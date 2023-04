﻿Wie spannend Puccinis „Manon Lescaut“ in der Oper Kiel gelungen ist

Die Herausforderungen sind nicht gering, wenn man Giacomo Puccinis erste Erfolgsoper „Manon Lescaut“ packend erzählen will. Man braucht enorm starke Sängerpersönlichkeiten, einen farbintensiven Orchestersound und ein stimmiges Regiekonzept. Wie ist das in der Kieler Opernpremiere gelungen?

Kiel. Das berühmte sinfonische Zwischenspiel, das vor Beginn des dritten Aktes den Absturz malt und betrauert, fließt wie glühende Lava unter die Schmerzpunkte eines fatal deprimierenden Bildes auf der Bühne: Zu Puppen erstarrte junge Frauen, benutzt und verbraucht wie Wohlstandsmüll, feiern eine letzte, hoffnungslose Wiederauferstehung.

Auch die junge Manon Lescaut hat es erwischt. Statt ihrer emotional reichen, aber finanzschwachen Liebe zum Studenten Des Grieux zu folgen, hat sie sich sehenden Auges in die abhängige Kälte eines geldgewichtigen Pariser Popanzes locken lassen; in eine hohle Welt der sinnlosen Tänzchen, wo schicke Verpackung alles ist und der sinnlose Überdruss im Überfluss von modischen Geschenken und pinken Barbie-Kleiderschränken mit Händen zu greifen.

Manon Lescaut verdurstet in der Kieler Neuproduktion in ihrer eigenen psychischen Wüste

Für Manon gibt es kein Zurück mehr. Da kann ihr geliebter Tenor noch so schön und eindringlich singen. Ihre tragische „Verpuppung“ in die falsche Richtung, vom schönen Schmetterling zur missachteten Raupe, ist zu weit fortgeschritten. Die arme Seele verdurstet hier weniger im amerikanischen Exil als in der eigenen psychischen Wüste. Gastregisseurin Julia Burbach hat das in ihrer Kieler Neuinszenierung konsequent abstrahiert und auf den Punkt gebracht.

Dazu lässt Generalmusikdirektor Benjamin Reiners die Musik derart in düstere Visionen abtauchen, wie sie vielleicht nur Giacomo Puccini parat hat – schon in seiner ersten, Wagner und Massenet gleichermaßen nahe stehenden und doch sehr italienischen Erfolgsoper von 1893. Das bewegte modische Flimmern der ersten beiden Akte, die fiebrig dramatischen Zuspitzungen, die samtweichen Schwelgereien und knallharten Schicksalsschläge – all das wird vom GMD mit den hervorragend disponierten Philharmonikern hinreißend aktiv serviert.

Furioses Sängerpaar in Kiel: Andeka Gorrotxategi als Des Grieux, Agnieszka Hauzer als Manon Lescaut

Und dann wird auch noch furios gesungen und agiert. Andeka Gorrotxategi sind die Fußstapfen von Caruso und Domingo als Des Grieux kein bisschen zu groß. Puccinis wohl heftigste Tenorpartie erfährt durch ihn eine fesselnde Neubelebung in kraftvoll warmen Tonströmen.

Agnieszka Hauzer gelingt es in der Titelpartie einmal mehr restlos überzeugend, ein Puccini-Frauenporträt in mädchenhaften Charme, verzweifelnde Hoffnung und trostlose Todesahnung aufzufächern.

Oper Kiel: Puccinis Manon Lescaut durchweg trefflich besetzt, inszeniert und musiziert unter GMD Reiners

Trefflich auch die Besetzung ihres verschlagen agierenden Bruders: Obwohl Samuel Chan (noch) nicht über die dramatische baritonale Schlagkraft verfügt, begeistert seine sängerische Eleganz. Und Matteo Maria Ferretti hat alles, was der aufgeblasene Generalschatzmeister Geronte an Bass-Attitüde und -Gefährlichkeit braucht.

Bühne und Kostüme (Ausstattung: Bettina John) zeichnen ihre oberflächliche Außenwelt in den schrecklichsten Farben und im Irgendwann zwischen Barockgetue aus der Zeit der literarischen Vorlage, Puccinis gestern und unserem heute. Der (Opern- und Extra-)Chor der Speichellecker und Missgünstigen wogt auf der Drehbühne geschickt geführt zwischen riesigen Geschenkkartons. Einstudiert von Gerald Krammer singt er seine große Partie im Laufe des Abends immer präziser, immer zudringlicher.

Der Premierenjubel für das Gesamtpaket mit Schleife und dramatischen Bitterstoffen ist entsprechend riesig. Noch eine weitere gelungene Produktion in der bereits gewichtigen Kieler Opernsaison!

Termine im Kieler Opernhaus am 29. April, 6., 19. und 27. Mai, 8., 11., 15., 22., 28 und 30. Juni sowie 2. Juli. Karten: www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.