﻿Solist Dogadin und Gastdirigent Huppert begeistern mit den Kieler Philharmonikern

Von der hypnotischen Wirkung der Makellosigkeit war einst beim legendären Heifetz die Rede. Beim Spiel des Geigers Sergei Dogadin lässt sich das sofort nachvollziehen, denn in Sibelius’ Violinkonzert scheint es für ihn keine technischen Hürden zu geben. Aber er hat in Kiel noch mehr zu bieten.

Der Geiger Sergei Dogadin mit Gastdirigent Daniel Huppert am 2. April in der Wunderino-Arena Kiel.

Kiel. So stellt man sich doch den perfekten Virtuosen vor: Sergei Dogadin reißt schon in den ersten Takten seines Parts alle Aufmerksamkeit der Zuhörerschar an sich. Denn sein Ton ist rund und stark, sonor in der Tiefe, betörend süß, aber nie süßlich in der leuchtenden Höhe. Und dann diese Perfektion in Doppelgriffen, Flageolett-Pfeiftönen, Läufen und Saitensprüngen – sagenhaft sicher und blitzsauber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber das bliebe in Jean Sibelius’ faszinierendem Violinkonzert alles Oberfläche, wenn dieser Musiker nicht auch ein untrüglich sinnliches Gespür für Spannungsbögen mitbrächte, fürs Anziehen und Nachlassen, für intensivierendes Vibrieren oder glasklares Signalsetzen. In allen drei Sätzen folgt man ihm gebannt, genießt und staunt.

Wunderino-Arena Kiel: Philharmoniker mit Sergei Dogadin und Daniel Huppert

Und das gilt auch für die spürbar elektrisierten, von Gastdirigent Daniel Huppert gut eingestellten Philharmoniker. Sie sind nie zu laut, könnten sogar noch hier und da mehr nordisch schroffe Farbe wagen, um dem russischen Solisten mehr entgegenzusetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der verdreht dem Philharmonie-Publikum in der recht ordentlich besuchten Wunderino-Arena endgültig mit einer Teufelsgeiger-Zugabe den Kopf: Nicolò Paganinis wahnwitzige Variationen über die Arie „Nel cor più non mi sento“ aus der komischen Oper „La Molinara“ von Giovanni Paisiello, die Sergei Dogadin auch 2019 in der Gala nach dem Gewinn des Tschaikowsky-Wettbewerbs auf den Punkt zirkelte.https://www.youtube.com/watch?v=zl7S-nHMYCo

Gastdirigent Daniel Huppert, Chef der Bergischen Symphoniker und ehemals GMD in Schwerin, erntet ebenfalls viel Beifall – auch aus Reihen des Orchesters. Sein Schlag ist klar und hat eine gewisse Eleganz. Entsprechend geschmeidig gewandt und nie übersteuert ist das klingende Echo. César Francks d-Moll-Symphonie ist ein hochromantisches Paradestück irgendwo zwischen Wagner-Rezeption und duftig französischem Belle-Époque-Glanz.

Huppert schlägt darin durchweg rasche Tempi an, sogar im vermeintlich langsamen Mittelsatz mit seinem schönen Englischhorn-Solo. So bleibt das gesamte Werk im Fluss und klingt nicht mehr nach schwerblütigem Operndrama und noch nicht nach Hollywood.

Lesen Sie auch

Auch Lotta Wennäkoskis „Hava“, ein flirrender und summender Hörtraum aus dem Jahr 2007 funktioniert bestens, wo vielleicht am Einflugloch eines Insektennestes exakt geordnetes Chaos herrscht. Besonders die leisen Passagen scheinen dann flüsternd Geheimnisse der Natur auszuplaudern. Auch das ein stimmiger Zehn-Minuten-Akzent im Finnland-Schwerpunkt der Saison.