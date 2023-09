﻿ „Op Hart un Neer”: Satirischer Schlagabtausch um eine Niere

Premiere

Es geht um Scham und um Schuld, darum, was eine Frau will und nicht will – und darum, was Männer dürfen und nicht dürfen. Am Kieler Schauspiel wird das Hauptmann-Stück „Rose Bernd“ zum mit großem Beifall bedachten, eindringlichen Drama. Und im gut getunten Ensemble hat Claudia Friebel in der Titelrolle den stärksten Auftritt.