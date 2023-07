Galerien in und um Kiel: Bildergeschichten und viel mehr

Kiel. Unser Rundgang führt diesmal in verschiedene Galerien in Kiel – ein Ausflug in die Eckernförde Galerie Nemo inklusive.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Edition Berlin: Fantastisches trifft Atmosphärisches

Eine Hütte balanciert absturzgefährdet auf einer absurd hohen Bergspitze, eine Schar schwarze Vögel verliert sich auf einem grauen Platz irgendwo in einer Stadt, und auf Bildern in zarten Grautönen lehnen einsame Gestalten in kahlen Räumen mit Fenstern, an denen sich weiche Vorhänge bauschen. Geheimnisvoll und farblich äußerst zurückhaltend sind die Bilder von Norbert Schwontkowski (1949-2013) und Miwa Ogaswara, die Rainer Gröschl in einer sehenswerten Doppelausstellung präsentiert. Schwontkowski wählt auf den ersten Blick meist unspektakuläre, beinahe profane Motive. Mit hintergründigem Witz arrangiert er sie zu erzählerischen Szenerien, in denen das Fantastische die Oberhand gewinnt.

In der Kunst von Miwa Ogaswara, die in Hamburg bei Schwontkowski studiert hat, geht es immer um das Thema Mensch. Ihre Malerei ist ein Projektionsraum, in dem es sich nicht um die Darstellung eines Augenblicks, sondern um das Einfangen von Atmosphäre dreht. „Ich versuche, die Momente des Unsagbaren einzufangen und das Innenleben des Menschen zu reflektieren“, so die in Japan geborene Künstlerin, die seit 1991 in Hamburg lebt. „Das Vorhang-Motiv ist eine Metapher für das unsichtbare, seelische Sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rainer Gröschl: Edition Berlin, Holtenauer Str.59. Bis 30. Juli . Fr+Sa 12-19 Uhr, So 11-15 Uhr

Galerie Nemo in Eckernförde: Dokumentarfotografie aus der Ukraine

Die ukrainische Fotografin Olesia Saienko ist eine Geschichtenerzählerin. Sie beschäftigt sich mit dokumentarischer und konzeptioneller Fotografie und führt ein dokumentarisches Fototagebuch. „Want to Know a Secret“ heißt die Foto-Serie, die Norbert Weber in der Galerie Nemo präsentiert. Saienko konzentriert sich auf Fiktion und Dokumentation - eine logische Erweiterung ihrer journalistischen Arbeit. „Ich schlüpfe in die Rolle eines Detektivs und konstruiere die Handlung, indem ich intuitiv dem Bild folge, ohne das Ende der Geschichte im Voraus zu kennen“ so die Künstlerin mit Master-Abschluss in Psychologie. Seit 2017 arbeitet sie als Fotojournalistin und Freiberuflerin.

Hinter den Fotos von Olesia Saienko verbergen sich geheimnisvolle Geschichten – zu sehen in der Eckernförder Galerie Nemo. © Quelle: Olesia Saienko

„Der Ausgangspunkt der Serie ist ein archiviertes Kindervideo, das unwillkürlich ein Gefühl der Spannung vermittelt. Dem kleinen Mädchen auf dem Bild muss etwas zustoßen, von dem es noch nichts weiß. Dann entfaltet sich die Geschichte durch eine Reihe von Fotografien, die mit ihrer filmischen Ästhetik das Gefühl der Beklemmung noch verstärken. Die in diesen Schwarz-Weiß-Bildern festgehaltenen Orte, Gegenstände und Personen scheinen kausale Zusammenhänge zu ergeben, aber wir sehen die Mädchen im Video nicht dort. Es ist wahrscheinlich, dass die Ermittlungen um ihr Verschwinden herum geführt werden“.

