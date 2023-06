Zweimal freier Eintritt: Konzert-Tipps für Kiel und die Region ab 30. Juni

Kiel. Zwei größere Klangkörper und zwei Konzerte aus Kiel bieten die kommenden Tage auf den Bühnen in Kiel und Umgebung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert der Woche: JugendZupfOrchesters NRW am Freitag, 30. Juni, im Kulturforum Kiel

Beim JugendZupfOrchester NRW wird auf höchstem Niveau gezupft. Viele der Mitglieder sind Preisträger und -trägerinnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und anderer nationaler und internationaler Wettbewerbe. Das Auswahlorchester des Landes NRW für junge Mandolinen- und Gitarrenspieler sowie Bassisten unternimmt als dessen musikalischer Botschafter immer mal wieder Konzertreisen in Europa, aber auch nach Japan, Russland, China oder in die USA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitgenössische Musik hat im Repertoire einen speziellen Stellenwert, was zahlreiche Uraufführungen zeigen. Doch es stehen Werke aller Epochen auf dem Programm. So auch beim Konzert des JugendZupfOrchesters NRW am Freitag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr im Kulturforum Kiel (Andreas-Gayk-Straße 31) unter der Leitung von Eva Caspari.

Eintritt: 10 Euro zzgl. Gebühr, Abendkasse 12 Euro

Sonnabend, 31. Juni: Konzert von The Crystal Glow im Prinz Willy

Mehr Reverb geht immer, lautet das Motto der Kieler Band The Crystal Glow. Am 31. Juni spielt sie ab 20 Uhr im Prinz Willy (Lutherstraße 9, Kiel). Im Zusammenspiel mit den vertonten Gedichten kreieren sie einen interessanten Mix aus Dream Pop und Indie Rock. Dreamy Nostalgia Rock nennen The Crystal Glow ihren Stil.

Eintritt: 1,50 Euro (für die Musiker geht der Hut rum)

Sonntag, 1. Juli: Konzert der Big Band der CAU in der Forstbaumschule

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1987 vom Kieler Physikprofessor Dr. Wolfgang Enge gegründet, hat sich die Uni Bigband Kiel einen wohklingenden Namen erworben. Seit 2016 steht der Profisaxofonist Peter Urban am Dirigentenpult, der von Enge die musikalische Leitung der Bigband  übernommen hatte. Urban arrangiert Jazz-Evergreens für die Big Band neu und bereichert auch Stücke als Solo-Saxofonist. Das Konzert in der Forstbaumschule (Düvelsbecker Weg 46, Kiel) am 1. Juli beginnt um 15 Uhr.

Eintritt frei

Donnerstag, 6. Juli: Daniel Hoppenstedt auf der Jungen Bühne Kalifornien

Eine One-Man-Band samt Gitarre und Loopstation steht am 6. Juli ab 19 Uhr auf der Jungen Bühne Kalifornien. Open air am Tourist-Service (An der Kuhbrücksau 2) singt der Kieler Musiker Daniel Hoppenstedt eigene Lieder und covert populäre Songs von Bruce Springsteen oder Vance Joy. Bei der Neuinterpretierung der Rock-Klassiker hilft ihm seine Loopstation, mittels der Hoppenstedt einen kompletten Bandsound entstehen lassen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eintritt frei

KN