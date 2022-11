﻿Rapper Disarstar in Kiel: Chronist seiner Generation

Der Rapper Disarstar übt in seinen Tracks Gesellschafts- und Systemkritik und trifft damit einen Nerv. Sein erstes Kieler Konzert überhaupt war mit 750 Gästen in der Pumpe restlos ausverkauft und der Hamburger überzeugte mit Emotionen, Pop-Refrains und Ernsthaftigkeit.

Nah dran am feierwütigen Publikum: Disarstar in der Kieler Pumpe

Kiel. Zuletzt machte Disarstar Schlagzeilen mit seinem Kampf für Obdachlose, als er sogenannte „obdachlosenfeindliche Architektur“ — einen am Liegen hindernden Metallbügel — mit einem Winkelschleifer entfernte. Mit selbiger Überzeugung und Vehemenz zeigt sich der Rapper auch vor rund 750 feierwütigen Gästen in der ausverkauften Kieler Pumpe als steter Mahner und unermüdlicher Publikumsanimateur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Rüstzeug dafür besteht seit seinem Debütalbum „Kontraste“ (2015) aus insgesamt sechs Platten, darunter seine erst wenige Tage alte „Rolex Für Alle.“ Flankiert von Drummer und DJ sieht Disarstar bereits zum Opener „Alle Broke“ die dicht gedrängte Menge vor der Bühne hüpfend vor sich. Der düster anmutende Beat unterstreicht beim folgenden „Nachbarschaft“ zudem den gesellschaftskritischen Text respektive Disarstars harte Punchlines. Nach diesem fulminanten Auftakt stimmt das Publikum Disarstars Vorschlag jubelnd zu: „Ich gebe hundert Prozent, ihr auch und am Ende brennt hier die Hütte.“

Rapper Disarstar: Keine Anlaufzeit in Sachen Stimmung

Disarstar benötigt keine Anlaufzeit in Sachen Stimmung, da Identifikation und Zustimmung zu seinen Themen im Saal absolut gegeben sind. Der Hamburger besitzt die Gabe, seine Systemkritik und Zustandsbeschreibungen zu pointieren und obendrein, wie etwa in „Großstadtfieber“ und „Hoffnung und Melancholie“, mit Pop-Refrains zu verschränken, ohne dass er an Glaubwürdigkeit einbüßt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gab 100 Prozent: Rapper Disarstar © Quelle: Marco Ehrhardt

Ein Hamburger Jung, der keinen Hehl aus seiner Vergangenheit auf Abwegen macht, hat seine Bestimmung gefunden, Frust in positive Energie umgewandelt und ist nun ein Chronist seiner Generation.

Lesen Sie auch

Die permanente Auseinandersetzung mit negativen Emotionen greift Disarstar ebenso in seiner Gefühlswelt, in Liebesdingen auf, was der prächtigen Stimmung aber keinen Abbruch tut - im Gegenteil. Sein angekündigter „hard break mit heartbreak“ bringt für Handylichtschwenker „Microdose“ und „100 Jahre“ hervor und — für den jetzt singenden Rapper mit Bitte an seinen Scheibenreiter — weitere Sympathiepunkte: „Gib mir ordentlich Autotune drauf, sonst wird es peinlich.“

Disarstars triumphaler Einstand in der Kieler Pumpe

Weiter ist es ihm ernst, dass alle Gäste einen durchweg erfreulichen Abend erleben und so mahnt er „die starken Jungs“ im Publikum zur Rücksicht. Diese muss bei Brettern wie „Sick“, „Tyler“ oder „Tor zur Welt“ tatsächlich geboten sein, denn wenn das nächste, wild springende Publikumsknäuel über die Tanzfläche tost, dann gibt es kein Halten mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Disarstar © Quelle: Marco Ehrhardt

Zwar nimmt Disarstar mit dem Reamonn-Sample „Supergirl“ und „Trauma“ etwas Druck vom Kessel, doch sein erstes Kieler Konzert bleibt ein Triumphzug und beweist, was zu erreichen ist, wenn etwas von Herzen kommt.