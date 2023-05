﻿Popa-Chubby-Konzert in Kiel: Ungehobelte Blues-Bretter, nackte Tatsachen

Kiel. „Die Mädels lieben fette Männer“, verkündet Popa Chubby mitten im Set in der Kieler Räucherei. „Also, all ihr dünnen Typen: Fuck you!“ Der gewichtige Blues-Man aus New York stellt seine Gitarre ab, zieht die Weste aus, schält sein T-Shirt hoch, entblößt grinsend seinen mächtigen Wanst und spielt an seinen Brustwarzen. Lautes Johlen hallt durch den Saal. „Nun werdet mal nicht zu aufgeregt“, ermahnt Popa Chubby scherzhaft die gut 350 Gäste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rustikal geht’s während des Konzerts auch verbal zu, etwa wenn Popa Chubby noch mehr Beifall einfordert: „Come on, you fuckin’ pussies!“ Um dann mit seiner fabelhaft tighten Band eine sehr intensive, sehr erdige Version von „Hey Joe“ zu spielen und am Schluss den Arm zum Victory-Zeichen zu recken. Heiß sei es hier drin, ächzt Popa Chubby schon früh und freut sich, als er unter den Gästen ein paar wiedererkennt, die bereits am Tag zuvor beim Gig in der Hamburger Fabrik dabei waren. „What a fuckin’ great audience“, lobt er später, „fuck Hamburg!“

Popa Chubby: Konzert auf dem Drehhocker

Fast das ganze Konzert über absolviert Popa Chubby das Konzert auf einem Drehhocker, spricht immer wieder spontan Breaks mit seiner Band ab und freut sich, wenn die punktgenau klappen. Seine Musiker auch. So sieht Spielfreude aus. Theodore Joseph Horowitz, wie der 63-jährige Popa Chubby bürgerlich heißt, kitzelt ein brillantes, ellenlanges Solo nach dem anderen aus seiner E-Gitarre, die nach jahrelanger intensiver Beanspruchung aussieht wie abgebeizt. Reichlich Bending, räudiges Riffing, dabei ein hohes Maß an Virtuosität und Einfühlungsvermögen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser knorrige Spielstil drückt Klassikern wie „Stop Breaking Down Blues“ von Robert Johnson als straighte Blues-Rock-Version mit gekonnter Silde-Einlage und gleich danach dem Rock ’n’ Roll-Evergreen „Oh Carol“ von Chuck Berry einen speziellen Stempel auf. Bläst den Staub weg, auch mit kernigem Gesang. Popa Chubbys Musiker scheinen nicht immer zu wissen, was der Mann als Nächstes vorhat, wenn er irgendwelche ausgiebigen Gitarren-Intros improvisiert wie vorm fetten Blues-Rock-Brett „Another Ten Years Gone“, beäugen ihn abwartend, warten auf ihren Einsatz.

Popa Chubby in Kiel: Drum-Battle mit dem Schlagzeuger

Die Band hat gerade „Wipe Out“ von The Surfaris am Wickel, da wuchtet Popa Chubby sich von seinem Hocker hoch, stapft rüber zu einem kleinen Ludwig-Drumset, zieht sich den Hocker ran und richtet sich ein. Liefert sich erst ein Drum-Battle mit Stefano Giudici-Scala an dessen deutlich üppiger ausgestattetem Yamaha-Set, hernach eine Jam-Einlage mit Bassist Kris Jefferson. Keyboarder Luca Chiellini darf sich dann aussuchen, was er gern mal singen will, und sie bringen den Boogie-Woogie „All By Myself“ von Big Bill Broonzy.

Lesen Sie auch

Eine ruppige Version von Muddy Waters’ „Hoochie Coochie Man“ verpasst dem Gig ein würdiges Finale. Noch lange, Popa Chubby ist längst runter von der Bühne, fordert die Menge: „One more song!“ Vergeblich.