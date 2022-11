﻿Ein Meister aus Island – Filmtage-Ehrenpreis für Fridrik Thor Fridriksson

Lübeck. Eine Straße auf Island, zwei Autos fahren durchs Nirgendwo. Vorne in einem gestohlenen Jeep sitzen eine Frau und ein Mann, geflohen aus einem Seniorenheim. Hinter ihnen kommt die Polizei. Okay, denkt man, das ist ein verlorenes Rennen. Gleich winken sie sie raus, das ist schnell vorbei. Aber dann, wie aus dem Nichts, ist der Jeep plötzlich verschwunden. Einfach weg. Als hätten ein paar hilfreiche Elfen oder gut gelaunte Trolle ihn weggezaubert.

Das war Billy Wilders Lieblingsszene in der Filmgeschichte überhaupt, sagt Fridrik Thor Fridriksson. Er hat ihn bei einem Dinner getroffen, da habe Wilder es erzählt. Und der Mann, der sechs Oscars gewonnen hat, kennt sich ein wenig aus im Kino.

Nie eine Filmhochschule besucht

Genau wie Fridriksson selbst. Der Sohn eines Landwirts, heute 68 Jahre alt, gilt als die bedeutendste Figur im isländischen Film. So liest man es jedenfalls immer wieder, und wenn man ihn fragt, ob er sich da angemessen beschrieben fühlt, sagt er so etwas wie: Wenn Sie meinen. Dabei hat er nie eine Filmhochschule besucht.

Seine Mutter sei schuld, sagt er. Sie habe das Kino geliebt und ihn oft mitgenommen, und dann ist er da auf wunderbare Weise nicht wieder herausgekommen. Er drehte schon als Schüler Filme, wechselte von acht zu 16 Millimetern, gründete mit Freunden in einem alten Kino in Reykjavik den ersten Filmklub Islands und musste erst mal untertauchen, als er 1980 „Njáls Saga“ zeigte. Er hatte Großes angekündigt, das Kino war voll und die Karten sehr teuer. Aber dann sah das Publikum nur, wie ein Buch umgeblättert wurde und die Seiten verbrannten, und das war nicht eben das, was man sich unter der ersten Verfilmung einer der bekanntesten Islandsagas vorgestellt hatte. Ist die Geschichte wirklich passiert? Ja, sagt er, wirklich passiert.

Zwei Jahre später hat Fridrik Thor Fridriksson einen Film über Islands Punk- und Wave-Szene gedreht und danach eine ganze Menge mehr. Immer wieder auch nach Drehbüchern von Einar Mar Gudmundsson, dem Schriftsteller und alten Schulfreund. „Children of Nature“ zum Beispiel mit dem weggezauberten Jeep, der 1992 für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert war. Gewonnen hat dann „Mediterraneo“ aus Italien, aber der inzwischen verurteilte Hollywood-Mogul Harvey Weinstein war an der Lizenz für Fridriksson Film interessiert. Die hat er jedoch nicht bekommen, sagt er. Er habe mit diesen Leuten schon damals nichts zu tun haben wollen.

„Children of Nature“ erzählt in langen, ruhigen Bildern vom Alter und den Beschwernissen und davon, dass es wichtig ist, einen Platz im Leben zu haben. Und sei es auf einer ebenso nebligen wie gottverlassenen Insel irgendwo im Atlantik, wo ein kleines Haus steht und ein Feuer brennt im Kamin. Der Film hat ein ähnliches Tempo wie „Movie Days“ von 1994, ein Rückblick in Fridrikssons Kindheit in den Fünfzigerjahren, als im Kino wackelige Schwarz-Weißfilme liefen und der Erste in der Straße einen Fernseher besaß.

Szene mit Sigríður Hagalín (l.) und

Auch „Movie Days“ spielt zum Teil wieder auf dem Land in Island, wo es kahl ist und kalt und feucht und die Leute sich überlegen, ob sie drei Worte sagen oder nur zwei, falls man später noch eines brauchen sollte. Bruno Ganz sagt dann in „Children of Nature“ kein einziges. Otto Sander in „Movie Days“ dafür zwei, drei Sätze, bevor er auf seinem Pferd davonreitet. Er sei von den beiden als Engel in Wim Wenders’ „Der Himmel über Berlin“sehr beeindruckt gewesen, sagt Fridriksson. Er habe sie auf Filmfestivals kennengelernt, sie seien Freunde geworden, und dann hätten sie halt auch in den beiden Filmen mitgespielt.

Die sind inzwischen etwa dreißig Jahre alt, und sie kommen einem in den hektischen Schnittgewittern unserer Tage ziemlich altmodisch vor. Aber sie werden mit drei weiteren bei den Nordischen Filmtagen zu sehen sein, zum Glück. Das Festival ehrt Fridriksson am Mittwoch (2. November) mit einem Ehrenpreis sowie mit einer Hommage, den Regisseur und Produzenten (unter anderem von Lars von Triers „Dancer in the Dark“), der sich auch als Gründer der Icelandic Film Corporation, als Festivalmacher oder Dozent an der Icelandic Film School um den heimischen Film verdient gemacht hat.

Etwa ein Dutzend Mal ist er in Lübeck gewesen, sagt er. Er mag die Stadt und die Filmtage, bei denen er im Laufe der Jahre drei Preise in verschiedenen Sektionen gewonnen hat. Es sei ein wichtiger Ort, um Leute aus dem nordischen Film zu treffen. Und er dreht auch nach wie vor selbst. In der vergangenen Woche hat er gerade wieder ein Projekt als Regisseur und Produzent abgeschlossen. Er will den Film im nächsten Jahr bei der Berlinale zeigen, sagt er, „hopefully“.