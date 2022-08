﻿Raritäten der Klaviermusik: Festival beginnt im Schloss vor Husum

SHMF: Hier gibt es vom 10. bis 17. August noch Karten

Wir empfehlen (und verlosen!) das ultimative Kino-Erlebnis in der Kieler Wunderino Arena: „Star Wars in Concert“ mit der grandiosen Symphonik von Altmeister John Williams. Hier lesen Sie außerdem, für welche Festivalkonzerte es in der Woche vom 10. bis 17. August noch Karten gibt.