Bootshaus am Südstrand. Bis 21. August. Mo-Fr 15-18 Uhr und nach Vereinbarung

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gallery Cubeplus: Dem Körper auf der Spur

Zwölf junge Kunstschaffende haben im Rahmen der Muthesius-Jahrespräsentation „Einblick-Ausblick“ das Konzept für die interdisziplinäre Ausstellung „Flesh in Form“ erstellt. Der Körper als Medium ist Thema der Schau – bearbeitet mit unterschiedlichen künstlerischen unterschiedlichen Herangehensweisen.

Der Körper als Medium, aus verschiedenen Perspektoiven betrachtet: Blick in die Gruppenausstellung Flesh in Form in der Galerie Cubeplus © Quelle: GCP

Die Interdisziplinarität schafft einen Zugang zum weit gefassten Begriff des Körpers. Visuelle Erwartungen können hinterfragt und aufgebrochen werden. Der menschliche Körper wird dabei aus diversen Perspektiven betrachtet. Die Besucher sind aufgefordert, eine persönliche Verbindung zu den Werken herzustellen und ihre eigenen Erfahrungen einzubringen.

Knooper Weg 104. Bis 22. Juli Do- Sa 13- 19 Uhr

Kunstraum B: Paola Donata Castillo und die Kochbananenplantage

„Regresar als Plantanal“ bedeutet so viel wie „Rückkehr in die Kochbananenplantage“. Hinter dem kulinarisch anmutendem Titel verbirgt sich eine multimediale Installation von Paola Donato Castillo , die den beunruhigenden Zweifel auslotet, ob man an den Ort der Erinnerungen, der vertrauten Geschmäcker und der geliebten Wesen zurückkehren, oder in die Unsicherheit neuer Freundschaften aufbrechen soll. Die kolumbianische Redewendung: „Die Kochbananenplantage verlassen“ bedeutet, dass man das Land verlassen muss, um erfolgreich zu sein. Die Einheimischen verwenden die „Kochbananenplantage“ als Metapher für einen rückständigen Ort ohne Möglichkeiten. Auch die Konquistadoren nannten die Kochbananenpflanze die „Pflanze der Faulheit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wilhelminenstraße 35. Vernissage „Regresar al Platanal“ am Mi, 19. Juli 2023 um 18 Uhr . Die Ausstellung ist am Do, Fr, Sa + So, 23. Juli (Einblick / Ausblick der Muthesius Kunsthochschule) jeweils von 16-18 Uhr geöffnet.

Brunswiker Pavillon: Tina Schwichtenbergs Pixelbäume

Während der Sommerpause zeigt Tina Schwichtenberg an den Fenstern des Brunswiker Pavillons ihre Installation „Pixelbäume“, mit der die Bildhauerin und Konzeptkünstlerin, die sowohl in Deutschland als auch im Ausland mit zahlreichen Arbeiten vertreten ist, auf das Problem der Abholzung und die schwindende Artenvielfalt hinweist.

Tina Schwichtenberg: Pixelbäume in den Fenstern des Brunswiker Pavillons. © Quelle: BBK

Die besondere Art der Präsentation (die Pixel stehen unter anderem für die Digitalisierung unserer Zeit) macht zudem deutlich, dass es oft einen gewissen Abstand braucht, um Dinge richtig zu erkennen – aus der Nähe sieht man nämlich „den Wald vor lauter Pixeln nicht ...“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brunswiker Str. 13 in Kiel. Bis 20. August 2023.

