﻿Galerien in und um Kiel: Viel Kunst und viele Fragen

Kiel. Unser Rundgang durch aktuelle Ausstellungen in und um Kiel führt diesmal zum Kunstraum B, in die Hermann-Ehlers-Akademie, ins spce der Muthesius Kunsthochschule, ins Freya Frahm Haus Laboe – mit einem Abstecher nach Husum..

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dekorativ: Ana Kostova im Kunstraum B

„Von einem Raum zum anderen“ - so nennt Ana Kostova ihre Rauminstallation in Kunstraum B. Sie besteht aus Wandmalerei, Objekten und Applikationen, die durchaus als dekorativ bezeichnet werden dürfen. Die Mischung minimalistischer malerischer Eingriffe mit dezidiert platzierten Werken im Raum erzeugt ein Spannungsverhältnis, das jede Menge Assoziationen anstößt.

Geometrisch-farbig: Ana Kostova im Kunstraum B. © Quelle: KRB

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geometrische Grundformen, für die gebürtige Bulgarin, Jahrgang 1995, eine „Fortsetzung“ ihrer Malerei“, treffen auf monochrome Farbflächen. Auf diese Weise verschwimmen die Grenzen zwischen Malerei und Objektkunst und treten in einen reizvollen Dialog.

Wilhelminenstraße 35. Bis 24. Februar, Mi-Sa 16-18 Uhr

Unter dem Titel „@FERTIGGEGESSEN“ folgt vom 3. bis 24. März im Kunstraum B eine Ausstellung mit Werken von Barbara Cahn: Die Schweizerin fotografiert Alltägliches, präsentiert diese Dinge kunstvoll und ästhetisiert scheinbar Minderwertiges. Unscheinbare Dinge verwandeln sich auf ihren Schwarz-Weiss-Fotografie zu sehenswerten Objekten. Das 2019 gestartete Instagram-Projekt „fertig gegessen“ sieht sie als Antithese zum Foodporn – im Zentrum steht nicht die Speise, sondern das Danach im weitesten Sinne.

Sinnfragen: Roswitha Steinkopf in der Hermann-Ehlers-Akademie

„Was bedeutet Kunst? Brauchen wir Kunst? Was wäre die Welt ohne Kunst?“ Mögliche Antworten auf diese Fragen haben nicht nur für Kunstschaffende existenzielle Bedeutung. Roswitha Steinkopf hat viele Antworten eingesammelt – in zwölf Ländern auf vier Kontinenten, die sie in den Jahren 2001 bis 2017 bereiste.

Roswitha Steinkopf, „Yes, I have an answer“: Shela, Kenia. © Quelle: Roswitha Steinkopf

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Geliefert“ haben sie wildfremde Menschen, die die Kieler Künstlerin zum Nachdenken gebracht und aufgefordert hat, ihre Gedanken in ihrer Sprache und Handschrift auf weiße Tafeln zu schreiben. 4000 Tafeln in 22 Sprachen konnte Steinkopf auf diese Weise zusammentragen. Ergebnisse dieses interaktiven Kunstprojektes sind im Rahmen der Schau „Art? Yes, I have an answer“ in der Hermann-Ehlers-Stiftung & Akademie zu sehen.

Niemannsweg 78. Bis Ende Juni. Nach Anmeldung unter Tel. 0431 / 3892- 0

Farbspiele: Gise Hess im Freya-Frahm-Haus Laboe

Farbenfrohe, getupfte Landschaften hängen neben abstrakten Kompositionen, die an zarte, blumige Stillleben erinnern: Nach langen Wintermonaten bringen die Bilder von Gise Hess eine willkommene Anmutung von Frühling ins Freya-Frahm-Haus. „Farbspiele“ heißt die Schau der in Celle geborenen Künstlerin, die nach ihrem Studium, das sie unter anderem an der HfBK Hamburg absolviert hat, seit 1989 in Preetz lebt.

„Farbspiele“ von Gise Hess zeigt das Freya-Frahm-Haus in Laboe. © Quelle: FFHL

Bis 2019 war sie hier als Lehrerin und Dozentin für Aquarellmalerei an der Volkshochschule tätig. Schichtungen, Übermalungen oder das Ausritzen linearer Strukturen prägen die Maltechnik der Künstlerin, deren Bildwelt eine beschwingte Form von Leichtigkeit innewohnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laboe, Strandstraße 15. Bis 5. März. Fr/Sa 13-17 Uhr, So 11-17 Uhr

Facettenreich: Elisabeth Wagner im spce, „Irrlichter“ in der Flämischen Straße

Im spce präsentiert Elisabeth Wagner zu ihrem Abschied als Professorin der Bildhauerklasse unter dem Titel „minimal – pompös“ Arbeiten aus vier Jahrzehnten. Facettenreich ist ihre Formensprache. „Ich bin vielfältig“, sagt sie dazu und lacht.

„minimal pompös“: Einzelausstellung von Elisabeth Wagner im spce © Quelle: Björn Schaller

Pappe, Holz oder Beton sind ihr Arbeitsmaterial, manchmal auch Draht oder Gips. Was die Wahl des Arbeitsmaterials angeht, hat sie ihren Studierenden an der Muthesius Kunsthochschule stets freie Hand gelassen, doch wie sie bevorzugt auch die junge Generation einfache, „arme“, oder recycelte Grundstoffe wie Gummi oder Glas aus alten Autos. Parallel zur Schau ihrer Lehrerin zeigen 13 Studierende der Bildhauerklasse in der Ausstellung „Irrlichter“ eigene Arbeiten in der Flämischen Straße – an einem Ort, der, so Elisabeth Wagner, „scheinbar dem Verfall ausgesetzt ist.“

„Irrlichter“ von Muthesius-Studenten in der Flämischen Straße © Quelle: MKHS

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben geheimnisvoll flackernden Lichtern, Videos, Installationen und Soundarbeiten sind auch skulpturale Arbeiten zu sehen. Allesamt nehmen Bezug auf den Ausstellungsort und fordern den Betrachter zu einer geschärften Wahrnehmung auf .

