Die neue Leitung der Hamburgischen Staatsoper ab 2025 ist komplett: Nach Opernintendant Tobias Kratzer und Ballettchef Demis Volpi wurde am Freitag der israelische Dirigent Omer Meir Wellber als neuer Generalmusikdirektor vorgestellt – in Schleswig-Holstein als vielseitiger Porträtkünstler des SHMF 2022 gut vertraut.

Omer Meir Wellber folgt auf Kent Nagano an der Hamburgischen Staatsoper

Hamburg. Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber wird vom Sommer 2025 an Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Der 41-Jährige folgt damit auf den amerikanischen Dirigenten Kent Nagano, der dieses Amt seit 2015 inne hat, wie die Kulturbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte.

Meir Wellber ist im Norden spätestens seit dem vergangenen Jahr wohlbekannt: Er stellte 2022 als Porträtkünstler des SHMF seine musikalische Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Auch in diesem Jahr wird er am 23. August in Lübeck erneut im Festival auftreten.

Bis August 2027 ist Meir Wellber Musikdirektor der Volksoper Wien. Zudem ist er derzeit Musikdirektor des Teatro Massimo Palermo und künstlerischer Leiter des Toscanini Festivals. Von 2018 bis 2022 war er erster Gastdirigent der Semperoper Dresden, bis 2022 Chefdirigent des BBC Philharmonic.

Omer Meir Wellber „brennt dafür, Brücken zu bauen“

„Mit Omer Meir Wellber konnten wir eine herausragende Künstlerpersönlichkeit für die Kulturstadt Hamburg gewinnen“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). chabe gezeigt, dass er dafür brenne, Brücken zu bauen und auch neues Publikum für die klassische Musik zu begeistern. „Ich bin sicher, dass er gemeinsam mit dem Philharmonischen Staatsorchester auch in Hamburg neue Impulse setzen wird“, sagte Brosda.

Komplett neues Team an der Spiele der Hamburgischen Staatsoper

Damit wird die künstlerische Leitung der Hamburgischen Staatsoper ab 2025 komplett neu besetzt. Bereits im vergangenen Jahr wurden Tobias Kratzer als neuer Opernintendant und Demis Volpi als neuer Ballettintendant vorgestellt. Volpi wird bereits zum 1. August 2024 die Nachfolge von John Neumeier antreten. Als Operndirektorin wird Bettina Giese, Direktorin am Brüsseler Opernhaus, in das Team kommen.

„Ich freue mich sehr auf Hamburg, einen Musikstandort, der nicht nur der Tradition, sondern vor allem der Avantgarde verpflichtet ist. Das ist für mich gleichermaßen Ansporn, Herausforderung und Inspiration“, sagte Wellber. Hamburg verfüge über eine eindrucksvolle Kombination zweier Hauptspielorte: der Hamburgischen Staatsoper mit all ihren Facetten als ältestes Opernhaus Deutschlands und der Elbphilharmonie mit ihren einzigartigen Konzertsälen, die zu viel Neuem einlädt.

Dirigent Meir Wellber: Hamburg kam genau zur rechten Zeit

Hamburg sei für ihn genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Seit 15 Jahren arbeite er ungefähr jede Woche in einer anderen Stadt. „Jetzt möchte ich gerne in einem großen Haus arbeiten und mit einem Orchester etwas entwickeln und in die Tiefe gehen“, sagte der Dirigent. Er freue sich besonders auf das Philharmonische Staatsorchester, „dessen Musikerinnen und Musiker über viele Jahre unter sehr unterschiedlichen Dirigaten bewiesen haben, mit welcher Begeisterungsfähigkeit sie bereit sind, sich auf immer neue und auch unkonventionelle Wege einzulassen“.

Omer Meir Wellber 2022 bei der Arbeit mit dem Festivalorchester in Büdelsdorf. © Quelle: Marco Ehrhardt

Wunschkandidat auch des Philharmonischen Staatsorchesters

Für den designierten Intendanten Tobias Kratzer ist Wellber „ein Glücksfall für Hamburg, für das Haus und für das Publikum“, weil er sowohl sein Wunschkandidat als auch der des Philharmonischen Staatsorchesters war. „Omer Meir Wellber ist ein Dirigent, der nicht nur in den unterschiedlichsten Epochen zuhause ist, sondern dessen Denken und Programmatik lustvoll und undogmatisch auf die überraschende Rekombination setzt, auf musikalische Exzellenz und einen gemeinsamen Ensemblegeist“, sagte Kratzer. Genau dafür solle die Hamburgische Staatsoper in Zukunft stehen.