﻿Pop-Hoffnung Edwin Rosen berührt in der ausverkauften Pumpe

Noch keinen Langspieler am Start und dennoch ist der Saal der Kieler Pumpe restlos ausverkauft. Die Musik der deutschen Alternative-Pop-Hoffnung Edwin Rosen berührt emotional, animiert gleichzeitig zum Tanz und steigert die Spannung auf das Album beträchtlich.

Kiel. Bevor die deutsche Alternative-Pop-Hoffnung Edwin Rosen zum Tanz lädt, hüllen die Schweizer des Elektro-Pop-Projekts Walter Frosch den ausverkauften Saal der Kieler Pumpe in ihren Klangmantel. Benannt haben sich die Schaffhausener Rune Dahl Hansen und Mike Saxer nach dem legendären Zweitligakicker, dessen größter Gegner zeitlebens die Kneipe war.

Darin liegt eine gewisse Tragik, die sich auch auf ihren Sound übertragen lässt. Getragen von sphärischen Synthies und Uptempo-Beats schimmern Nummern wie „Searching Hands“ oder „Under A Spell“ in melancholischer Stimmung, sind allerdings gut tanzbar.

Edwin Rosen schlägt in dieselbe Kerbe. Der junge Musiker schaffte 2020 mit seinem Stück „leichter//kälter“ auf Anhieb den Durchbruch und gilt seitdem, neben Drangsal, als prominentester Vertreter der sogenannten Indie-Bewegung „Neue Neue Deutsche Welle.“ Einen Langspieler hat der Stuttgarter noch nicht am Start. Eine Tatsache, die er bedauert: „Ich hatte dieses Jahr so viel um die Ohren. Ich habe einfach zu wenig Zeit neue Musik zu schreiben.“

Daher kommt Rosen auf eine Konzertlänge von lediglich rund 45 Minuten inklusive Zugaben. Seinen auf Youtube mehr als eine Million Klicks zählenden Debüt-Hit spielt er gleich zweimal. Aber sei es drum, wirklich jeder Song seiner EP „mitleerenhänden“ holt das stets mitsingende Publikum ab. „Verschwende deine Zeit“, „Die Sonne in deinem Zimmer“ und die Single „Vertigo“ sorgen für eine einnehmende, mitreißende Atmosphäre im Saal.

Edwin Rosen: Auf der Bühne umringt von Stehlampen

Nicht zuletzt liefert das minimalistische, jedoch effektvolle Bühnenbild seinen Beitrag – einträchtig zur Musik. Edwin Rosen, umringt von Stehlampen, wirkt ein wenig verloren, wenn er gänzlich allein seine traurig-schönen Lieder singt. Hinter ihm huschen unscharfe Videofetzen über die Leinwand. Ein Sog entsteht, der den Saal regelrecht in den Tanz zwingt. Die Liebeskummer-Nummer „21 Nächte wach“ ist hier als bestes Beispiel anzuführen.

Edwin Rosen: Brückenschlag von Post-Punk zu Indie-Pop

Soundtechnisch ist der Stuttgarter zwischen Joy Division und The Drums zu verorten. Der Brückenschlag zwischen Post-Punk und typischen Indie-Pop gelingt brillant. Das Synthie-Gerüst spendiert die Konserve, dazu entlockt Rosen seiner Bass-Gitarre melodiöse Riffs, Elemente der 80er als Bereicherung.

Mit den Cover-Songs „Nur ein Wort“ (Wir sind Helden) und „Marmelade und Himbeereis“ (Grauzone) samt Handylichtermeer gibt Edwin Rosen zudem Einblicke in seine musikalische Sozialisation und vermag auch an dieser Stelle emotional zu berühren. Man darf mehr als gespannt auf das erste Album sein.