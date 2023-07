Siege in Serie: Grell aus Neumünster ist Deutschlands beste Nachwuchs-Band

Neumünster. Schmerzen die Augen noch bei Grell – vom Augenreiben? „Wir hatten noch gar nicht richtig Zeit zum Blinzeln“, sagt Gitarrist David Bergner im Proberaum der Amateur-Rockband in Neumünster-Faldera. Grell haben am 21. Juni auf der Kieler Woche das Local-Heroes-Landesfinale, ein paar Tage später das Emergenza-Nordeutschland-Finale im Hamburger Knust und jüngst auch noch das Emergenza-Bundesfinale im SO36 in Berlin gewonnen.

Mitte August steht nun für die fünf jungen Neumünsteraner das Emergenza-Weltfinale beim Taubertal-Festival an und vom 7. bis 9. September noch das Local-Heroes-Bundesfinale auf Schloss Hundisburg bei Magdeburg. „Wir haben noch immer nicht über alles geredet, was da passiert ist“, erzählt David, „es ging Schlag auf Schlag.“ Fiel es ihnen schwer, sich vor den Contests immer wieder neu zu fokussieren? Sei tatsächlich gar nicht so einfach, wichtig immer eine gezielte Auszeit – wenn auch nur ganz kurz. „Im Knust vor dem Auftritt war ich total aufgeregt und hektisch“, erzählt Sänger Fabian Klöster, „und da kam David und sagte: ’Hey, yo, alles cool, entspann dich, jetzt atme mal durch.’“

Gegründet haben sich Grell erst im vergangenen Jahr, da hatten die fünf Musiker bereits in anderen Konstellationen gespielt. Irgendwann trafen sie sich in einem Proberaum in der Sedanstraße und jammten. „Es war einfach schön und hat gepasst“, sagt Fabian. „Dann haben wir ’ne WhatsApp-Gruppe gemacht und uns ’Lockere Beziehung’ genannt.“ An einem Proberaumwochenende im Februar 2022 hatten sie dann gleich mal zwei Songs fertig. Den Bandnamen schlug damals David Bergner vor. „Ich fand, das klingt geil.“

Große Chancen hätten sie sich eigentlich gar nicht ausgerechnet bei den Emergenza-Finals, erzählt Fabian. „Ich bin da schon mit Ehrfurcht rangegangen“, sagt David. „Einerseits will man das auf jeden Fall gewinnen, weil: Wir sind ja auch gut. Andererseits ist es auch okay, wenn man nicht gewinnt. Es geht ja ums Musikmachen.“

Fans feuerten Grell beim Emergenza-Bundesfinale im SO 36 in Berlin an

50, 60 Fans im Publikum pushten Grell beim 20-minütigen Auftritt im SO 36 in Berlin, sie waren um 23.30 Uhr die letzte von zwölf Bands. „Das war mega!“, erinnert sich Fabian, „aber krass war, dass wir auch Leute, die uns nicht kannten, mitgerissen haben.“ Es seien sogar Menschen nach Berlin gefahren, die die Band vorher im Knust in Hamburg gesehen hatten, erzählt David – vier Stunden Zugfahrt. „Ich würd’ das nicht machen.“ Die anderen lachen. Natürlich hätten sie danach in Berlin heftig gefeiert – gleichzeitig auch Fabians 19. Geburtstag.

Grell sehen sich momentan als Amateurband. „Wir sind noch ein Baby, fangen gerade an zu krabbeln“, sagt David, „aber die Ambition ist schon, dass das noch viel weiter geht.“ 13 eigene Songs haben sie mittlerweile im Repertoire – „und 15 in der Pipeline“, sagt Fabian. Die Debütsingle „Wimpernschlag“ läuft aktuell auf allen gängigen Streamingplattformen. Einer von zwei Songs, die Grell zusammen mit dem in Neumünster geborenen Produzenten Mark Smith (Johannes Oerding, Peter Maffay) in den Hamburger Gaga Studios aufgenommen haben. „Mark ist eine Art Mentor, ein Freund“, sagt David. „Er hat einfach Bock, uns zu unterstützen.“ Wenn mal etwas mehr Luft ist, wollen Grell eine EP machen.

Voller Vorfreude – und schon auch ein wenig beeindruckt – blicken sie nun aufs Emergenza-Weltfinale beim Taubertal-Festival in Rotenburg ob der Tauber. „Ist schon heftig, weil da jetzt ein paar Bands spielen, für ich die letzten zwei Jahre auf Konzerte gefahren bin – und wir stehen da mit im Line-up“, sagt Schlagzeuger Arne Schmidt, und David ruft: „Jetzt holen wir das Ding nach Neumünster!“

