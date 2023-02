﻿Porky über das neue Album von Deichkind und sein Leben nahe Malente

Die „Geheimwaffe Spazierengehen“ in der Holsteinischen Schweiz habe ihn mental gerettet während des Corona-Lockdowns, erzählt Porky im Interview mit KN-Online. Das Deichkind-Mitglied, das in der Nähe von Malente lebt, spricht aber natürlich auch über das kommende Album „Neues vom Dauerzustand“.

Gassigang in High-Tech-Manier: Porky, MC der Band Deichkind.

Kiel. „Neues vom Dauerzustand“ berichtet die Electro-/Hip-Hop-Combo Deichkind auf ihrem achten Album, das am 17. Februar erscheint. Was diesen Zustand kennzeichnet, erläutert Deichkind-MC Porky im Interview. Erzählt aber auch, wie ihn beim Pendeln zwischen Hamburg und Berlin das familiär geprägte Dorfleben als Sebastian Dürre in der Nähe von Malente erdet.

Wie definiert sich aus Sicht von Deichkind der Dauerzustand?

Porky: Beim Albumtitel haben wir uns durch Rainer Pollesch (deutscher Dramatiker und Regisseur, dessen Stück „Neues vom Dauerzustand“ 2012 im Deutsche Schauspielhaus in Hamburg Premiere hatte, d. Red.) inspirieren lassen. Den kannst du auf alles packen, du kannst einfach ’ne ewige Blase an der Hacke haben. Das reicht vom Krieg in der Welt bis hin zu der Kugelschreiber ist alle.

Vom Globalen ins Banale ...

Vom Globalen ins Banale, genau. Wir sind immer noch da, wenn auch in einer unfassbaren Krisenzeit. Ich bin aber auch mit Tschernobyl aufgewachsen und Irak-Krieg, bin vor Nazis weggelaufen und dachte, das ist alles schlimm. Aber auch wenn die ganze Welt im Horror ist, wird es immer Liebe geben und es geht immer weiter. Das ist aber auch ein Satz, der einfach auch Deichkind beschreibt. Wir sind immer noch neurotisch am Themensuchen, ein Horrortrip mit Ups und Downs.

Hat sich die strenge Pandemiephase, was die Arbeit an dem Album betrifft, eher beflügelnd oder beschwerend ausgewirkt?

Porky von Deichkind: „Lockdown war eine krass brüllende Leere“

Gleichzeitig. Es war ein Prozess. Wenn wir 40 Songs schreiben, sind alle Gemütszustände dabei. Für mich war nach 15 Jahren Album – Tour – Album – Tour – Interviews – Album – Tour dieser Lockdown eine derart krass brüllende Leere und Stille, in die hab’ ich mich erst mal reinfallen lassen, erst mal ’ne Entschleunigung gespürt. Natürlich auch mit Unwohlsein und Sorge, aber dieses Erst-mal-nicht-mehr-müssen ...

Sind Deichkind Leitpfosten auf dem kurvigen Weg durch all die kruden Widersprüchlichkeiten in der Welt, gepackt in Wordflows wie bei „Merkste selber“ vom neuen Album?

Klar, natürlich, das ist unser Spiel damit. Der Beobachter, der gnadenlose. Der Ego-Zermalmer. Der perspektivhakenschlagende, freche Geist, der einfach den Mind und das Ego am Schlafittchen nimmt.

Dem Wutbürger verzwergt ihr in einem Song zum infantilen „Wutboy“.

Es ist zwischenmenschlich viel kaputtgegangen, weil die Menschen so wütend geworden sind. Nicht nur in Sachsen. Freundschaften sind zerbrochen, weil die Leute auf einmal irre geworden sind und angefangen haben rumzuschreien. Ich selber hab irgendwann rumgebrüllt, weil ich es nicht mehr ertragen hab’, dieses Schwachsinnsgerede. Ich bin aber milde, weil ich weiß, dass es völlig normal ist, dass Menschen versuchen, aus diesem Ohnmachtsgefühl auszubrechen: Es muss doch einen Grund geben! Wut fühlt sich einfach besser an als Ohnmacht, denn das ist eines der unangenehmsten Gefühle – noch schlimmer als Traurigkeit. Der Wutbürger ist dieser brüllende Mann, der eigentlich ganz, ganz traurig ist.

„Jetzt einen Klimasong zu schreiben, war uns zu naiv“

In der Schlussphase eures Videos zu „In der Natur“ verquickt ihr „Planet der Affen“ mit Putins Monstertisch, zwischendurch gibt’s noch eine Referenz an Coppolas „Apocalypse Now“. Sind das bei Deichkind so selbstvergnügliche popkulturelle Referenzen?

Ja, total, finde ich toll, dass du das so beschreibst. Wir spielen natürlich mit den Bildern. Jetzt einen Klimasong zu schreiben, war uns zu naiv. Es ist ja nicht so, dass jetzt alles scheiße ist. Es ist die Dynamik dieses Planeten. Natürlich müssen wir daran arbeiten, dass es besser wird, aber das Ganze hat eine Totalität. Und das haben wir versucht, auszudrücken.

Apropos in der Natur: Du lebst seit mehr als zwölf Jahren mit deiner Familie in der Nähe von Malente.

Ja, bei Wikipedia stehe ich auf der Malente-Seite unter den bekannten Persönlichkeiten (lacht).

Warst du während der Pandemie-Hochphase mehr zu Hause, quasi im Homeoffice, als in Berlin oder Hamburg?

Geheimwaffe Spazierengehen in der Holsteinischen Schweiz

Ich war die ganze Zeit zu Hause, fast zwei Jahre. Die Geheimwaffe Spazierengehen hat einen ja gerettet damals. Die Augen gehen nach links und rechts, nirgendwo kannst du Sachen so gut wegsortieren im Gehirn und verarbeiten. Ich hab’ aber auch wieder Lust auf Hamburg gekriegt, das ist ja auch meine Heimat. Aber da in der Holsteinischen Schweiz, da mag ich dieses speziell Schrullige der Leute.

Bei zwei Songs habt ihr Kollaborationen auf dem neuen Album, mit Clueso und Fettes Brot. Fettes Brot meinen, ihre Bandgeschichte sei nun nach 30 Jahren auserzählt. Wie steht’s mit Deichkind, auch schon seit Ende der 90er dabei und du da seit 2005?

Porky: „Ich geb’ Fettes Brot fünf Jahre, dann sind sie wieder da“

Es hängt nicht von unserer Geschichte ab, sondern von unserer Kraft. Unsere Art, Musik zu machen und zu schreiben, ist unermesslich. Wir schreiben aus der Beobachterposition auf die Welt und die Gesellschaft, und da gibt’s immer Themen. Wir haben die Kollaborationen jetzt gemacht, um deren Fans abzugreifen. Ich geb’ den Broten fünf Jahre, dann sind sie wieder da.

Derzeit stehen zwölf Tourgigs an. Kiel ist nicht dabei, da war 2020 Tourstart. Noch nicht? Plant ihr einen Nachschlag?

Ja, wir planen einen Nachschlag. Wir haben einfach vorsichtig geplant, weil so viele Konzerte ausgefallen sind und wir nicht wussten, wie die Pandemie weiter verläuft. Wenn es weiter normal läuft, würden wir gerne nächstes Jahr in Kiel spielen. Es war immer großartig in Kiel.