﻿Projektorchester SH probt für Konzerte in Neumünster und Kiel

Das zehnjährige Jubiläum wird plus Eins gefeiert, weil Corona dazwischenfunkte. Nun probt der Bläser-Profi Thomas Keller mit dem Projektorchester Schleswig-Holstein in Heikendorf für Konzerte in Neumünster und Kiel.

Heikendorf. Die Klicks auf Youtube-Mitschnitte gehen in die Millionen. Die Fan-Base ist also theoretisch riesig. Und der Spaß beim Musizieren sowieso. Das Projektorchester Schleswig-Holstein versammelt seit seiner Gründung 2011 von Zeit zu Zeit die Holz-, Blechblas- und Schlaginstrumenten-Szene.

Ensembleleiter Thomas Keller probt wieder an einer köstlichen Programmmixtur für Konzerte in Neumünster und Kiel. Zugeschnitten in oft eigenen Arrangements werden keineswegs nur Märsche und Polkas aufgelegt, sondern auch Swing-Nummern von Benny Goodman, Filmmusik („Das Boot“), Musicals („Les Misérables“) oder spektakuläre Klassik (wie Strauss’ Beginn der Tondichtung „Also sprach Zarathustra“). Auch von Steven Reinekes „Fate of the Gods“ schwärmt Keller.

Projektorchester Schleswig-Holstein: Nach einem Jahrzehnt zurück in der Petruskirche Kiel

„Wir wollten unbedingt, dass es weitergeht“, erinnert sich Keller an die fatalen Jahre des Corona-Lockdowns. Mit großen Abständen, Trennwänden, Schalltrichter-Bezügen und Sondergenehmigungen nahm man gemeinsam den Kampf zum lustvollen Weiterspielen ohne Infektionsketten auf. Keller: „Wir haben uns dadurch ausgezeichnet, dass wir uns durch Corona nicht haben verrückt machen lassen. Wir haben das super gemeinsam durchgestanden.“

Mit 65 Beteiligten und entsprechend voll besetzten Registern geht es jetzt weiter. Und auch gegen Streicher, Harfen oder Orgel-Spieler, die für kommende Projekte hinzustoßen möchten, wäre nichts einzuwenden, findet Keller. Reich schattierte Klangfarben seien ja gerade das Ziel.

Proben in Heikendorf, Konzerte in Neumünster und Kiel

Jetzt hat man in der Heikendorfer Mehrzweckhalle vom dortigen Bürgermeister die wunderbare Chance zum Proben in üppiger Besetzung erhalten. „Ohne öffentliche Förderung und ohne Einnahmen, weil während Corona keine Konzerte möglich waren, ist ein so zentral wichtiger Ort für die Treffen an Wochenenden nämlich schwer zu finden und zu bezahlen“, dankt Keller.https://www.youtube.com/watch?v=x1JRHTmWM68

Der Profi-Tubist, der im Heeresmusikkorps 6 in Hamburg stationiert war, hatte in Hamburg und Trossingen auch Dirigieren studiert. Als es ihn endgültig zurück an die Ostsee zog, kam über eine Wiedersehensparty mit dem Blasorchester Concordia einst der Impuls zum allerersten Projekt im Eiderheim Flintbek zustande.

Mit Kiels Stadtpräsidenten Cathy Kietzer und Hans-Werner Tovar im Rücken wurden seit dem Start 2012 in der Kieler Petruskirche bereits etliche Projekte mit Abschlusskonzerten im Jahrzehnt umgesetzt. „Aber immer nur sehr saisonal, winterlich begrenzt gedacht, niemals als Konkurrenz für bestehende Ensembles“, ist dem heute 64-Jährigen noch wichtig zu betonen.

Konzerte mit dem Projektorchester Schleswig-Holstein am 25. März in der Stadthalle Neumünster sowie am 2. April in der Petruskirche Kiel-Wik. Tickets über www.kn-tickets.de im Internet.