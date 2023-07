﻿Rocko Schamoni: „In Hohwacht hatten wir die Strandhoheit“

Kiel. In Hohwacht hat Tobias Albrecht alias Rocko Schamoni als Teenage-Punk die Touristen aus dem Ruhrgebiet genervt. Am Freitag kehrt der in Lütjenburg geborene Autor, Musiker und Entertainer zurück nach Hohwacht für das erste „Sirenen“-Festival.

Rocko Schamoni und Heinz Strunk gemeinsam bei einem Festival. Fehlt nur noch Jacques Palminger, dann wäre die Band Fraktus wieder komplett ...

Rocko Schamoni: Ich würde mit Fraktus morgen auf Tournee gehen, aber eben jener Jacques Palminger hat keine Lust mehr auf Tour. Fraktus stresst ihn zu sehr. Insofern befinden wir uns in einer bis jetzt noch nicht klar umrissenen Warteschleife.

Es gab mal unter dem Titel „Fraktus Against America“ eine Serie, die auf Sky laufen sollte, die nach Produktion eines Piloten aber bislang noch nicht realisiert wurde. Kommt da noch was?

Wir waren drehbuchmäßig sehr weit, hatte zwei Folgen ausgeschrieben, den Storybogen fertig und weitere Folgen vorgescriptet. Das waren zweieinhalb Jahre Arbeit, und mitten in Corona hat dann der Sky-Chef aus dem Nichts verlauten lassen, er hat keinen Bock, interessiert ihn aus irgendwelchen Gründen nicht mehr – und hat das Projekt fallenlassen. Ist jetzt irgendwie so stecken geblieben.

Rocko Schamoni: „Wie die Springteufel zwischen den Strandburgen rumgehüpft“

Für dich findet das Sirenenfestival in Hohwacht ja auf längst bekanntem Terrain statt, schließlich bist du in Lütjenburg geboren. War Hohwacht damals dein Strand. Oder eher Behrensdorf? Oder Sehlendorf? Wo hast du dich meistens rumgetrieben?

In der Hauptphase von Teenage-Punkrock waren wir komischerweise immer in Hohwacht. Wir hatten die Strandhoheit. Es hat uns gereizt, zwischen den Touris zu liegen. Die haben ja damals alles vollgebaut mit Strandburgen, darauf eingepflegt mit Muscheln die Herkunftsorte – Essen, Düsseldorf und so. Damals sind wir wie die Springteufel zwischen den Strandburgen rumgehüpft, um die Abgrenzungsmerkmale einzutreten. Das hat uns große Freude bereitet. Wir waren auch viel in Behrensdorf oder Sehlendorf, aber der Hauptstrand, an dem wir rumgehangen haben, war tatsächlich exakt da, wo am Freitag das ,Sirenen’-Festival stattfindet – in der Mitte von Hohwacht.

Bist du momentan öfter hier an der Küste oder eher in Hamburg?

Ich bin den ganzen Sommer über oben. Hamburg hat ein Festival-Problem. Jedes Wochenende irgendwelche Sportgroßveranstaltungen oder Schlagermove oder MoGo oder Harley Days. Das reizt mich weniger, deshalb bin ich den Sommer über lieber auf dem Land.

Was macht der alte Dorfkug in Gadendorf, aus dem ja, auch mit deiner Unterstützung, eine Kulturstätte werden soll?

In der Arbeitsinitiative am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr ist immer sehr viel los, und es wurde unglaublich viel geschafft. Dach, Strom, Fenster, das muss alles gemacht werden, dafür brauchen wir auch unglaublich viel Geld, wahrscheinlich über ’ne Million. Deswegen haben wir jetzt so Fördertöpfe beantragt und hoffen, dass wir zumindest bei einem davon durchkommen.

Gibt’s eine zeitliche Perspektive, wann das fertig sein könnte?

Falls wir Fördergelder bekommen sollten in den nächsten zwei Jahren, würde ich von da aus noch mal mindestens drei Jahre obendrauf schlagen. Aber das macht auch nichts, das ist ein Work-in-progress-Projekt.

Rocko Schamoni: „Fortsetzung von ,Dorfpunks’ ist fertig“

Was wird dein Part sein bei dem Festival? Liest du aus deinem aktuellen Buch „Der Jaeger und sein Meister“? Oder gibt’s Songs von deinem neuen Album „All Ein“?

Eigentlich wollte ich aus meiner „Rolling-Stone“-Kolumne vorlesen, da sind immer neue Beiträge dabei. Die sind sehr lustig, und viele haben auch mit Land und Küste und so zu tun. Aber dann habe ich gedacht: „Dorfpunks“ ist jetzt 20 Jahre her, und ich hab’ daraus noch nie gelesen hier in diesem Ort. Und weil ich eine Fortsetzung von diesem Buch fertig habe, die in einem Jahr rauskommen soll, wäre es vielleicht interessant, wenn ich die hottesten Storys, die da teilweise auch in Hohwacht spielen, einfach an dem Abend mal vorlese für die Leute, die das noch live gesehen haben.

Thomas Bunjes

KN