K34 in Gaarden: Johannes Prieß’ fotografische Reiseberichte

Johannes Prieß lebt in Flintbek und ist gern in der Welt unterwegs. In der Galerie K34 präsentiert er eine fotografische Auswahl seiner Reisen, darunter Stadtlandschaften und Gebäude, Fabriken und Ruinen, die manchmal klar und deutlich, manchmal nur schemenhaft und stilisiert zu erkennen sind. „Die Bilder sind auch als Reiseberichte zu verstehen“, so der Künstler, der in Stuttgart, Berlin und Düsseldorf bei Peter Chevalier, Daniel Richter und Albert Oehlen studiert hat. „Sie entstehen beim Spiel mit den Formen und der Farbe, inspiriert von der Erinnerung, mit einer vagen Ahnung des Ziels taste ich mich voran.“

Medusastraße 14. 15. Juli bis 28. August. Do 19-22 Uhr

Neue Galerie „Interim“: Fotografie von Rolf Reiner Maria Borchert

Eine neue Galerie hat sich in der Brunswiker Straße/Ecke Koldingsstraße etabliert. Das „Interim“ ist ein Zwischending zwischen Schaufenster und Galerie, in der die ausstellenden Künstler ihre Arbeiten nicht nur präsentieren, sondern auch zum Verkauf anbieten können. Den Anfang macht Rolf Reiner Maria Borchert, langjähriger Professor an der Muthesius Kunsthochschule, der bei der Auswahl der Künstler auch die „Regie“ übernommen hat. Der begeisterte Fotograf und Autor zahlreicher Bildbände über Kiel zeigt eine Auswahl seiner fotografischen Arbeiten, darunter auch Aufnahmen, die erst kürzlich entstanden sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brunswiker Str .44. Mi 17-20 Uhr, Sa 11-13 Uhr und nach Vereinbarung (0431/ 728902)

Kunst in weiteren Ausstellungen und Galerien

ACHTERWEHR: Galerie für aktuelle Kunst „Deborah Di Meglio, Das etwas andere Konzept Entering the Filed“ (bis 30.7.). Do 16-19, So 16-19 Uhr. Inspektor-Weimar-Weg 19, 0431/582572

AHRENSBURG: Galerie im Marstall „Hipgnosis - Album Cover Art & Photo Design by Aubrey Powell & Storm Thorgerson Celebrating 50 Years of The Dark Side of the Moon“ (bis 24.9.). Mi 11-17, Sa/So 11-17 Uhr.

BÜDELSDORF: NordArt 2023 - Internationale Kunstausstellung (bis 8.10.) im Kunstwerk Carlshütte. Di-So 11-19 Uhr.

EUTIN: Schloss „Symptom: Barock“ (bis 8.10.). Di-So 11-17 Uhr. Schlossplatz 1

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

GARDING: Altes Rathaus „Analog trifft Digital“ (bis 25.8.). Di 10-13, Do-So 15-18 Uhr. Enge Str. 5

HEIKENDORF: Kunst-Kiosk „schrevenborner-eigenArt“ - Malerei, Keramik, Fotografie (bis 30.9.). Strandpromenade,

HEILIGENHAFEN: Rathaus „Land in Sicht“, abstrakte und maritime Bilder von Karen Behrendt-Voigt (bis 15.10.). Mo-Mi 8-16, Do 8-17, Fr 8-12 Uhr. Markt 4-5,

HOHENLOCKSTEDT: Arthur Boskamp-Stiftung „Ghosting“, Kapitel II (bis 29.10.). Sa/So 14-18 Uhr. Breite Str. 18.

HUSUM: Galerie Tobien „Neues von Ole West“, Malerei und Grafik (bis 2.9.). Mo-Fr 10-18, Sa 10-15 Uhr. Neustadt 8-10,

Haus der Fotografie „40 Jahre Pressefotografie“ der Hamburger Fotografen Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible, Ronald Sawatzki (bis 31.8.). Mi-Sa 10-17, So 10-16 Uhr. Am Außenhafen 28

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtshaus Sonderausstellung „Lasst Engel musizieren - Die zauberhafte Welt von Wendt & Kühn“ (bis 30.9.). Mo-So 11-17 Uhr. Westerende 46, 04841/6685908

