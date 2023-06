﻿Orchesterkaraoke in Büdelsdorf: Das etwas andere Konzert der Kieler Philharmoniker

Das Einspielen der Kieler Philharmoniker, jene magische Kakophonie vor einer Aufführung, klang auf der Bühne in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf eigentlich wie immer. Und doch war das, was als „Orchesterkaraoke“ nun folgen sollte, hinreißende Meilen weit von einem klassischen Konzert entfernt.

Büdelsdorf. Der Begriff irritiert. Was ist Orchesterkaraoke? Karaoke ja, kennt jeder. Da tirilieren Partygäste zum Voll-Playback aktuelle Hits und Evergreens live ins Mikro, während sie den Text von einem Monitor ablesen. Aber Orchesterkaraoke? Klärt nicht schon eine kurze Internetrecherche bezüglich dieser in Japan geborenen Lustbarkeit auf, dass sich ihr Name aus „Kara“ (leer) und „Oke“ – abgeleitet aus Oukesutora – (Orchester) zusammensetzt? Streng genommen lud das Philharmonische Orchester Kiel also am Sonnabend in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf zu einem „Orchesterabend mit leerem Orchester“.