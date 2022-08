SHMF: Das große „Star Wars“-Brausen des Festivalorchesters in Kiel

Das bedrohliche Schnaufen von Darth Vader oder das Piepsen von R2-D2 ist das Eine. Für die überwältigende Atmosphäre in der „Star Wars“-Reihe spielt die Filmmusik von John Williams aber auch eine entscheidende Rolle. Das Festivalorchester rückte die Partitur in der Kieler Wunderino Arena in Front.