingetaucht und entwirft in ihrer Komödie eine eigene Welt. In Kiel wird ja gerade über „Oben ohne“ im Freibad diskutiert - dass Dörrie ihre Geschichte in einem reinen Frauenbad angesiedelt hat, macht die Sache umso spannender.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Reporterin

