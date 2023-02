﻿Die Magie der stampfenden Füße

Riverdance ist Kult. 1995 in Dublin gegründet, machte die Truppe den irischen Stepptanz weltberühmt. In einer Jubiläumsshow anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens hat die Tanzshow nun das Publikum in Kiels Wunderino-Arena begeistert.

"Riverdance - The Show" gastierte am Freitagabend in der Wunderino-Arena.

Kiel. Das rhythmische Klackern ihrer Schuhe zu mitreißenden irischen Klängen erfüllte am Freitag die bestens besuchte Wunderino-Arena. Riverdance zählt nicht umsonst zu den wohl erfolgreichsten Tanzshows der Welt. Anlässlich ihres 25. Jubiläums tourt die Truppe derzeit durch Deutschland und Österreich. Die Musik, für die Komponist Bill Whelan 1997 mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, ist neu arrangiert und wird wie immer live gespielt auf traditionellen, irischen Instrumenten, die Bühnenshow hat mit aufwendiger LED- und Lichttechnik eine Erfrischungskur erfahren. Dazu begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer das Kieler Publikum mit einer temperamentvollen Performance, zu der viele Zuschauer die Füße kaum stillhalten konnten.

Irischer Stepptanz ist in seiner Körpersprache unverwechselbar, Riverdance verhalf ihm zum Kultstatus: Die Oberkörper der Tänzerinnen und Tänzer bleiben aufrecht, die Arme unbewegt, während Beine und wirbelnde Füße mit synchron ausgeführten Kreuzschritten in irrwitziger Geschwindigkeit und rhythmischem Stakkato ein Eigenleben zu führen scheinen. In wechselnden Formationen tritt die Gruppe auf während der knapp zweistündigen Show, die dem Publikum durch sorgfältige Tempowechsel immer wieder die Möglichkeit zum Durchatmen lässt.

Tanz zwischen Tradition und Trockennebel

Eine Geschichte soll erzählt werden – vom Schicksal des irischen Volkes, von Auswanderung, Abschied, Aufbruch und Heimkehr. „Wir kamen aus dem Nebel – wie Brandung an das Land“, raunt eine Stimme aus dem Off, während die Tänzerinnen und Tänzer sich wie Schattenrisse vor der Projektion eines bewegten Ozeans versammeln. Später sehen wir sie vor dem Bild einer aufgehenden Sonne oder eines blassen Mondes auf der Bühne, die mit mystischen Naturprojektionen, Stelen und Toren keltisch-kultige Assoziationen weckt.

Die Show begeisterte mit einem Mix aus Tradition und Moderne. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Trotz kurzer Zwischentexte wird eine nachvollziehbare „Geschichte“ zwar nicht wirklich erkennbar, doch was macht das schon angesichts der eindrucksvollen tänzerischen Darbietung, die durch farbenprächtige Bilder von der irischen Landschaft und reichlich Einsatz von Trockennebel stimmungsvoll unterfüttert wird.

Solo-Auftritte für die Musiker

Ruhige, durch Chor- und Solo-Gesang bestimmte Elemente wechseln dabei mit rasanten, durch ihre Präzision bestechende Tanzszenen – Markenzeichen und Popularitätsgarant der Truppe. Für Gänsehautmomente sorgen aber auch emotional aufgeladene Soli und Paartänze zwischen Modern Dance, Flamenco und russischer Folklore, selbst sehenswerte Breakdance-Einlagen sind dabei. Da ist das barfüßige Paar, das sich verliert und wieder findet zu einer vom Ausdruckstanz geprägten Choreographie, oder die Tänzerin im glutroten Kleid, deren dramatische Bewegungssprache mit rhythmischem Kastagnettengeklapper untermalt wird.

Die Musiker bekommen ebenfalls ihre Solo-Auftritte – mit Tin Whistle, virtuos gespielter Fiddle und den Uilleann Pipes, der irischen Variante des Dudelsacks, bei der die Luft mit einem vom Ellenbogen betätigten Blasebalg ins Instrument gepumpt wird.

Jede Menge Gefühl und Romantik bringt diese Show zum 25. Geburtstag von Riverdance auf die Bühne. Über 27 Millionen Zuschauer weltweit sollen sich seit 1995 am Können von Riverdance ergötzt haben, davon 5,4 Millionen allein in Deutschland. In Kiel dürften am Freitag allerhand neue Fans dazugekommen sein.