„minimal – pompös“. Andreas-Gayck-Straße 7-11. Bis 4. März. Mi-Sa 14-18 Uhr.

„Irrlichter“. Flämische Straße 6-10. Bis 5. März Sa +So 16 -20 Uhr

Kunst bringt in Husum Brot für die Welt

Nicht wirklich vor unserer Haustür, nämlich in Husum, befindet sich die Galerie von Ocke H. Peters. Dennoch sei ein Abstecher in Theodor Storms „graue Stadt am grauen Meer“ empfohlen, denn Peters setzt mit einer Sonderaktion einen Akzent für die Menschlichkeit.

Die Galerie Peters verkauft © Quelle: Ocke H. Petersi

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über 200 Bilder und Grafiken aus seinem Bestand bietet er zu günstigen Preisen an - den Erlös schickt er an „Brot für die Welt“. 5000 Euro hat die Aktion seit dem 22. Januar bereits eingebracht. „Wo Millionen Menschen hungern und ihre Kinder sterben, wird jeder Cent gebraucht“, so der ehemalige Redakteur, der weiterhin auf ein (kauf-)interessiertes Publikum hofft.

Galerie Peters, Husum, Treibweg 41. Mo-Fr 15-17.30 Uhr, Sa 10-12 Uhr oder nach tel. Anmeldung unter Tel. 0175-2211300

Weitere Galerien und Ausstellungen

AHRENSBURG

Galerie im Marstall:„Zwischen Natur und Kunst: Die Menschmaschine“ (bis 12.3.). Mi 11-17, Sa/So 11-17 Uhr. Lübecker Straße 8, Tel. 04102/70781015

ECKERNFÖRDE

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunsthaus: Gesamtkunstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Mo-Fr 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3

GARDING

Altes Rathaus: „Kunstwinter“ - Ausstellung des FKE (bis 26.3.). Di 10-12, Sa/So 15-18 Uhr. Enge Str. 5

GLINDE

Gutshaus: „Parallele - Zusammentreffen in der Kunst“, Doppelausstellung - Malerei (bis 2.4.). Mo 10-12, Do 14-17, Fr 10-12 Uhr. Möllner Landstr. 53, Tel. 040/71000415

HUSUM Galerie Lüth Peter F. Piening: Bildobjekte. Mi-So 10-18 Uhr. Halebüll, Altendorfer Str. 21, 04846/456

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

KIEL

Galerie Brennwald: „Drei Arten, die Natur zu beschreiben“, Fotografien von Andrea Bartocha und Dan Hudson, Fotogramme von Mona Strehlow (bis 31.3.). Do-So 14-18 Uhr. Hardenbergstraße 20, 0431/3890572, www.brennwald-galerie.de

K34-Galerie: Arbeiten von Reinhard Kalz (bis 18.3.). Do 19-22, Sa 15-18 Uhr.

Monotypien von Irmela Petersen. Do 19 Uhr. Medusastr. 14,

Sparkassenstiftung SH :Jadranko Rebec: „Retroprospect - Von der Figur zur Abstraktion“ (bis 28.2.). Mo/Di 8-16 Uhr. Faluner Weg 6,

VHS-Kunstschule:„Kreativ“, Einblicke in das Kursprogramm (bis 10.3.). Mo-Fr 10-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 31

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

spce Muthesius: „minimal pompös“ Einzelausstellung von Elisabeth Wagner, Professorin für Bildhauerei. Mi-Sa 14-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 7-11

LABOE

Atelier 1: „Wesenswirbeln und andere Geschöpfe“, Neue Werke in Aquarell und Ton von Anne Lildholdt (bis 26.3.). Di+Do 9-12, Fr 15-18, Sa 14-17 Uhr. Reventloustr. 1,

Freya-Frahm-Haus: „Farbenspiele“, Arbeiten von Gise Hess (bis 5.3.). Mi-Sa 13-17, So 11-17 Uhr. Strandstraße

LUTTERBEK

Galerie im Lutterbeker: „Tropfen, Blumen, Marilyn“ - Fotografie von Jochim Lichtenberger (bis 1.5.). Di-So 17-22 Uhr. Dorfstr. 11,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

NEUMÜNSTER

Gerisch-Stiftung: „Zeitgenössische Kunst“. Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69, Tel. 04321/555120

PINNEBERG

Die Drostei: „Von Zufall und Bestimmung“, Fantastische Wesen von Lucia Figueroa und Hanne Nagel-Axelsen (bis 12.3.). Mi-So 11-17 Uhr. Dingstätte 23

RENDSBURG

Galerie Der Lokschuppen: „Am Wendepunkt“, Anja Witt, Malerei, Berthold Grzywatz, skulpturale Arbeiten (bis 14.4.). Sa 15-19 Uhr. Am Kreishafen 35

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SCHLESWIG

Landesarchiv SH: Heinz Reinefarth: „Vom NS-Kriegsverbrecher zum Landtagsabgeordneten“ (bis 31.3.). Mo-Fr 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais

Georg-Wilhelm-Pfingsten-Schule: Skulpturenausstellung des Kunstwettbewerbs „Leid und Unrecht“ (bis 15.3.). Mo-Do 14-18 Uhr. Lutherstr. 14.