﻿Nordart 2023: Die Preisträger 2022 lassen erneut staunen

Kunstschau in Büdelsdorf

Ein Haupt- und drei Publikumspreisträger der Nordart 2022 bieten auch in diesem Jahr in der Carlshütte in Büdelsdorf mit bekannten wie auch neuen Arbeiten so manchen Blickfang. Was Liu Ruowang und seine Künstlerkollegen zeigen, lesen Sie hier.

