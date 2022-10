﻿Norddeutscher Realist: Maler Nikolaus Störtenbeker mit 82 Jahren gestorben

Munkbarup. Sein Werk wird nicht nur in Schleswig-Holstein unvergessen bleiben: Am Dienstag ist Nikolaus Störtenbecker nach schwerer Krankheit gestorben. Er hatte sich als Künstler dem Wahren, Echten verschrieben. In seinen Bildern wollte Störtenbecker die Welt zeigen, wie sie ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich liebe den Augenschein, auch wenn er nur Schein ist. Falls etwas dahinter steckt, zeigt es sich darin, falls nicht, genügt er ja“, schrieb Störtenbecker in seinen „Dreiviertelwahrheiten“ – kluge, oft augenzwinkernde Aussagen, von denen der gebürtige Hamburger, der in Munkbrarup bei Flensburg zu Hause war, allerhand auf Lager hatte. In einer Zeit, als der Realismus in der Malerei aus der Mode gekommen war, gründete Störtenbecker 1965 gemeinsam mit Peter Nagel, Dieter Asmus und Dietmar Ullrich die Künstlergruppe Zebra, die er 1977 wieder verließ.

"Störtenbecker 7 Badesteg.jpg" "Störtenbecker 1_Landschaft_Bronze.jpg" "Störtenbecker 6_Aabenraa.jpg" "Störtenbecker 5_Selbst.jpg" © Quelle: Im Hintergrund „lauert“ ein Öltanker: Nikolaus Störtenbeckers Ölbild „Badesteg von Dollerupholz“ (1976).

Im selben Jahr gab Störtenbecker auch seine Tätigkeit als Kunsterzieher auf, die er zehn Jahre lang in Flensburg ausgeübt hatte, und arbeitete seitdem als freischaffender Künstler. Seit 1989 organisierte er die Freilichtsymposien der Norddeutschen Realisten, 2019 stiftete er sein graphisches Werk dem Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Motive fand Nikolaus Störtenbecker überall, ob in der Natur oder unter den Menschen, in Kirchen oder Fabrikanlagen. Dabei erwies er sich als genauer Beobachter und kritischer Geist. Seit Ende der 60er Jahre wurde der Eingriff des Menschen in die Natur zu einem zentralen Thema seiner Bildwelt. Da dümpeln Öltanker am Horizont vor fröhlich plantschenden Badekindern, ein Kampfjet hinterlässt einen Kondensstreifen im Himmel über einem rot gedeckten Hausdach.

Letzte große Ausstellung zum 80. Geburtstag auf dem Museumsberg Flensburg

Natürlich sei er bei seiner Motivsuche nicht explizit darauf aus, das Haar in der Suppe zu finden, erzählte Störtenbecker anlässlich seiner letzten großen Ausstellung, die der Museumsberg Flensburg ihm 2020 unter dem Titel "Unsere letzte Welt" zu seinem 80. Geburtstag eingerichtet hatte. Das Malen in freier Natur sei ihm immer ein Bedürfnis gewesen, sagte er damals. "Und wenn dann ein gutes Bild dabei herauskommt, ist alles in Ordnung." Nikolaus Störtenbecker wurde 82 Jahre alt.