KAPPELN: Kunsthaus Kappeln „Menschen und Meer“, Werke von Ute Farr, Karen Löwenstrom, Ines Ramm, Alina Sellig (bis 3.9.). Do-So 11-17 Uhr. Poststr. 5, 04642/9643431, www.kunsthaus-kappeln.de

KIEL: Brunswiker Pavillon „Pixelbäume“ von Tina Schwichtenberg (bis 20.8.). Brunswiker Str. 13

Galerie Brennwald „Durchstreifen und verweilen“, Thomas Geyer, Raffael Bader (bis 21.7.). Mi-Fr 15-18 Uhr. Hardenbergstraße 20, , www.brennwald-galerie.de

Gallery Cubeplus „Flesh in Form“ - Interdisziplinäre künstlerische Praxis der Muthesius Kunsthochschule - Prof.i Almut Linde (bis 22.7.). Do-Sa 13-19 Uhr. Knooper Weg 104

Kunstraum B „Regresar al Platanal“ - Paola Donato Castillo (bis 25.7.). Do-So 16-18 Uhr. Wilhelminenstr. 35,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landeshaus „kuestenblau 2023“ von Susanne Sommer (Fraktionsflur Bündnis 90/Die Grünen, 1. Stock) bis 25.8.. Düsternbrooker Weg 70,

Muthesius-Kunsthochschule Jahresausstellung „Einblick / Ausblick“ (bis 20.-23.7.) Fr-So 11-19 Uhr. Legienstr. 35,

Prima Kunst Container an der Stadtgalerie „Julia Nando Bejarano López - Desasosiego / Unrast“ (bis 27.8.). Di/Mi 10-17, Do 10-19, Fr 10-17, Sa/So 11-17 Uhr.

LABOE: Freya-Frahm-Haus „maritim - tierisch - phantastisch“ - Künstlergruppe Kunst.Bunt (bis 30.7.). Mi-Sa 13-18, So 11-18 Uhr. Strandstr. Tel. 04343/8579

LÜTJENBURG: Galerie Richter „Ernst Kahl - S. geht um die Wurst“ (bis 5.8.). Di/Fr 10.30-13, 16-18, Mi/Do 10.30-14, Sa 11-14 Uhr. Niederstraße 19,

Rathaus Renate Knauer & Mathias Wolf , Schmuck / Karikatur/ Skulptur / Objekt / Zeichnung (bis 24.8.). Mo-Do 8-12, 14-16, Fr 8-12 Uhr. Oberstraße 7,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

LUTTERBEK: Galerie im Lutterbeker „Weg zur See“ - Malerei von Wolfgang D. Mehnert (bis 27.7.). Di-So 17-22 Uhr. Dorfstr. 11

NEUMÜNSTER: Gerisch-Stiftung „Reine Formsache - Hommage an Karl Hartung“ (bis 17.12.). Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69

PLÖN: Tourist-Info Foto-Ausstellung „Es ist ein Baum und weiter nichts...“ (bis 31.7.). Mo-Fr 6-17 Uhr. Bahnhofstr. 5

RENDSBURG: Galerie Müllers Sommerausstellung „Künstler der Galerie“, Malerei - Grafik - Skulptur (bis 27.8.). Do 15-18, Fr-So 11-14 Uhr. An der Marienkirche 4

SCHLESWIG: Landesarchiv SH „1773 schleswig.holstein.dänemark – Gemeinsam in die neue Zeit“ (bis 30.8.). Mo-Fr 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais

SCHÖNBERG: Kulturhaus Alte Apotheke „Westküste – Ostküste“ von Mario Reinstadler (bis 27.8.). Mo/Di 15-17.30, Do 10-12, 15-17, Fr 15-17.30 Uhr. Knüllgasse 8

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SCHÖNWALDE AM BUNGSBERG: Stiftungsgebäude Erlebnis Bungsberg Astrid Hübbe „Das Märchen vom Paradies“ (bis 24.9.). Mo-Fr 10-15, Sa/So 10-17 Uhr.

KN