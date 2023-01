﻿Poppig und traumverloren: Robert Wilsons „Sandmann“ am Thalia Theater

Blaue Bilder, grotesk traumverlorene Figuren und eine wunderbar poppige Musik – das ist der Stoff, aus dem am Thalia Theater Hamburg Robert Wilsons „Der Sandmann“ ist. Ein romantisches Schauermärchen zur Musik von Anna Calvi, das zur Premiere einigen Applaus erntete.

Wahre Liebe nur noch in der Künstlichkeit: Nathanael (Merlin Sandmeyer) als elektrischer Reiter und Olympia (Toini Ruhnke).

Hamburg. Die Hochzeitstorte steht parat, die Band-Bühne auch, und die Stühle sind ordentlich gereiht – gleich werden sie kommen, die Gäste, die Leere bevölkern und mit Leben füllen. Oder ist schon alles vorbei? Denn da ist nur ein junger Mann, der vorsichtig den verlassenen Festsaal durchmisst. Still und stumm durch die Reihen geistert, wie unter einer Glocke.

Es ist eine erstaunlich greifbare Leblosigkeit, die über dem Tanzsaal schwebt, in dem Charlotte Sprenger ihre Inszenierung von Robert Wilsons „Der Sandmann“ am Thalia Theater ansiedelt. Das passt zu den mechanischen Figuren, die bei Wilson gewöhnlich agieren. Und es gehört auch zu der Schauergeschichte von E.T.A. Hoffmann, die dem 2017 uraufgeführten Stück, zu dem die britische Sängerin Anna Calvi die poppige Musik schrieb, zugrunde liegt.

Robert Wilsons „Sandmann“ zwischen Wahn und Wirklichkeit

Ein Spiel zwischen Leben und Alptraum, mit Märchen, Wirklichkeit und Wahn hat der Romantiker in seiner Erzählung angezettelt; und die Liebe hat Hoffmanns todessüchtiger Anti-Held längst hinter sich gelassen. Merlin Sandmeyer umgibt die Figur mit einer Aura des Fiebrig-Unnahbaren, ist ein Mann, der sich ganz in sich selbst verschlossen hat. Und der sich sein Universum selbst herstellt.

So tauchen sie auf wie gerufen aus der Erinnerung oder als Kopfgeburt. Die Mutter, die Gabriela Maria Schmeide gekonnt zwischen überbesorgtem Muttertier und Fürchterlichkeit ausbalanciert. Die patente Verlobte Clara (Toini Ruhnke), die mit ihrem Kuss den einzigen wahrhaftigen Moment des Abends schafft. Lothar (Pascal Houdus), der Freund, der mal beruhigend, mal hektisch wirkt.

Und der so radikal beiläufig herumstehende Kellner (André Szymanski), in dem Nathanael die Schreckfigur seiner Kindheit wiederzuerkennen glaubt. Den Sandmann in seiner Alptraumversion. Nicht der freundliche Schlafbringer, sondern ein gruseliger Augenausreißer, der dem Helden als frühkindliches Trauma nachgeht.

Wie sich das Stück am Thalia Theater mit Kopfgeburten füllt

So füllt sich der Raum mit Nathanaels Kopfgeburten. Allesamt Statisten seiner Wahrnehmung, verzerrt durch seine Brille, wenn ihnen die Stimmen entgleisen, die Gesten ins Groteske schweifen, ihre Botschaften nicht mehr ankommen. Gefühle können sie bei diesem der Welt abhanden gekommenen Mann kaum noch auslösen. Wahrhaftigkeit findet er nur noch in dem Automatenwesen Olympia, in das er sich verliebt, und ihrer einsilbigen Schlichtheit: „Ach“.

Und dazu spielt melancholisch die Band: (v.li.) Nathanael (Merlin Sandmeyer), die Mutter (Gabriela Maria Schmeide) und die Verlobte Clara (Toini Ruhnke). © Quelle: Emma Szabó

Alles eine Frage seiner Perspektive in diesem Spiel, über dem im Bühnenbild von Aleksandra Pavlovic ein riesiges rundes Fenster schwebt – Lupe, Okular und Auge, das irgendwann im zweiten Teil gruselig von der Decke tropft. Da ist Nathanael gerade zum Conférencier seiner eigenen Beerdigung mutiert.

Es ist gut, dass sich Sprenger von Wilsons nostalgischer Bilderbuch-Ästhetik löst und ihm in ihrer Statik und kleinen stilistischen Verweisen gleichzeitig treu bleibt. Sehenswert auch, wie sie den Selbstverlust als gänzlich logikfreie Zone durchspielt.

Der „Sandmann“ als poppig-schauerromantischer Totentanz

Aber es wird auch wenig klar, wo die Inszenierung hinwill mit ihren blutleeren Figuren, den seltsam aus allem Bezug gelösten Szenen, die von Anfang an deutlich machen, dass hier einer den eigenen inneren Dämonen erliegt. Und der auf wenige Sätze zusammengeschrumpfte Text klärt auch nicht alle Zusammenhänge.

Ein Totentanz, umkränzt mit Romantik-Klischees vom royalblauen Bühnenambiente über Frankenstein zum bizarren blauen Reiter. Manchmal weht gar eine dieser traumverloren melancholischen David-Lynch-Fantasien herüber – leider ohne die Ambivalenz, ohne den Schrecken dahinter.

Da hilft nur die Musik. Und es ist geradezu grandios, wie die dreiköpfige Band die ohnehin sehr gelungenen, aber im Original deutlich partytauglicheren Songs hier auf die Bühne bringt. In einem hypnotisch verschleppten Sound, mal Easy Listening, mal Kraftwerk und Pet Shop Boys, der zwischendurch auch schön rockig explodieren kann.

Thalia Theater, 10.+15. Januar, 22.+28. Februar. www.thalia-theater.de, Kartentel. 040/32814444