﻿Patricia Kelly: „Weihnachtslieder sind der Ursprung der Kelly Family“

Sind schon auf Tour und kommen am Nikolaustag nach Kiel: The Kelly Family, zweite von rechts: Patricia Kelly.

Weihnachten hat einen hohen Stellenwert in der Kelly Family, bestätigt Patricia Kelly im KN-Interview. Doch diesmal wird’s auf Christmas-Tour – am 6. Dezember sind die Kellys in Kiel – schwierig mit gemeinsam feiern. „Wir sind Saisonarbeiter.“ Aber daheim aufm Sofa liegen zum Fest will sie schon.

